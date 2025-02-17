市场情报软件 - 最热门应用 - 叙利亚

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 Qualtrics CoreXM，您可以让每个人都能够捕获、分析和分享可行的见解，并利用它们来识别或改进现有的产品、服务和体验。是时候利用世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1) 专注于正确的结果 通过预测性见解和人工智能支持的建议为每项决策提供支持，以采取正确的行动并改善体验。这包括人工智能驱动的文本分析，以大规模理解开放式反馈、为每个利益相关者提供报告等等。 2) 复杂的研究变得简单通过点击式 UI、博士支持的方法以及由调查科学家设计的包含 100 多种问题类型和模板的强大库，在几分钟内创建、定制和修改任何研究项目。一切准备就绪，无需编码。 3) 提高速度和敏捷性 通过专门构建的解决方案、工作流程和轻松协作，在整个组织范围内扩展对体验洞察的访问。添加一个灵活的平台，与您的组织已使用的系统进行无与伦比的集成。 4) 节省时间和金钱在单一平台上标准化您的研究，为所有受访者数据建立一个全面的记录系统。成为人工智能研究专家，为您分担繁重的工作，提供提高调查质量和兼容性的建议。 5) 巩固和简化研究通过一个统一的系统，连接和集中每个人倾听、理解反馈和体验机会并采取行动的能力，深入研究数据，大规模设计个人体验，并大幅提高研究效率。 6) 降低风险暴露 Qualtrics CoreXM 具有无与伦比的企业级安全性、合规性和治理功能，已通过 GDPR、HITRUST、ISO 27001 认证并符合 FedRAMP 标准。 7) 按需聘请专家来扩展您的带宽 让您的数据更有效地发挥作用。争取我们的研究服务和合作伙伴网络为设计、分析、报告和受访者来源提供支持。另外，得益于完全灵活的参与模式，您可以根据需要尽可能多地或尽可能少地使用我们。 Qualtrics CoreXM 产品的主要功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查生成器 - 自动化 XM 解决方案 - 可定制的调查主题 - 完整的协作工具 - 先进的调查逻辑 - 配额管理 - 内置人工智能驱动的方法和问题质量分析（ExpertReview） - 人工智能驱动的分析和情报（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用于系统集成的 REST API 访问 - 短信分发 - 符合 WCAG 2.0 - 电子邮件和聊天支持