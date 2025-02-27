市场情报软件 - 最热门应用 - 突尼斯

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市场情报软件聚合可公开访问和/或以客户为中心的市场数据，以增强对客户行为的理解。这些数据来自专门洞察市场或消费者领域总体趋势或见解的平台，而不是针对个别企业。市场情报解决方案通常由各种营销或销售角色使用，可编译广泛的数据集和见解，帮助完善公司战略。 区分市场情报软件和竞争情报软件至关重要。市场情报以消费者行为为中心，而竞争情报则针对业务分析量身定制，侧重于了解和评估竞争对手。这两种类型的情报软件可以相互补充，通常与销售情报软件一起使用，后者有助于勘探并经常与市场或竞争情报工具集成。
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Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户列表，并在联系人更换工作时收到警报。 2. 参与 - 自动化您的销售参与 构建自动化销售序列并将您的销售机会提升到一个新的水平。 3. Chrome 扩展程序 - 随处查找潜在客户 直接在 LinkedIn、公司网站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上获取目标联系人和公司信息。 4. 丰富 - 丰富您的数据 自动利用 aroundDeal 数据库中 50 多个公司统计字段丰富您的记录，包括企业电子邮件、电话、职位、公司名称等。 5. 访问者 - 将网站访问者转化为合格的潜在客户 了解哪些公司正在访问您的网站，并在正确的时间以正确的方式与他们互动。
Cypris
cypris.ai
Cypris 是一个为研发和创新团队打造的市场情报平台。我们每天分析和跟踪来自 150 多个国家/地区的超过 5 亿个数据点，包括新进入者、专利、研究论文、初创公司等。我们正在将研发团队与全球创新格局联系起来，就像彭博终端为金融界所做的那样，以及 Pitchbook 为风险投资所做的那样。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一个基于人工智能的平台，提供 B2B 客户和候选人获取解决方案。它根据您的业务目标和战略创建特殊的人工智能模型，以识别目标受众、实时验证数据并在几秒钟内设计个性化的端到端推广。 该平台动态适应每次交互，促进从战略到潜在客户开发的快速过渡，从而减少对传统销售或招聘团队的依赖。 ExactBuyer 非常适合销售、招聘、营销和开发人员工作流程，提供用于勘探、候选人发现、付费广告受众创建以及将实时 B2B 数据集成到现有工作流程中的工具。 此外，它还提供人工智能驱动的搜索和 API，用于实时建立受众并认可符合特定条件的公司和联系人。 为了使您的 CRM 保持最新状态，ExactBuyer 会自动填充丰富的联系人和公司，从而无需寻找新的潜在客户。该平台还为每个潜在客户提供个性化电子邮件以及本机 CRM 和 ATS 集成，以减轻数据输入任务。
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 应用程序。 42matters 提供多种应用市场研究工具。我们的 API、文件转储（数据集）和基于 Web 的研究平台套件（包括 42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和 42matters App Watchlist）使企业能够识别市场趋势、构建行业信息化的产品和服务、更高效地实施商业实践等等。我们为众多行业的公司提供关键任务情报。例如，我们帮助…… – 广告技术企业提高广告定位、最大化广告印象并打击广告欺诈。 – 销售和营销团队拓展渠道、丰富 CRM 系统中存储的数据并培养现有客户。 – 应用程序、游戏和 SDK 开发人员与竞争对手进行基准比较，并构建基于市场的路线图。 – 网络安全专业人员改进 MAM 和 MDM 实践，优化恶意软件检测，并识别恶意权限和集成技术。 42matters 成立于 2011 年，是一家私营公司，总部位于瑞士苏黎世。我们得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一个人工智能驱动的消费者数据和分析平台，可无缝加速洞察行动。登录即可立即访问有关当今消费者的超相关、新鲜的消费者市场研究。 Ignite 为 2.3 亿个人消费者提供超过 14,000 个实时、专有、价值驱动的见解。加入您的第一方数据以加深您对客户的了解。快速创建和分析高度相关、有针对性的微细分，以增强您的细分策略。 Ignite 直接连接到您的营销生态系统，使您能够根据不断变化的市场状况采取行动。
People Data Labs
