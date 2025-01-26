托管托管提供商 - 最热门应用 - 安圭拉

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托管提供商租赁由服务提供商完全管理和维护的计算机服务器。这些服务旨在外包通常由本地服务器管理员处理的职责，例如硬件设置、软件安装和持续的系统维护。托管托管可以满足虚拟专用服务器 (VPS) 和专用服务器的需求。它主要由寻求避免内部管理服务器的组织使用，因为有效的服务器管理需要大量时间和 IT 专业知识。通过选择托管，组织可以将其资源重定向到其他优先事项，仅专注于管理其托管网站和电子邮件帐户。此外，托管提供商通常在其产品中包括高级安全功能、自动备份和恶意软件检测。这些服务通常与传统网站托管交叉，一些提供商专门为特定内容管理系统提供托管托管。
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DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在为专业人士和企业提供可靠、安全且经济实惠的托管解决方案。 DomainRacer 具有以下功能和优点： • 无限的SSD 磁盘空间，可让您的网站和应用程序快速、平稳地运行。 • LiteSpeed 技术和CloudLinux 平台可将您的托管服务速度提高21 倍并保持高度稳定性。 • 免费的SSL 证书和cPGuard 安全工具可保护您的网站数据和访问者免受网络威胁。 • 免费域名（.in、.com）和SEO 默认工具可提高您的在线形象和排名。 • 24/7 技术支持和客户服务可帮助您解决任何问题或疑问。 • 有竞争力的价格和适合您预算和需求的计划。 • 全球数据中心可确保您的托管服务达到最佳速度和正常运行时间。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的高性能和正常运行时间。借助 HostArmada，您可以选择最适合您需求的托管计划，并随着业务的增长而扩大或缩小规模。即使您没有技术专业知识，我们的控制面板也可以让您轻松管理您的托管帐户和网站。只需点击几下，您就可以轻松管理您的网站文件、数据库、域名和电子邮件帐户。在 HostArmada，我们相信客户支持与我们的托管服务质量同样重要。因此，我们拥有专门的客户支持团队，24/7 全天候为您提供帮助，解决您可能遇到的任何与托管相关的问题。我们的团队训练有素、知识渊博，我们为能够通过实时聊天、电子邮件和电话等各种渠道提供快速可靠的帮助而感到自豪。我们知道，在选择网络托管提供商时，定价是一个关键因素。这就是为什么我们提供实惠的价格和透明的计费。您可以放心，在托管账单方面不会有任何隐藏费用或意外费用。此外，我们还提供 45 天无忧退款保证，体现了我们对客户满意度的承诺。 HostArmada 是一家可靠且以客户为导向的网络托管公司，为全球企业和个人提供一流的网络托管服务。凭借我们广泛的托管解决方案、用户友好的控制面板和卓越的客户支持，您可以确保您的网站得到良好的管理。我们邀请您加入我们的满意客户社区，亲自体验差异化。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 自 2001 年开始营业。当时，RoseHosting 是世界上第一家也是唯一一家提供商业 Linux VPS 的公司。现在，RoseHosting 提供优质、完全托管的 Linux VPS 托管服务，具有企业级硬件和终极性能。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 30 分钟内得到解决。 AccuWebHosting 的服务器位于美国、澳大利亚、加拿大、法国、新加坡和印度最先进的数据中心。这些超现代化的数据中心配备 24 x 7 现场工作人员、多种互联网连接、24 x 7 设施监控、消防系统、备用发电机、连续视频监控和密码卡保护入口。大多数服务器均配备双 Xeon E5 系列处理器、64 至 512 GB RAM、具有 RAID10 设置的高速企业级驱动器。此外，所有网络托管套餐均附带退款保证、卓越的 99.99% 正常运行时间标准和 24 x 7 支持。
ElySpace
elyspace.com
