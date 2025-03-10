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用于营销的帐户智能软件可以编译有价值的潜在客户数据，帮助营销人员构建符合用户理想客户档案的目标帐户列表。营销账户智能系统的实施解决了传统“喷雾和祈祷”营销策略的缺点。通过使用该软件，营销组织可以优化对转化可能性较高的客户的关注，从而减少分配给转化潜力较低的潜在客户的时间和财务资源。此外，这些工具通过提供有洞察力的信息来支持销售团队，包括潜在客户在公司层次结构中的角色或潜在客户所在的公司部门。
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RelPro
relpro.com
RelPro 为销售、营销和业务开发专业人士提供智能勘探、优质销售线索和目标情报的独特组合。我们分析来自可信来源、社交网络和网络的超过 1.5 亿决策者和 700 万家公司的数据。通过 SaaS 和数据服务解决方案，RelPro 使组织能够高效、系统地寻找潜在客户并生成有关高管层关系的可行情报。 RelPro 是领先公司、非营利组织和大学值得信赖的合作伙伴。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一款帮助企业精确选择、跟踪和管理理想客户帐户的工具，支持与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智能驱动的 B2B 营销自动化平台。它具有许多对营销和销售团队非常有益的功能，包括： - 识别有机和付费网络流量：这可以帮助团队了解哪些渠道为其网站带来最多的流量，并识别潜在客户已经表达了对其产品或服务的兴趣。 -丰富潜在潜在客户的联系信息：这可以帮助团队更有效地确定潜在客户并创建更个性化的营销活动。 - 配置理想客户档案 (ICP) 参数并创建目标客户列表：这可以帮助团队将精力集中在最有希望的潜在客户上并提高转化率。 - 创建列表并与 CRM 实时同步帐户/联系人：这可以帮助团队保持 CRM 数据最新，并确保他们始终处理最相关的潜在客户。 - 使用自定义法学硕士发送超个性化电子邮件：这可以帮助团队创建更具吸引力和更有效的电子邮件活动。 - 当关键客户/联系人访问您的网站时设置 Slack 警报：这可以帮助团队快速跟进潜在客户并增加完成交易的机会。 -总体而言，Revmonk 具有许多功能，可以帮助团队自动化工作流程、提高效率并产生更多潜在客户和销售。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一个专为销售和营销团队设计的预测人工智能平台。该平台利用客户数据构建预测模型，帮助企业识别新客户前景、扩大销售、交叉销售以及发现面临风险的客户。 主要功能包括 AI 潜在客户评分、实时 MQL 评分、身份图过滤器和实时丰富。它还提供自动缝合客户数据和流失预防机制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 集成可实现与 CRM 系统的无缝数据同步，确保将关键经济决策者纳入 CRM 数据库中。 Toplyne 的预测模型旨在在短时间内建立，与内部预测模型相比，可以更快地对业务产生影响。 该平台允许用户个性化交互、自动化销售和营销工作流程。除了预测潜在客户和销售之外，Toplyne 还提供对使用模式和驱动客户意图的信号的洞察，这些可以在销售和营销活动中有效利用。 该平台已在多个行业和团队中得到使用，包括 B2B SaaS、银行和金融服务、消费者互联网、保险、销售、收入运营、营销、账户管理和客户成功。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智能驱动的 ABM 平台，可帮助 B2B 营销人员大规模开展有针对性和个性化的基于帐户的参与活动。 Recotap 最适合寻求改善营销绩效的成长型初创公司和企业。借助基于 Recotap 帐户的广告解决方案，可以接触到更多决策者并保持参与，直到他们转化。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Intentsify
intentsify.io
我们做什么 Intentsify 为 B2B 组织提供当今市场上最准确、最全面的买家意向情报，以及根据该情报采取行动的解决方案。我们如何做到这一点 Intentsify 的智能激活平台提供并激活专有的下一代精确意图数据，可识别表现出与您的业务解决方案直接相关的研究行为的公司，查明他们在购买过程中的位置，提出他们最关心的问题，并使您能够快速有效地与已确定的公司合作。 我们为什么这样做 改变 B2B 组织消费、解释和激活意图的方式，实现卓越的全渠道购买体验，从而推动收入。
Visitor Queue
visitorqueue.com
访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 通过提供最有可能的买家来帮助收入团队创建和关闭更多渠道。对于销售，LoneScale 将销售意图大规模自动化到 CRM 中，每天提供合格的渠道和卖点，以便销售代表预订更多会议并增加收入。对于营销，LoneScale 捕获每个关键意图和联系人，以自动执行高性能 ABM 活动、减少 CAC 并增加收入贡献。 LoneScale 利用 AI，自动为 CRM 提供支持，让买家与您的最佳客户相匹配。这意味着销售代表可以专注于销售而不是研究数据。快速增长的公司相信 LoneScale 能够将其获胜率提高 3 倍，每次代表节省 +10 小时，并且其管道 ARR 提高 10 万美元。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系人、CRM 集成等，成为您工作流程的无缝组成部分。从财富 100 强到初创公司，世界上最高效的销售和营销团队都依靠 Enlyft 的人工智能驱动的需求生成来推动和优先考虑他们的勘探渠道，并赢得更多业务 - 只需花费其预算的一小部分。
