地图服务 - 最热门应用 - 奥地利

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地图服务是指为用户提供交互式地图和地理空间信息的数字平台或应用程序。这些服务提供导航、路线规划、位置搜索、实时路况更新等功能，增强了用户在出行、物流、日常导航等方面的体验。
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Google Maps
google.com
Google 地图是 Google 开发的网络地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、街道地图、360°交互式街道全景（街景）、实时交通状况以及步行、汽车、自行车和飞机（测试版）或公共交通的路线规划。 2020 年，每月有超过 10 亿人使用 Google 地图。Google 地图最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程序。 2004年10月，该公司被谷歌收购，并将其转变为网络应用程序。在额外收购了一家地理空间数据可视化公司和一家实时交通分析仪后，Google 地图于 2005 年 2 月推出。该服务的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Google ...
Waze
waze.com
Waze（希伯来语：ווййז，以前称为 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 导航软件应用程序。它适用于支持 GPS 的智能手机和平板电脑。它提供逐段导航信息以及用户提交的旅行时间和路线详细信息，同时通过移动电话网络下载与位置相关的信息。 Waze 将其应用程序描述为社区驱动的 GPS 导航应用程序，可免费下载和使用。 以色列公司 Waze Mobile 开发了 Waze 软件。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 创立了该公司。两家以色列风险投资公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及...
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - 地图 - 路线 - 方向 - 从 A 到 B 的所有路线合而为一
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免费的 wiki 世界地图。
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是华为为HarmonyOS、Android和iOS操作系统设备提供的基于TomTom的地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、3D 环境视图、路线规划导航、平视显示以及步行、汽车、自行车和公共交通的路线规划。
Yandex Maps
yandex.com
即使您没有确切的地址，Yandex.Maps 也能帮助您找到目的地 — 获取乘坐公共交通、驾车或步行的路线。
百度地图
map.baidu.com
浏览地图、搜索地点、查询公交驾车线路、查看实时路况，您的出行指南、生活助手。提供地铁线路图浏览，乘车方案查询，以及准确的票价和时间信息。 Baidu Maps (百度地图) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
네이버 지도
map.naver.com
搜索空间。连接生活。发现一张新地图，只需一次搜索即可连接所有空间的信息，包括位置、公共汽车、地铁和道路。 纳维尔地图
腾讯地图
map.qq.com
提供全国400多个城市的地图浏览、地址查询、兴趣点搜索、公交换乘、驾车导航、公交线路及站点查询等多项服务. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a route planner for traveling b...
Qwant Maps
qwant.com
地图服务可以找到正确的地址并引导您四处走动，而无需跟踪您。