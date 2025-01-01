Google Maps

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Google 地图是 Google 开发的网络地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、街道地图、360°交互式街道全景（街景）、实时交通状况以及步行、汽车、自行车和飞机（测试版）或公共交通的路线规划。 2020 年，每月有超过 10 亿人使用 Google 地图。Google 地图最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程序。 2004年10月，该公司被谷歌收购，并将其转变为网络应用程序。在额外收购了一家地理空间数据可视化公司和一家实时交通分析仪后，Google 地图于 2005 年 2 月推出。该服务的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Google ...