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在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Nexoya
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不再有静态预算规划。利用敏捷投资组合管理的力量。通过使用 AI 技术更有效地分配广告预算，并将广告支出回报率提高高达 70%。
Databook
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Databook 是业界第一个战略关系管理 (SRM) 平台。如果您还没有听说过 SRM，请不要担心——它是新事物。 SRM 是一个进入市场的流程，旨在通过对客户需求的清晰了解来加深和扩大卖家与客户的联系。以下是Databook 实施SRM 的方式： • Databook 不断搜索和捕获来自买家的动态数据信号，以发现他们当前的优先事项和财务困难。 • 该平台的标志性应用程序“策略生成器”然后使用此信息自动为每个客户定义最相关的上市策略。 • 战略和买家数据也被注入到整个GTM 生态系统中，因此关键客户和预测流程始终会根据当前信息进行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可扩展性，从而能够发现和管理每个客户的战略销售故事。因此，我们的平台引导 GTM 团队不仅变得更有效率，而且变得更加有效。 Salesforce、Microsoft 和 Databricks 等领先企业公司使用 Databook 的 SRM 平台建立深厚的客户联系，从而促成更大、更好的交易。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，它是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和绩效营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Gain.pro
gain.pro
全球约 75% 的大型企业都是私营企业，但获得它们的知名度并不容易。 Gain.pro 的使命是利用“高科技和高接触”的方法提高私募市场的知名度。我们通过将先进的采购技术与最高质量的本地研究相结合来实现这一目标。深入了解公司、投资者、行业和投资活动，所有这些都通过我们用户友好的私募市场情报平台呈现给您。我们的客户包括： - 私募股权公司 - 风险投资公司 - 企业战略和并购公司 - 并购顾问 - 咨询公司 - 律师事务所 - B2B 销售公司
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是领先的竞争对手情报平台，使组织能够更快地做出更明智的决策。它使用人工智能实时跟踪组织竞争对手的全球数字足迹，并使用市场分析师来整理数据。客户可以获得与其组织最相关、最可行的持续见解。他们利用这些见解来验证和优化策略，获得竞争优势并保护和增加收入。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一个软件平台，可帮助企业在当今竞争异常激烈的市场中蓬勃发展。实时洞察您的竞争对手、业务合作伙伴和客户，为您在 B2B 环境中提供切实的竞争优势
AppstoreSpy
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只需点击几下即可将数据转化为见解 - AppstoreSpy 为复杂任务提供易于使用的工具，帮助您实现移动突破。我们的工具提供的见解可以帮助用户确定哪个应用程序可以成为下一个大事件，击败市场上的竞争对手，或找到最佳的投资机会。我们拥有一系列产品，从允许您直接在 Play 商店中监控和跟踪应用程序数据的 Chrome 扩展程序到高级 API 功能。选择适合您的工具，无论是经典的 Market Explorer 还是我们独特的 Niche Finder — AppstoreSpy 专注于适合任何用户的可定制工具。只需点击几下即可将数据转化为见解 — AppstoreSpy 为复杂任务提供易于使用的工具帮助您实现移动突破。我们的工具提供的见解可以帮助用户确定哪个应用程序可以成为下一个大事件，击败市场上的竞争对手，或找到最佳的投资机会。我们拥有一系列产品，从允许您直接在 Play 商店中监控和跟踪应用程序数据的 Chrome 扩展程序到高级 API 功能。选择适合您的工具，无论是经典的 Market Explorer 还是我们独特的 Niche Finder - AppstoreSpy 专注于适合任何用户的可定制工具。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高管情报和关系映射解决方案的领先提供商，提供企业解决方案以促进业务发展并增强关系资本管理。 BoardEx 受到超过 350,000 名用户的信赖，使您能够将您的关系路径映射到公共、私人和非营利组织的 210 万个档案中的 160 万高管。 