地图服务 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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地图服务是指为用户提供交互式地图和地理空间信息的数字平台或应用程序。这些服务提供导航、路线规划、位置搜索、实时路况更新等功能，增强了用户在出行、物流、日常导航等方面的体验。
提交新应用
Google Maps
google.com
Google地图是一款导航应用程序，提供实时地图、交通信息、路线规划和本地企业搜索，支持步行、驾车和公共交通等多种交通方式。
Waze
waze.com
Waze是一款导航应用，通过社区共享数据提供实时路线和交通信息，支持语音导航，适用于智能手机和平板电脑。
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap是一个协作项目，提供可以编辑的全球地图，支持精准的导航和区域自定义，动态更新地图数据。
百度地图
map.baidu.com
百度地图是一款提供地图浏览、地点搜索、实时路况、公交和驾车导航的出行助手应用。
Yandex Maps
yandex.com
Yandex地图是一款导航应用，提供公共交通、步行和驾车路线，支持离线地图以及实时交通更新，适用于多个国家和城市。
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo是一款导航应用，支持驾车、步行、公交等多种出行方式，提供离线地图和语音导航功能。
네이버 지도
map.naver.com
네이버地图是一款综合导航应用，提供实时交通、公共交通信息及位置建议，适用于韩国用户和国际游客。
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是华为提供的地图服务，支持详细导航、离线地图、实时交通更新和多种出行方式的路线规划。
腾讯地图
map.qq.com
腾讯地图是一款提供全国地图浏览、导航、公交查询和兴趣点搜索的应用。适合用户在中国进行高效的出行规划。
Qwant Maps
qwant.com
Qwant Maps 是一款地图服务应用，可以帮助用户找到正确的地址，并提供导航服务，且不进行用户跟踪。
Bing Maps
bing.com
Bing地图是微软提供的地图服务，支持多地标绘制、导航、实时交通更新和卫星图像浏览。