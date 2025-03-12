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托管提供商租赁由服务提供商完全管理和维护的计算机服务器。这些服务旨在外包通常由本地服务器管理员处理的职责，例如硬件设置、软件安装和持续的系统维护。托管托管可以满足虚拟专用服务器 (VPS) 和专用服务器的需求。它主要由寻求避免内部管理服务器的组织使用，因为有效的服务器管理需要大量时间和 IT 专业知识。通过选择托管，组织可以将其资源重定向到其他优先事项，仅专注于管理其托管网站和电子邮件帐户。此外，托管提供商通常在其产品中包括高级安全功能、自动备份和恶意软件检测。这些服务通常与传统网​​站托管交叉，一些提供商专门为特定内容管理系统提供托管托管。