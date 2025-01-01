市场情报软件 - 最热门应用

市场情报软件聚合可公开访问和/或以客户为中心的市场数据，以增强对客户行为的理解。这些数据来自专门洞察市场或消费者领域总体趋势或见解的平台，而不是针对个别企业。市场情报解决方案通常由各种营销或销售角色使用，可编译广泛的数据集和见解，帮助完善公司战略。 区分市场情报软件和竞争情报软件至关重要。市场情报以消费者行为为中心，而竞争情报则针对业务分析量身定制，侧重于了解和评估竞争对手。这两种类型的情报软件可以相互补充，通常与销售情报软件一起使用，后者有助于勘探并经常与市场或竞争情报工具集成。
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SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Qualtrics
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Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一个全面的SEO工具，提供竞争分析、内容策略、网站审计和关键字研究等功能，帮助企业提升在线可见性。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense是一款市场情报平台，通过AI技术提供公共和私人内容的即时见解，帮助用户进行决策和研究。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一个移动数据分析平台，帮助企业获取市场见解、跟踪应用表现和优化策略，以提升用户留存和盈利。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data应用提供数据收集工具，帮助用户获取竞争市场和电商产品的实时信息，优化在线销售和库存管理。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen应用程序提供消费者行为和市场趋势的洞见，支持广告策略优化和库存管理，结合大数据和面板数据进行分析。
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy是一款应用数据分析工具，帮助用户评估应用性能、竞争对手策略和优化市场营销，以提升应用的可见性和用户参与度。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一个自动化的竞争情报平台，运用人工智能帮助企业监控竞争对手活动，提供实时洞察和分析服务。
Sensor Tower
sensortower.com
传感器塔是一款市场研究平台，提供应用程序性能分析、市场趋势洞察和广告活动影响评估，帮助企业优化策略。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Klue
klue.com
Klue是一个竞争情报平台，帮助产品营销人员收集、组织和分发竞争情报，提升战略决策和市场洞察能力。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一个移动应用优化平台，提供数据分析工具，帮助开发者和营销人员提升应用性能和下载量。
Crayon
crayon.co
Crayon是一个竞争情报平台，自动收集和分析市场活动和趋势，帮助企业做出战略决策，节省时间和资源。
Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一个市场情报平台，为研发和创新团队提供实时数据分析，支持战略决策和提高生产力。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
EQI Data
eqidata.com
EQI Data是一款人工智能驱动的商业智能软件，提供实时多平台的数据分析、预测和建议，适用于中国在线业务。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS是一款金融基准分析、竞争分析和绩效监测的综合平台，提供数据驱动的决策支持和可视化工具。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一款私募市场智能平台，利用先进的技术和高质量的本地研究，为用户提供关于公司、投资者及行业的深度分析。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette应用利用人工智能和机器学习，帮助快消品公司识别实时消费趋势，开发满足消费者需求的产品概念。
Contify
contify.com
Contify提供市场和竞争情报平台，帮助企业收集、策划和分享有关竞争对手和行业的实时见解。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar是一个实时市场情报平台，利用人工智能帮助抵押贷款行业整理和分析市场信息，监测多达40个数据点，包括当地趋势和交易活动。
Hermix
hermix.com
Hermix 是一个公共部门销售市场分析平台，提供招标监测和市场 intelligence，帮助企业获取公共合同。
Stackline
stackline.com
Stackline是一个AI驱动的零售情报平台，分析购物者行为和营销数据，帮助品牌优化电子商务和广告绩效。
Native AI
gonative.ai
本地AI是一个市场智能平台，使用先进的NLP和AI技术帮助品牌跟踪、管理和优化产品，提供实时数据分析和个性化建议。
Fundz
fundz.net
Fundz 是一个销售触发事件平台，帮助用户在关键商业事件后发现、联系和成交客户，如融资、人员招聘和收购。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright是一个无代码的OBM平台，简化潜在客户生成和转化，利用大数据和人工智能提供商业智能，提升营销效率。
Databook
databook.com
Databook是一个战略关系管理平台，通过动态数据分析帮助卖方优化客户关系和销售策略，提高销售效率与效果。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
42matters
42matters.com
42matters提供移动和连接电视应用程序智能，帮助企业分析应用市场，识别趋势，优化应用策略。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio是一款自动分析平台，帮助品牌管理者和营销人员在广告开发的各个阶段测试广告效果并做出数据驱动的决策。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一款基于人工智能的 B2B 客户和候选人获取平台，提供精确的买家洞见和数据驱动解决方案。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi是一款市场智能解决方案，通过AI技术为B2B企业提供实时洞察、信息和数据，帮助加快决策过程。
Resonate
resonate.com
共鸣应用是一个由AI驱动的消费者数据分析平台，提供实时市场研究和消费者洞察，帮助企业了解客户并优化营销策略。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker是一个利用人工智能提供市场数据和预测的平台，帮助用户分析行业趋势和消费者行为，做出明智的决策。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence 是一个AI平台，提供客户智能、销售智能和风险智能，帮助企业监控收入增长和风险管理。
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 是一款广告智能工具，帮助广告主、发布商和机构识别风险与机会，优化广告活动并确保品牌安全。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳大利亚的 B2B 数据库，帮助企业获取客户、潜在客户的详细信息，以支持销售、营销和招聘决策。
Ubico
ubico.io
Ubico是一个人工智能驱动的销售和营销平台，自动化外展活动，优化客户参与并提供行业洞察。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade是一款软件平台，帮助企业优化运营，管理合作伙伴，提升绩效，改善B2B环境下的竞争力。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ是一个支持风险投资和私募股权的综合平台，提供市场情报、投资组合管理和分析工具，帮助用户做出明智投资决策。
BoardEx
boardex.com
BoardEx是一个提供高管信息和关系网络解决方案的平台，帮助用户访问职位、背景等信息，促进网络建设和商业决策。
Zartico
zartico.com
Zartico应用程序为旅游和娱乐行业提供数据分析，改善市场决策，优化广告效果，并帮助目的地管理游客经济。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor是一款竞争情报平台，通过实时跟踪竞争对手的活动，帮助企业做出数据驱动的决策，优化市场策略。
Nexoya
nexoya.com
Nexoya应用程序利用人工智能技术优化广告预算管理，提高广告投资回报率，帮助用户实现更灵活的预算分配。
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Connectbase是一个全球网络连接服务平台，简化购买和销售流程，支持自动报价和网络管理，提供可靠的数据和透明度。
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