BoardEx 使您能够： - 凭借无与伦比的高管洞察力达成更多交易。 - 通过利用可操作的情报来驱动更高质量的数据。 - 通过消除手动数据输入来提高员工生产力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五种不同的产品组成：BoardEx、Boardroom Insiders、RelSci、WealthEngine 和 Wealth-X。我们共同提供对客户成功最具影响力的人士的数据和情报。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款专有的人工智能驱动的商业智能模型软件，为中国的在线企业带来实时、多平台集成、先进的分析SaaS解决方案。 G-data 从所有电子商务和社交媒体平台、sCRM、市场和竞争对手收集数据，以提供实时、动态、多平台数据分析、预测和建议。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是创意广告的自动化洞察平台，对于任何想要做出数据驱动决策并优化广告活动以获得最大影响的品牌经理、营销人员、战略家、研究员或首席执行官来说都是宝贵的资源。基于网络的环境允许用户在开发的任何阶段测试他们的广告——完成的活动、故事板、视频、图像，甚至只是正在进行的概念。用户可以预先测试和事后测试他们的广告活动，以就其消息传递的有效性做出数据驱动的决策。功能包括逐秒视频分析、概念比较、情感词云等等。结果将在五天内得出。
Fundz
fundz.net
Fundz 是销售触发事件平台™，是同类中第一个从头开始构建的解决方案，旨在帮助人们在关键业务触发事件（例如新一轮融资、新高管招聘和收购）之后发现、联系和吸引更多客户。我们的数据已获得行业领先平台的许可，我们很荣幸能够帮助来自世界各地的各种规模的客户通过更有效、高效的平台来寻找和达成交易，从而发展业务。
Ubico
ubico.io
Ubico 为销售和营销组织提供人工智能驱动的潜在客户参与平台。 Ubico 与 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球领先公司合作。利用自动化的力量改变潜在客户的参与度。 Ubico 通过与您现有的系统集成来构建机器学习模型来生成常见电子邮件并自动执行重复任务，从而提高每位销售代表的工作效率。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的食品和零售科技初创公司。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一种市场情报解决方案，利用人工智能技术为 B2B 公司提供实时洞察、信息和数据，以加速其决策过程。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳大利亚首选的 B2B 数据库，可帮助企业比以往更了解潜在客户、客户和候选人，从而做出更明智的决策并取得优异的业绩。它使销售和营销团队能够加速增长并提高参与度；帮助招聘人员识别和吸引合适的候选人；并为寻求可靠市场情报的任何人节省时间。 Firmable B2B 数据库平台拥有： 👉超过 100 万家澳大利亚 B2B 公司和 1000 万人。 👉准确详细的个人资料以及本地化信息，包括 ABN、行业细分、技术堆栈等。 👉广泛的移动和电子邮件覆盖范围👉本地支持 Firmable 致力于帮助您和您的销售团队实现 2024 年的增长目标。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一个针对公共部门销售的市场分析平台。我们通过招标监控和市场情报帮助公司赢得公共合同。大数据已经在零售、消费者、B2C/B2B 领域得到大量应用。借助 Hermix，B2G（企业对政府）也可以使用现代分析。我们将 B2G 引入 21 世纪。我们支持日常销售、投标和预售： • 投标监控、电子邮件通知。 • 机会资格：预算、竞争、差距。 • 深入的市场情报：钱在哪里、谁买卖、什么、何时、何地、如何。我们帮助您在一个令人惊叹的、巨大的、稳定的市场：公共部门发展您的业务。 • 公共部门占欧盟GDP 的53%。 • 公开招标占GDP 的14%：欧盟为2 万亿欧元，全球为14 万亿欧元。 www.hermix.com 提供： • 使用政府图表进行详细的B2G 市场分析、细分、预测。 • 了解市场：未来机会、合作伙伴关系。 • 可操作的数据和信息图表。 • 向下钻取和向上钻取。 • 智能市场观察。直接好处： 成本：将您的团队从数据输入升级到数据分析。效率、专注。将提案成功率提高到 60-70%。交付品质：选择最好的技术和合作伙伴。可持续、可重复的销售。我们是一支在 IT、人工智能/机器学习、大数据、深度技术、产品开发、公共采购和治理方面拥有丰富专业知识的专家团队。我们充满热情。我们努力有所作为。我们致力于通过 Hermix 支持您的业务和日常需求，并提供相关的定制服务。