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市场情报软件聚合可公开访问和/或以客户为中心的市场数据，以增强对客户行为的理解。这些数据来自专门洞察市场或消费者领域总体趋势或见解的平台，而不是针对个别企业。市场情报解决方案通常由各种营销或销售角色使用，可编译广泛的数据集和见解，帮助完善公司战略。 区分市场情报软件和竞争情报软件至关重要。市场情报以消费者行为为中心，而竞争情报则针对业务分析量身定制，侧重于了解和评估竞争对手。这两种类型的情报软件可以相互补充，通常与销售情报软件一起使用，后者有助于勘探并经常与市场或竞争情报工具集成。
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Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一个市场情报平台，为研发和创新团队提供实时数据分析，支持战略决策和提高生产力。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一个基于人工智能的平台，提供 B2B 客户和候选人获取解决方案。它根据您的业务目标和战略创建特殊的人工智能模型，以识别目标受众、实时验证数据并在几秒钟内设计个性化的端到端推广。 该平台动态适应每次交互，促进从战略到潜在客户开发的快速过渡，从而减少对传统销售或招聘团队的依赖。 ExactBuyer 非常适合销售、招聘、营销和开发人员工作流程，提供用于勘探、候选人发现、付费广告受众创建以及将实时 B2B 数据集成到现有工作流程中的工具。 此外，它还提供人工智能驱动的搜索和 API，用于实时建立受众并认可符合特定条件的公司和联系人。 为了使您的 CRM 保持最新状态，ExactBuyer 会自动填充丰富的联系人和公司，从而无需寻找新的潜在客户。该平台还为每个潜在客户提供个性化电子邮件以及本机 CRM 和 ATS 集成，以减轻数据输入任务。
42matters
42matters.com
42matters提供移动和连接电视应用程序智能，帮助企业分析应用市场，识别趋势，优化应用策略。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一个人工智能驱动的消费者数据和分析平台，可无缝加速洞察行动。登录即可立即访问有关当今消费者的超相关、新鲜的消费者市场研究。 Ignite 为 2.3 亿个人消费者提供超过 14,000 个实时、专有、价值驱动的见解。加入您的第一方数据以加深您对客户的了解。快速创建和分析高度相关、有针对性的微细分，以增强您的细分策略。 Ignite 直接连接到您的营销生态系统，使您能够根据不断变化的市场状况采取行动。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Nexoya
nexoya.com
不再有静态预算规划。利用敏捷投资组合管理的力量。通过使用 AI 技术更有效地分配广告预算，并将广告支出回报率提高高达 70%。
Databook
databook.com
Databook 是业界第一个战略关系管理 (SRM) 平台。如果您还没有听说过 SRM，请不要担心——它是新事物。 SRM 是一个进入市场的流程，旨在通过对客户需求的清晰了解来加深和扩大卖家与客户的联系。以下是Databook 实施SRM 的方式： • Databook 不断搜索和捕获来自买家的动态数据信号，以发现他们当前的优先事项和财务困难。 • 该平台的标志性应用程序“策略生成器”然后使用此信息自动为每个客户定义最相关的上市策略。 • 战略和买家数据也被注入到整个GTM 生态系统中，因此关键客户和预测流程始终会根据当前信息进行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可扩展性，从而能够发现和管理每个客户的战略销售故事。因此，我们的平台引导 GTM 团队不仅变得更有效率，而且变得更加有效。 Salesforce、Microsoft 和 Databricks 等领先企业公司使用 Databook 的 SRM 平台建立深厚的客户联系，从而促成更大、更好的交易。
Stackline
stackline.com
Stackline是一个AI驱动的零售情报平台，分析购物者行为和营销数据，帮助品牌优化电子商务和广告绩效。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一款私募市场智能平台，利用先进的技术和高质量的本地研究，为用户提供关于公司、投资者及行业的深度分析。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是领先的竞争对手情报平台，使组织能够更快地做出更明智的决策。它使用人工智能实时跟踪组织竞争对手的全球数字足迹，并使用市场分析师来整理数据。客户可以获得与其组织最相关、最可行的持续见解。他们利用这些见解来验证和优化策略，获得竞争优势并保护和增加收入。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一个软件平台，可帮助企业在当今竞争异常激烈的市场中蓬勃发展。实时洞察您的竞争对手、业务合作伙伴和客户，为您在 B2B 环境中提供切实的竞争优势
