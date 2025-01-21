地图服务 - 最热门应用 - 塞尔维亚

Google Maps

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Google 地图是 Google 开发的网络地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、街道地图、360°交互式街道全景（街景）、实时交通状况以及步行、汽车、自行车和飞机（测试版）或公共交通的路线规划。 2020 年，每月有超过 10 亿人使用 Google 地图。Google 地图最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程序。 2004年10月，该公司被谷歌收购，并将其转变为网络应用程序。在额外收购了一家地理空间数据可视化公司和一家实时交通分析仪后，Google 地图于 2005 年 2 月推出。该服务的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Google 地图提供了一个 API，允许将地图嵌入到第三方网站上，并为世界各地许多国家的企业和其他组织提供定位器。 Google 地图制作工具允许用户在全球范围内协作扩展和更新该服务的地图，但从 2017 年 3 月起停止使用。但是，由于该公司宣布这些功能将转移到 Google 本地向导计划，因此对 Google 地图的众包贡献并未停止。Google 地图的卫星视图是“自上而下”或鸟瞰图；大多数城市高分辨率图像是由飞行在 800 至 1,500 英尺（240 至 460 m）的飞机拍摄的航空摄影，而大多数其他图像来自卫星。大多数可用的卫星图像的历史都不超过三年，并且会定期更新。谷歌地图使用了墨卡托投影的变体，因此无法准确显示两极周围的区域。 2018 年 8 月，桌面版 Google 地图更新为显示 3D 地球仪。仍然可以在设置中切换回 2D 地图。 适用于 Android 和 iOS 设备的 Google 地图于 2008 年 9 月发布，具有 GPS 路线规划导航以及专用停车辅助功能。 2013 年 8 月，它被确定为全球最受欢迎的智能手机应用程序，全球超过 54% 的智能手机用户至少使用过一次。 2012 年，谷歌报告称，有超过 7,100 名员工和承包商直接从事地图工作。 2017 年 5 月据报道，该应用程序在 Android 上拥有 20 亿用户，与 YouTube、Chrome、Gmail、搜索和 Google Play 等其他几项 Google 服务一起，Google 地图的每月用户数量超过 10 亿。