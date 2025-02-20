地图服务 - 最热门应用 - 法属南部领地

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地图服务是指为用户提供交互式地图和地理空间信息的数字平台或应用程序。这些服务提供导航、路线规划、位置搜索、实时路况更新等功能，增强了用户在出行、物流、日常导航等方面的体验。
提交新应用
Google Maps
google.com
Google Maps是由Google开发的Web映射服务。它提供卫星图像，航空摄影，街道地图，街道（街景）的360°互动式全景，实时交通状况以及乘步行，汽车，自行车和空中旅行（beta）或公共交通工具的路线计划。在2020年，每月有超过10亿人使用Google地图。GoogleMaps在2个技术的C ++桌面程序开始。 2004年10月，该公司被Google收购，该公司将其转换为Web应用程序。在对地理空间数据可视化公司和实时流量分析仪进行了其他收购之后，Google Maps于2005年2月推出。该服务的前端利用JavaScript，XML和Ajax。 Google Maps提供了一个API，该API允许将地图嵌入第三方网站上，并为全球许多国家 /地区的企业和其他组织提供定位者。 Google Map Maker允许用户协作扩展和更新该服务在全球范围内的映射，但从2017年3月开始停止。但是，由于该公司宣布这些功能将转移到Google Local Guides Program.google Maps'Google Maps''卫星视图是“自上而下”或鸟眼的视野；大多数高分辨率城市图像都是从800至1,500英尺（240至460 m）飞行的飞机拍摄的航空摄影，而大多数其他图像来自卫星。许多可用的卫星图像不超过三年，并且定期更新。 Google Maps使用了Mercator投影的变体，因此无法准确显示杆子周围的区域。 2018年8月，更新了Google Maps的桌面版本以显示3D Globe。仍然可以在设置中切换回2D地图。 Android和iOS设备的Google Maps于2008年9月发布，具有GPS Turn-Turn导航以及专用的停车援助功能。 2013年8月，它被确定是世界上最受欢迎的智能手机应用程序，超过54％的全球智能手机所有者至少使用一次。该应用程序据报道，Android上有20亿用户，以及其他几种Google服务，包括YouTube，Chrome，Gmail，Search和Google Play，Google Maps每月超过10亿个用户。
百度地图
map.baidu.com
浏览地图、搜索地点、查询公交驾车线路、查看实时路况，您的出行指南、生活助手。提供地铁线路图浏览，乘车方案查询，以及准确的票价和时间信息。 Baidu Maps (百度地图) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - 地图 - 路线 - 方向 - 从 A 到 B 的所有路线合而为一
네이버 지도
map.naver.com
搜索空间。连接生活。发现一张新地图，只需一次搜索即可连接所有空间的信息，包括位置、公共汽车、地铁和道路。 纳维尔地图
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免费的 wiki 世界地图。
腾讯地图
map.qq.com
提供全国400多个城市的地图浏览、地址查询、兴趣点搜索、公交换乘、驾车导航、公交线路及站点查询等多项服务. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a route planner for traveling by foot, car, or with public transportation .
Waze
waze.com
Waze（Hebrew：奥..;以色列以前是Freemap）是GPS导航软件应用程序由Google拥有的。它在具有GPS支持的智能手机和平板电脑上工作。它提供了转向转向的导航信息以及用户的旅行时间和路线详细信息，同时通过移动电话网络下载位置依赖性信息。 Waze将其应用程序描述为社区驱动的GPS导航应用程序，可以免费下载和使用。 以色列公司Waze Mobile开发了Waze软件。 Ehud Shabtai，Amir Shinar和Uri Levine创立了该公司。两家以色列风险投资公司Magma和Vertex Ventures以色列，以及一家美国早期的美国风险投资公司Bluerun Ventures提供了资金。 Waze Mobile是Google于2013年6月收购的。 该应用程序从超本地广告到估计每月1.3亿用户的收入。
Yandex Maps
yandex.com
即使您没有确切的地址，Yandex.Maps 也能帮助您找到目的地 — 获取乘坐公共交通、驾车或步行的路线。
Qwant Maps
qwant.com
地图服务可以找到正确的地址并引导您四处走动，而无需跟踪您。
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是华为为HarmonyOS、Android和iOS操作系统设备提供的基于TomTom的地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、3D 环境视图、路线规划导航、平视显示以及步行、汽车、自行车和公共交通的路线规划。
Bing Maps
bing.com
绘制多个地点的地图、获取交通/步行/驾车路线、查看实时交通状况、计划行程、查看卫星、航空和街边图像。 Bing 地图（以前称为 Live Search Maps、Windows Live Maps、Windows Live Local 和 MSN Virtual Earth）是一种 Web 地图服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎套件的一部分提供，并由 Bing 地图平台框架提供支持，该框架也支持 Bing 地图适用于企业 API 和 Azure Maps API。自2020年起，地图数据由TomTom、OpenStreetMap等提供。