ElySpace 是一家领先的网络托管公司，专门提供托管云托管服务。凭借我们的专家团队和先进的基础设施，我们为寻求可靠、无忧托管体验的企业提供全面的解决方案。我们的托管云托管服务可确保您的网站托管在安全且高性能的云基础设施上。我们负责所有技术方面的工作，包括服务器设置、维护、安全更新和备份，让您能够专注于核心业务活动。通过选择 ElySpace 来满足您的托管云托管需求，您可以获得可扩展且灵活的托管环境，该环境可以无缝满足您不断增长的业务需求。我们经验丰富的专业团队 24/7 全天候监控您的网站，确保最佳性能、正常运行时间和快速加载速度。借助 ElySpace，您可以享受云技术的优势，而无需承担管理和维护服务器的复杂性。我们的专业支持团队随时为您提供与托管相关的任何疑问或问题的帮助，确保您的业务顺利、不间断地在线展示。通过 ElySpace 体验托管云托管的强大功能，并释放您网站的全部潜力。请相信我们能够在您专注于推动业务发展的同时处理复杂的技术问题。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、电子邮件和托管网络托管服务以及域名注册。
Verpex
verpex.com
Verpex 是一家网络托管服务提供商，提供各种托管服务，包括网络托管、经销商托管和专用服务器。为什么选择维派克斯？各种托管服务：Verpex 提供各种托管服务，包括网络托管、经销商托管和专用服务器。这种多样性使您可以选择最适合您需求的服务。价格实惠：Verpex 为其服务提供有竞争力的价格。例如，我们的网络托管起价为每月 0.50 美元。免费功能：Verpex 提供多项免费功能，例如域名注册/转移、每日备份和 SSL 证书。 24/7 技术支持：Verpex 提供全天候技术支持。这意味着您可以在需要时获得帮助，如果您的网站遇到任何问题，这可能至关重要。 45 天退款保证：我们提供 45 天退款保证。这使您可以无风险地尝试我们的服务。全球网络：Verpex 拥有由遍布五大洲的 12 个服务器位置提供支持的全球网络。这有助于确保您的网站具有快速加载速度，无论您的受众位于何处。正面的客户评价：Verpex 已获得正面的用户评价，根据 204 条用户评价，TrustScore 为 4.7 分（满分 5 分）。这表明他们的许多客户对他们的服务感到满意。免费迁移：如果您从其他提供商处迁移，Verpex 提供免费迁移。这可以使过渡过程更加顺利且更具成本效益。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一体化 WordPress 托管解决方案。 Rocket.net 平台的设计初衷是为了最大限度地提高各种规模网站的性能和安全性。
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一体化 WordPress 平台 - 使用我们屡获殊荣的插件、专用托管、强大的网站管理工具和 5 星级支持来优化和管理多个 WP 网站。 自 2006 年以来，WPMU DEV 一直在创建高质量的 WordPress 解决方案 - 帮助超过 900,000 名开发人员、自由职业者、网站所有者和代理机构发展他们的 WP 业务。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有竞争力的价格提供可靠的云解决方案。自 2010 年成立以来，我们的首要宗旨是为全球托管客户提供最好的客户服务和产品。我们的专业支持全天候 (24/7) 为客户提供，并拥有 99.9999% 的正常运行时间保证。 Hostwinds 客户可以放心，因为他们的托管仍然掌握在可靠的手中。
NameHero
namehero.com
NameHero 是一家网络托管和域名管理公司，提供一流的网络托管、VPS 托管、WordPress 托管、经销商托管和企业托管，提供 24/7/365 支持和 99.9% 的正常运行时间。
Hostitbro
hostitbro.com
通过快速、安全的网络托管开始您的在线之旅，让您席卷互联网。在 HostItBro，您可以选择各种与网络托管相关的服务，包括域名注册、LiteSpeed 服务器共享托管。如果您正在寻找： ✅ 易于使用的 cPanel ✅ 24/7 专业实时聊天支持 ✅ 速度提升 8 倍的 WordPress 托管 ✅ 99.9% 的正常运行时间保证 ✅ 实惠的价格
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 为企业和技术爱好者提供广泛的 IT 服务。从网络托管到虚拟数据中心、专用服务器和存储解决方案，我们的所有服务都受益于持续创新，并定期丰富新功能。
GrowLast
growlast.com
