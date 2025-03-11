市场情报软件 - 最热门应用

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市场情报软件聚合可公开访问和/或以客户为中心的市场数据，以增强对客户行为的理解。这些数据来自专门洞察市场或消费者领域总体趋势或见解的平台，而不是针对个别企业。市场情报解决方案通常由各种营销或销售角色使用，可编译广泛的数据集和见解，帮助完善公司战略。 区分市场情报软件和竞争情报软件至关重要。市场情报以消费者行为为中心，而竞争情报则针对业务分析量身定制，侧重于了解和评估竞争对手。这两种类型的情报软件可以相互补充，通常与销售情报软件一起使用，后者有助于勘探并经常与市场或竞争情报工具集成。
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SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一个全面的SEO工具，提供竞争分析、内容策略、网站审计和关键字研究等功能，帮助企业提升在线可见性。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一款桌面应用，允许用户以无干扰的方式运行Web应用，支持多账户管理，适用于Mac和Windows，提高工作效率。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一个移动数据分析平台，帮助企业获取市场见解、跟踪应用表现和优化策略，以提升用户留存和盈利。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data应用提供数据收集工具，帮助用户获取竞争市场和电商产品的实时信息，优化在线销售和库存管理。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy是一款应用数据分析工具，帮助用户评估应用性能、竞争对手策略和优化市场营销，以提升应用的可见性和用户参与度。
Sensor Tower
sensortower.com
传感器塔是一款市场研究平台，提供应用程序性能分析、市场趋势洞察和广告活动影响评估，帮助企业优化策略。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一款私募市场智能平台，利用先进的技术和高质量的本地研究，为用户提供关于公司、投资者及行业的深度分析。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一个自动化的竞争情报平台，运用人工智能帮助企业监控竞争对手活动，提供实时洞察和分析服务。
Klue
klue.com
Klue是一个竞争情报平台，帮助产品营销人员收集、组织和分发竞争情报，提升战略决策和市场洞察能力。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar是一个实时市场情报平台，利用人工智能帮助抵押贷款行业整理和分析市场信息，监测多达40个数据点，包括当地趋势和交易活动。
Stackline
stackline.com
Stackline是一个AI驱动的零售情报平台，分析购物者行为和营销数据，帮助品牌优化电子商务和广告绩效。
Hermix
hermix.com
Hermix 是一个公共部门销售市场分析平台，提供招标监测和市场 intelligence，帮助企业获取公共合同。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette应用利用人工智能和机器学习，帮助快消品公司识别实时消费趋势，开发满足消费者需求的产品概念。
Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一个市场情报平台，为研发和创新团队提供实时数据分析，支持战略决策和提高生产力。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一个移动应用优化平台，提供数据分析工具，帮助开发者和营销人员提升应用性能和下载量。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS是一款金融基准分析、竞争分析和绩效监测的综合平台，提供数据驱动的决策支持和可视化工具。
Crayon
crayon.co
Crayon是一个竞争情报平台，自动收集和分析市场活动和趋势，帮助企业做出战略决策，节省时间和资源。
42matters
42matters.com
42matters提供移动和连接电视应用程序智能，帮助企业分析应用市场，识别趋势，优化应用策略。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio是一款自动分析平台，帮助品牌管理者和营销人员在广告开发的各个阶段测试广告效果并做出数据驱动的决策。
Native AI
gonative.ai
本地AI是一个市场智能平台，使用先进的NLP和AI技术帮助品牌跟踪、管理和优化产品，提供实时数据分析和个性化建议。
Fundz
fundz.net
Fundz 是一个销售触发事件平台，帮助用户在关键商业事件后发现、联系和成交客户，如融资、人员招聘和收购。
EQI Data
eqidata.com