Owler
owler.com
Owler是一个商业智能平台，为用户提供实时公司信息和竞争情报，支持前景研究和市场分析。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一个生成式 AI 数字销售助理平台，通过跨媒体类型的高度个性化销售内容，使销售代表更加自信、更加成功。
xiQ
xiqinc.com
xiQ是一个基于个性探索的销售与营销平台，利用神经科学、心理学和AI来洞察买家心理，提供个性化销售支持和实时内容。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自动化智能通过预测正确的创收行动并确定优先级，让收入团队集中精力。通过自动化关键工作流程、优先考虑可操作的信号以及在您的团队现有的地方工作，您可以让您的收入团队完全专注于推动和关闭管道。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com是一款基于意图的B2B联系智能平台，利用机器学习和AI提供实时验证的联系信息，帮助企业找到高潜力客户。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一家独立拥有的业务数据、信用咨询机构和增强型反洗钱平台，为业务风险提供实时数据，从而实现实时决策。 Red Flag Alert 是英国最大的破产公司 Begbies Traynor 内部成立的。它由 Begbies 设计，旨在识别企业在 2012 年脱离之前破产的风险，并成为一个完全独立的产品。 Red Flag Alert 在发现企业失败的早期预警信号方面拥有超过 25 年的经验，并利用这些经验为企业和信用数据带来独特的方法。这种方法根深蒂固的信念是，在当今的商业世界中，明智的决策需要实时数据。我们的数据是实时的、最新的，与传统的信用咨询机构相比，这是一个陌生的概念。为此，红旗警报提供业内最相关的数据，包括来自多个来源的实时数据。红旗警报还了解传统信用咨询机构的系统存在极大缺陷，我们对破产采取不同的观点，目前我们已成为英国排名第一的破产记分卡。利用我们对企业失败的深刻理解，我们开发了用于预测企业失败和信用度的第一算法，这使我们能够成为第一个预测 Carillion、The Arcadia Group 和 Silicon Valley Bank 等失败的公司。
Sopro
sopro.io
Sopro帮助企业识别和接触合格潜在客户，通过专业团队为销售团队提供个性化的互动和引导。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B营销和销售平台 Ramper 通过集成了勘探（出站）、营销（入站）和 B2B 销售 (CRM) 的平台，帮助您的公司产生并吸引更多潜在客户，将其转化为销售并增加收入。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
WASK
wask.co
WASK是一款基于AI的软件，帮助数字广告商自动优化广告活动，分析客户数据，并生成目标受众，简化广告管理。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 通过热情的介绍提供更快的接触目标潜在客户的机会，帮助公司增加收入并降低客户获取成本。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。
Cognism
cognism.com
Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。
Common Room
commonroom.io
公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一款集成平台，帮助用户管理和同步联系信息，确保数据准确并提高沟通效率。
HG Insights
hginsights.com
HG Insights是一个提供技术情报的平台，帮助企业分析技术数据，优化市场营销和销售策略，提高销售效率。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B软件，通过识别匿名网站访问者及其联系信息，帮助企业提高潜在客户生成和销售效率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。
Act-On
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ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是一个B2B销售情报平台，通过提供客户数据和市场意图，帮助团队提高销售管道效率。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
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因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
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Influ2是一个基于人的广告平台，帮助B2B营销人员通过精准定位接触特定决策者，并提供广告参与分析。
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重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
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Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
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在一个地方管理所有影响者营销。 发现影响者、处理关系并管理营销活动，所有这些都在一个端到端解决方案中进行。