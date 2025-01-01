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市场情报软件聚合可公开访问和/或以客户为中心的市场数据，以增强对客户行为的理解。这些数据来自专门洞察市场或消费者领域总体趋势或见解的平台，而不是针对个别企业。市场情报解决方案通常由各种营销或销售角色使用，可编译广泛的数据集和见解，帮助完善公司战略。 区分市场情报软件和竞争情报软件至关重要。市场情报以消费者行为为中心，而竞争情报则针对业务分析量身定制，侧重于了解和评估竞争对手。这两种类型的情报软件可以相互补充，通常与销售情报软件一起使用，后者有助于勘探并经常与市场或竞争情报工具集成。