EQI Data是一款人工智能驱动的商业智能软件，提供实时多平台的数据分析、预测和建议，适用于中国在线业务。
Resonate
resonate.com
共鸣应用是一个由AI驱动的消费者数据分析平台，提供实时市场研究和消费者洞察，帮助企业了解客户并优化营销策略。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一款基于人工智能的 B2B 客户和候选人获取平台，提供精确的买家洞见和数据驱动解决方案。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence 是一个AI平台，提供客户智能、销售智能和风险智能，帮助企业监控收入增长和风险管理。
Contify
contify.com
Contify提供市场和竞争情报平台，帮助企业收集、策划和分享有关竞争对手和行业的实时见解。
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 是一款广告智能工具，帮助广告主、发布商和机构识别风险与机会，优化广告活动并确保品牌安全。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright是一个无代码的OBM平台，简化潜在客户生成和转化，利用大数据和人工智能提供商业智能，提升营销效率。
Ubico
ubico.io
Ubico是一个人工智能驱动的销售和营销平台，自动化外展活动，优化客户参与并提供行业洞察。
Databook
databook.com
Databook是一个战略关系管理平台，通过动态数据分析帮助卖方优化客户关系和销售策略，提高销售效率与效果。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker是一个利用人工智能提供市场数据和预测的平台，帮助用户分析行业趋势和消费者行为，做出明智的决策。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目标是通过解决与主动市场和技术筛选相关的资源和数据限制，实现公司之间更好、更可持续的匹配。从第一手经验中我们知道，负责发起外部参与的团队经常面临数据、工具和时间方面的资源限制，因此往往会退回到被动方法。在合作过程的早期获得良好的数据可以为您带来竞争优势，并帮助您更快、更好地制定决策。 Venture IQ 可以帮助您实现这一目标。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳大利亚首选的 B2B 数据库，可帮助企业比以往更了解潜在客户、客户和候选人，从而做出更明智的决策并取得优异的业绩。它使销售和营销团队能够加速增长并提高参与度；帮助招聘人员识别和吸引合适的候选人；并为寻求可靠市场情报的任何人节省时间。 Firmable B2B 数据库平台拥有： 👉超过 100 万家澳大利亚 B2B 公司和 1000 万人。 👉准确详细的个人资料以及本地化信息，包括 ABN、行业细分、技术堆栈等。 👉广泛的移动和电子邮件覆盖范围👉本地支持 Firmable 致力于帮助您和您的销售团队实现 2024 年的增长目标。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一种市场情报解决方案，利用人工智能技术为 B2B 公司提供实时洞察、信息和数据，以加速其决策过程。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高管情报和关系映射解决方案的领先提供商，提供企业解决方案以促进业务发展并增强关系资本管理。 BoardEx 受到超过 350,000 名用户的信赖，使您能够将您的关系路径映射到公共、私人和非营利组织的 210 万个档案中的 160 万高管。 BoardEx 使您能够： - 凭借无与伦比的高管洞察力达成更多交易。 - 通过利用可操作的情报来驱动更高质量的数据。 - 通过消除手动数据输入来提高员工生产力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五种不同的产品组成：BoardEx、Boardroom Insiders、RelSci、WealthEngine 和 Wealth-X。我们共同提供对客户成功最具影响力的人士的数据和情报。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一个软件平台，可帮助企业在当今竞争异常激烈的市场中蓬勃发展。实时洞察您的竞争对手、业务合作伙伴和客户，为您在 B2B 环境中提供切实的竞争优势
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是领先的竞争对手情报平台，使组织能够更快地做出更明智的决策。它使用人工智能实时跟踪组织竞争对手的全球数字足迹，并使用市场分析师来整理数据。客户可以获得与其组织最相关、最可行的持续见解。他们利用这些见解来验证和优化策略，获得竞争优势并保护和增加收入。
Nexoya
nexoya.com
不再有静态预算规划。利用敏捷投资组合管理的力量。通过使用 AI 技术更有效地分配广告预算，并将广告支出回报率提高高达 70%。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
Event Registry
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利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。