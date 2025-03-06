Google Maps

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Google Maps是由Google开发的Web映射服务。它提供卫星图像，航空摄影，街道地图，街道（街景）的360°互动式全景，实时交通状况以及乘步行，汽车，自行车和空中旅行（beta）或公共交通工具的路线计划。在2020年，每月有超过10亿人使用Google地图。GoogleMaps在2个技术的C ++桌面程序开始。 2004年10月，该公司被Google收购，该公司将其转换为Web应用程序。在对地理空间数据可视化公司和实时流量分析仪进行了其他收购之后，Google Maps于2005年2月推出。该服务的前端利用JavaScript，XML和Ajax。 Google Maps提供了一个API，该API允许将地图嵌入第三方网站上，并为全球许多国家 /地区的企业和其他组织提供定位者。 Google Map Maker允许用户协作扩展和更新该服务在全球范围内的映射，但从2017年3月开始停止。但是，由于该公司宣布这些功能将转移到Google Local Guides Program.google Maps'Google Maps''卫星视图是“自上而下”或鸟眼的视野；大多数高分辨率城市图像都是从800至1,500英尺（240至460 m）飞行的飞机拍摄的航空摄影，而大多数其他图像来自卫星。许多可用的卫星图像不超过三年，并且定期更新。 Google Maps使用了Mercator投影的变体，因此无法准确显示杆子周围的区域。 2018年8月，更新了Google Maps的桌面版本以显示3D Globe。仍然可以在设置中切换回2D地图。 Android和iOS设备的Google Maps于2008年9月发布，具有GPS Turn-Turn导航以及专用的停车援助功能。 2013年8月，它被确定是世界上最受欢迎的智能手机应用程序，超过54％的全球智能手机所有者至少使用一次。该应用程序据报道，Android上有20亿用户，以及其他几种Google服务，包括YouTube，Chrome，Gmail，Search和Google Play，Google Maps每月超过10亿个用户。