通过我们的应用内聊天、电话、电子邮件或 WhatsApp 与我们联系。通过 LinkedIn 联系我们。我们了解公共部门的销售数据。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一个无代码 OBM（基于有机的营销）平台，用于网站需求生成、转化和收入增长。 LOOP 使用大数据、机器学习和人工智能来提供商业智能，以超越竞争对手。我们简化复杂的数据，节省数周的手动工作。这降低了成本并促进了营销。我们的平台不断适应和学习，以保持行业趋势的领先地位。我们从您自己的网站以及顶级竞争对手那里收集了超过 1,000,000 个数据点。我们可以在很短的时间内安全地对其进行分析。与我们一起简化您的潜在客户开发过程。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一个实时市场情报洞察平台，利用人工智能帮助抵押贷款行业汇总和组织洞察。 TrustStar 是一个收集经过策划和验证的市场情报的平台，专为寻求对竞争性房地产机会的可行洞察的信贷员和销售经理而设计。 TrustStar 监控 40 多个数据点，包括本地趋势、近期销售活动、待售销售、价格活动、抵押贷款交易和贷款活动。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目标是通过解决与主动市场和技术筛选相关的资源和数据限制，实现公司之间更好、更可持续的匹配。从第一手经验中我们知道，负责发起外部参与的团队经常面临数据、工具和时间方面的资源限制，因此往往会退回到被动方法。在合作过程的早期获得良好的数据可以为您带来竞争优势，并帮助您更快、更好地制定决策。 Venture IQ 可以帮助您实现这一目标。
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WebCatalog
webcatalog.io
使用WebCatalog桌面将网站变成桌面应用程序，并访问Mac，Windows的大量独家应用程序。使用空间来组织应用程序，轻松地在多个帐户之间切换，然后以前从未像现在这样提高您的生产力。
Crayon
crayon.co
Crayon 屡获殊荣的竞争情报平台可帮助您的组织发现并抓住机遇，从而创造可持续的业务优势。数以万计的团队使用 Crayon 的软件自动捕获和分析来自数亿来源的完整竞争情报 - 外部消息传递和定位、产品和定价变化、招聘计划、进入市场策略等等。 手动研究不仅耗时，而且还存在风险。当您依赖人力时，您很容易错失机会和未被发现的威胁。使用 Crayon，您可以自动实时捕捉竞争对手的动作。利用数百万个竞争情报源中的一百多种不同数据类型，以掌握产品更新、消息传递枢轴、执行团队变更等信息。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多个品牌和《财富500强》 500强的75％，是最受信任，最聪明，可扩展的多合一平台的体验管理平台。 Qualtrics Corexm是用于构建，启动和分析调查研究的基础研究工具。使用Corexm，您可以将孤立或外包的操作带入整体的端到端平台，以供您寻求收集和采取行动的所有见解。 Corexm为每个部门提供功能和解决方案，可帮助您在任何地方访问受众，以确保您比以往任何时候都更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，也可以使用Qualtrics专家设计的项目（用于品牌，客户洞察，产品研究或员工经验），因此您可以在最需要的情况下采取行动。借助Qualtrics Corexm，您可以使每个人都可以捕获，分析和分享可行的见解，并使用它们来识别或改善现有产品，服务和体验。现在是时候通过世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1）专注于正确的结果，以预测的见解和AI驱动的建议赋予每个决定，以采取正确的行动并改善经验。这包括AI驱动的文本分析，以了解大规模的开放式反馈，为每个利益相关者报告等等。 2）复杂的研究使创建，自定义和修改任何研究项目在几分钟内使用点击UI，博士学位支持的方法以及由调查科学家设计的100多种问题类型和模板组成的强大库。所有人都准备使用，无需编码。 3）通过专门建立的解决方案，工作流程和简单的协作，推动速度和敏捷性规模访问整个组织的见解。再加上一个灵活的平台，在组织已经使用的系统中具有无与伦比的集成。 4）节省时间和金钱将您的研究标准化在一个平台上，以为所有受访者数据构建全面的记录系统。成为AI的研究专家，为您带来繁重的工作，提供建议以提高调查质量和兼容性。 5）通过一个统一系统巩固和简化研究，该系统将每个人都倾听，理解和采取反馈和经验机会的能力集中，深入研究数据，更深入地研究数据，大规模设计个人经验，并大大提高研究效率。 6）减少具有无与伦比的企业级安全性，合规性和治理功能的风险敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001认证和符合FEDRAMP的ISO。 