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy是一款应用数据分析工具，帮助用户评估应用性能、竞争对手策略和优化市场营销，以提升应用的可见性和用户参与度。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高管情报和关系映射解决方案的领先提供商，提供企业解决方案以促进业务发展并增强关系资本管理。 BoardEx 受到超过 350,000 名用户的信赖，使您能够将您的关系路径映射到公共、私人和非营利组织的 210 万个档案中的 160 万高管。 BoardEx 使您能够： - 凭借无与伦比的高管洞察力达成更多交易。 - 通过利用可操作的情报来驱动更高质量的数据。 - 通过消除手动数据输入来提高员工生产力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五种不同的产品组成：BoardEx、Boardroom Insiders、RelSci、WealthEngine 和 Wealth-X。我们共同提供对客户成功最具影响力的人士的数据和情报。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款专有的人工智能驱动的商业智能模型软件，为中国的在线企业带来实时、多平台集成、先进的分析SaaS解决方案。 G-data 从所有电子商务和社交媒体平台、sCRM、市场和竞争对手收集数据，以提供实时、动态、多平台数据分析、预测和建议。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是创意广告的自动化洞察平台，对于任何想要做出数据驱动决策并优化广告活动以获得最大影响的品牌经理、营销人员、战略家、研究员或首席执行官来说都是宝贵的资源。基于网络的环境允许用户在开发的任何阶段测试他们的广告——完成的活动、故事板、视频、图像，甚至只是正在进行的概念。用户可以预先测试和事后测试他们的广告活动，以就其消息传递的有效性做出数据驱动的决策。功能包括逐秒视频分析、概念比较、情感词云等等。结果将在五天内得出。
Fundz
fundz.net
Fundz 是销售触发事件平台™，是同类中第一个从头开始构建的解决方案，旨在帮助人们在关键业务触发事件（例如新一轮融资、新高管招聘和收购）之后发现、联系和吸引更多客户。我们的数据已获得行业领先平台的许可，我们很荣幸能够帮助来自世界各地的各种规模的客户通过更有效、高效的平台来寻找和达成交易，从而发展业务。
Ubico
ubico.io
Ubico 为销售和营销组织提供人工智能驱动的潜在客户参与平台。 Ubico 与 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球领先公司合作。利用自动化的力量改变潜在客户的参与度。 Ubico 通过与您现有的系统集成来构建机器学习模型来生成常见电子邮件并自动执行重复任务，从而提高每位销售代表的工作效率。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的食品和零售科技初创公司。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一种市场情报解决方案，利用人工智能技术为 B2B 公司提供实时洞察、信息和数据，以加速其决策过程。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳大利亚首选的 B2B 数据库，可帮助企业比以往更了解潜在客户、客户和候选人，从而做出更明智的决策并取得优异的业绩。它使销售和营销团队能够加速增长并提高参与度；帮助招聘人员识别和吸引合适的候选人；并为寻求可靠市场情报的任何人节省时间。 Firmable B2B 数据库平台拥有： 👉超过 100 万家澳大利亚 B2B 公司和 1000 万人。 👉准确详细的个人资料以及本地化信息，包括 ABN、行业细分、技术堆栈等。 👉广泛的移动和电子邮件覆盖范围👉本地支持 Firmable 致力于帮助您和您的销售团队实现 2024 年的增长目标。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一个针对公共部门销售的市场分析平台。我们通过招标监控和市场情报帮助公司赢得公共合同。大数据已经在零售、消费者、B2C/B2B 领域得到大量应用。借助 Hermix，B2G（企业对政府）也可以使用现代分析。我们将 B2G 引入 21 世纪。我们支持日常销售、投标和预售： • 投标监控、电子邮件通知。 • 机会资格：预算、竞争、差距。 • 深入的市场情报：钱在哪里、谁买卖、什么、何时、何地、如何。我们帮助您在一个令人惊叹的、巨大的、稳定的市场：公共部门发展您的业务。 • 公共部门占欧盟GDP 的53%。 • 公开招标占GDP 的14%：欧盟为2 万亿欧元，全球为14 万亿欧元。 www.hermix.com 提供： • 使用政府图表进行详细的B2G 市场分析、细分、预测。 • 了解市场：未来机会、合作伙伴关系。 • 可操作的数据和信息图表。 • 向下钻取和向上钻取。 • 智能市场观察。直接好处： 成本：将您的团队从数据输入升级到数据分析。效率、专注。将提案成功率提高到 60-70%。交付品质：选择最好的技术和合作伙伴。可持续、可重复的销售。我们是一支在 IT、人工智能/机器学习、大数据、深度技术、产品开发、公共采购和治理方面拥有丰富专业知识的专家团队。我们充满热情。我们努力有所作为。我们致力于通过 Hermix 支持您的业务和日常需求，并提供相关的定制服务。通过我们的应用内聊天、电话、电子邮件或 WhatsApp 与我们联系。通过 LinkedIn 联系我们。我们了解公共部门的销售数据。