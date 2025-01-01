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最热门 最近添加 营销帐户智能软件 - 最热门应用

用于营销的帐户智能软件可以编译有价值的潜在客户数据，帮助营销人员构建符合用户理想客户档案的目标帐户列表。营销账户智能系统的实施解决了传统“喷雾和祈祷”营销策略的缺点。通过使用该软件，营销组织可以优化对转化可能性较高的客户的关注，从而减少分配给转化潜力较低的潜在客户的时间和财务资源。此外，这些工具通过提供有洞察力的信息来支持销售团队，包括潜在客户在公司层次结构中的角色或潜在客户所在的公司部门。