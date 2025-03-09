Bing Maps

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绘制多个地点的地图、获取交通/步行/驾车路线、查看实时交通状况、计划行程、查看卫星、航空和街边图像。 Bing 地图（以前称为 Live Search Maps、Windows Live Maps、Windows Live Local 和 MSN Virtual Earth）是一种 Web 地图服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎套件的一部分提供，并由 Bing 地图平台框架提供支持，该框架也支持 Bing 地图适用于企业 API 和 Azure Maps API。自2020年起，地图数据由TomTom、OpenStreetMap等提供。