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一个无代码 OBM（基于有机的营销）平台，用于网站需求生成、转化和收入增长。 LOOP 使用大数据、机器学习和人工智能来提供商业智能，以超越竞争对手。我们简化复杂的数据，节省数周的手动工作。这降低了成本并促进了营销。我们的平台不断适应和学习，以保持行业趋势的领先地位。我们从您自己的网站以及顶级竞争对手那里收集了超过 1,000,000 个数据点。我们可以在很短的时间内安全地对其进行分析。与我们一起简化您的潜在客户开发过程。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一个实时市场情报洞察平台，利用人工智能帮助抵押贷款行业汇总和组织洞察。 TrustStar 是一个收集经过策划和验证的市场情报的平台，专为寻求对竞争性房地产机会的可行洞察的信贷员和销售经理而设计。 TrustStar 监控 40 多个数据点，包括本地趋势、近期销售活动、待售销售、价格活动、抵押贷款交易和贷款活动。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目标是通过解决与主动市场和技术筛选相关的资源和数据限制，实现公司之间更好、更可持续的匹配。从第一手经验中我们知道，负责发起外部参与的团队经常面临数据、工具和时间方面的资源限制，因此往往会退回到被动方法。在合作过程的早期获得良好的数据可以为您带来竞争优势，并帮助您更快、更好地制定决策。 Venture IQ 可以帮助您实现这一目标。
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的广告智能工具探索您的广告风险和机会。我们的平台专为广告商、出版商和代理商而设计，使您能够识别过去的成功经验，调整现有的营销活动，并发现新的机会来推动营销活动成功并产生潜在客户。 zBoost 为广告活动提供强大的搜索和分析工具，使您能够完善公司的商业策略并发现新的市场机会。 zGuard 致力于确保数字广告中的品牌安全。我们的平台审核风险并快速解决有害风险，以保护您的品牌声誉并为消费者创造积极的体验。品牌安全对于确保广告放置在适当的环境中并遵守行业法规至关重要。选择 Zulu5 作为最好的广告智能工具集，帮助您实现广告目标。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一款桌面应用，允许用户以无干扰的方式运行Web应用，支持多账户管理，适用于Mac和Windows，提高工作效率。
Crayon
crayon.co
Crayon是一个竞争情报平台，自动收集和分析市场活动和趋势，帮助企业做出战略决策，节省时间和资源。
Contify
contify.com
Contify提供市场和竞争情报平台，帮助企业收集、策划和分享有关竞争对手和行业的实时见解。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Sensor Tower
sensortower.com
传感器塔是一款市场研究平台，提供应用程序性能分析、市场趋势洞察和广告活动影响评估，帮助企业优化策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一个全面的SEO工具，提供竞争分析、内容策略、网站审计和关键字研究等功能，帮助企业提升在线可见性。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台为收入增长和风险监控提供情报信号 - 客户情报、销售情报和风险情报
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data应用提供数据收集工具，帮助用户获取竞争市场和电商产品的实时信息，优化在线销售和库存管理。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一个移动数据分析平台，帮助企业获取市场见解、跟踪应用表现和优化策略，以提升用户留存和盈利。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智能提供市场数据和预测，从而帮助研究、业务开发或营销团队更好地了解和分析某个行业。该公司的平台使用机器学习和自然语言处理 (NLP) 为客户提供人工智能驱动的市场情报平台，加快他们获取全球行业洞察的速度。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Klue
klue.com
Klue是一个竞争情报平台，帮助产品营销人员收集、组织和分发竞争情报，提升战略决策和市场洞察能力。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一个自动化的竞争情报平台，运用人工智能帮助企业监控竞争对手活动，提供实时洞察和分析服务。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一个移动应用优化平台，提供数据分析工具，帮助开发者和营销人员提升应用性能和下载量。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS是一款金融基准分析、竞争分析和绩效监测的综合平台，提供数据驱动的决策支持和可视化工具。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。