7）通过按需专家扩展带宽，使您的数据更加努力地为您服务。请我们的研究服务和合作伙伴网络以设计，分析，报告和受访者来源提供支持。另外，由于一个完全灵活的参与模型，请尽可能多地使用我们。 关键Qualtrics Corexm产品功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查构建器 - 自动XM解决方案 - 可自定义的调查主题 - 完整的协作工具 - 高级调查逻辑 - 配额管理 - 内置的，AI驱动的方法论和问题质量分析（ExpertReview） - AI驱动的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API访问系统集成 - SMS分布 -WCAG 2.0合规 - 电子邮件和聊天支持
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台为收入增长和风险监控提供情报信号 - 客户情报、销售情报和风险情报
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户并识别合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我们的一些客户。我们与大型企业以及小公司合作。我们始于 2017 年。我们为云、RPA、信息安全、人才管理和分析等许多垂直领域的营销/销售提供服务。我们的客户专注于产品和服务公司。我们的主要客户是那些针对国际客户、希望专注于个性化推广的客户。
Data.ai
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data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend，成为该领域第一家提供市场洞察和公司自身数据并列视图以支持关键任务业务决策的公司。这些解决方案共同构成了业界最完整的移动性能平台。所有地区和行业的 1,100 多个客户和 100 万个连接都依赖 data.ai 来推动他们的移动业务。该公司总部位于旧金山，在全球设有 12 个办事处。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司文件、活动记录、专家电话会议、新闻、行业期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智能提供市场数据和预测，从而帮助研究、业务开发或营销团队更好地了解和分析某个行业。该公司的平台使用机器学习和自然语言处理 (NLP) 为客户提供人工智能驱动的市场情报平台，加快他们获取全球行业洞察的速度。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Klue
klue.com
Klue 是一个竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员在企业的各个部门收集、组织和传播竞争情报。 该平台使用人工智能驱动的分析来汇总和解释数据，提供对市场趋势的深入洞察。其主要功能包括能够集中竞争情报、有效分析数据、创建竞争内容并将其分发到整个组织。 此外，它允许用户衡量他们在竞争激烈的商业环境中的影响。它还提供了额外的人工智能功能，旨在节省时间并增强洞察力。 该平台旨在通过提供一系列资源（包括旨在为用户提供竞争优势的指南、报告、模板和网络研讨会）来协助整个组织的进入市场战略。 除了集中情报和增强洞察力之外，Klue 还关注数据安全和工具集成。 Klue 用户体验的关键方面包括将现有工具连接到平台的能力、确保数据保护以及通过人工智能辅助分析节省时间。 该平台还为用户提供了将客户的声音纳入竞争情报的机会，从而更全面地了解市场环境。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的竞争情报自动化平台是业界唯一完全由人工智能驱动的解决方案，可解决营销和销售专业人员在跟踪竞争格局时面临的挑战。 Kompyte 自动化了最广泛的数字渠道的跟踪过程，深入广泛地进行竞争情报收集和洞察交付，帮助客户在拥挤的行业中脱颖而出并获得市场领导地位。 Kompyte 为客户提供了跟踪、编译、分析并向合适的团队提供关键的实时战略见解的工具，从而实现更好的消息传递、定位、产品开发和收入获取。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋势 主导市场 做出更明智的决策 该公司成立于 2013 年，总部位于美国旧金山。 MobileAction 是业界领先的移动广告情报提供商，拥有超过 70 多个创意人员、10 万多个发布商、40 万多个广告商的庞大库，并整合了来自 55 个以上 DSP 的数据。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在您定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。