GrowLast 是一家顶级网络托管和域名提供商，为世界各地的企业和个人提供快速、可靠且安全的云托管解决方案。 GrowLast 致力于提供无与伦比的速度和正常运行时间，其云托管服务针对性能进行了优化，确保网站快速加载并平稳运行。除了提供闪电般快速的云托管之外，GrowLast 还为客户提供免费域名和免费 SSL 证书，以确保他们的网站安全且可供访问者访问。此外，知识渊博、友善的专家团队提供 24/7 全天候支持，客户可以放心，他们的网站得到妥善管理。无论您是要启动新网站还是希望将现有网站迁移到更可靠的托管解决方案，GrowLast 的云托管服务都是完美的选择。凭借最先进的基础设施、无与伦比的安全功能以及对客户满意度的承诺，GrowLast 是任何希望放心托管网站的人的理想合作伙伴。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 帮助网站和商店更快上线并实现增长。 23 年多来，我们一直为小型企业、大型企业以及为其创作的设计师、开发人员和机构提供服务和支持。无论我们是投资新特性、功能、产品，还是投资组合收购，我们始终不断创新，以满足我们所服务社区的需求。用户信任 Nexcess，因为我们在世界各地运营着数十万个网站和商店。我们的客户每天都依赖我们提供更快的速度、更强的安全性、固有的可扩展性以及超越的支持。 - 23 年的托管经验 - 管理 500,000 个网站 - 10 个全球数据中心 - 受人尊敬的合作伙伴和联盟计划 - Inc. 5000 11 次获奖者 - Magento 协会白金合作伙伴 - 24/7/365 支持 Nexcess 的完全托管托管，更好内置。我们随时为您提供帮助。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高质量、完全托管和优质的网络托管服务，让您的新网站上线。保证提供最好、最可靠的无限制个人和小型企业网络托管。
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity 于 2002 年由几个人创立，他们的使命是：创建一家专注于简化托管的卓越公司。从位于典型地下室的单个服务器机架开始，我们的愿景是建立一家托管公司，不仅支持客户增长，而且还促进客户增长。通过专注于客户的需求和成功，Hivelocity 已从地下室的单个服务器机架发展成为在 4 大洲 36 个城市运营 38 个世界级数据中心。如今，我们维护和管理数以万计的专用服务器、虚拟化服务器和私有云解决方案。我们的每个数据中心均经过 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 认证，还提供 HIPAA 和 PCI 合规服务。 Hivelocity 是一家私营企业，目前拥有 100 多名业内最优秀的技术人员、工程师和程序员。
WPX Hosting
wpx.net
通过 WPX.net，您可以获得世界上最快的 WordPress 托管服务（经过独立验证）： -> 在 Kevin Ohashi 的独立 2021 ReviewSignal.com WP 的所有 3 个输入类别中获胜，该类别在 wphostingbenchmarks.com 上托管全球平均速度测试（他使用了网页测试.org）测试） -> 在 ReviewSignal.com 的独立测试中连续 3 年荣获最高顶级速度奖 -> 根据著名博主 Matthew Woodward 的说法，连续 2 年保持行业领先的速度 -> 经过验证的平均不到 30 秒的支持响应实时聊天时间 -> 所有 WPX 计划均包含免费高速定制 CDN（内容交付网络） -> 根据所有 WPX 客户的要求免费进行网站速度优化 -> 免费恶意软件扫描和删除 -> 在 24 天内免费将网站迁移到 WPX对当前主机的速度、支持或免费内容不满意？然后尝试 WPX.net 。
Convesio
convesio.com
Convesio 不仅仅是另一家托管提供商。我们的基础设施是从头开始设计的，用于托管高性能、可扩展的 WordPress 网站。 Convesio 简单、实惠且功能强大，使复杂的服务器设置变得轻而易举。您可以在一分钟内部署一个带有负载均衡器、数据库集群和冗余文件系统的 WordPress 站点！域名和 SSL 使用 Convesio 添加您的域名非常简单。只需将其添加到站点仪表板并选择哪个版本是主域即可。如果您想最大限度地提高搜索排名并确保访问者知道他们的信息是安全的，您需要 SSL。 Convesio 的 SSL 配置使用 LetsEncrypt 在不到 1 分钟内完成，并在到期前自动续订。自动备份 Convesio 使备份、克隆或恢复站点变得容易。您可以设置高级备份和保留策略，以确定备份的频率和保留时间。只需点击几下即可完成所有操作。 DB、PHP、FTP 等 Convesio 提供您期望 WordPress 主机提供的所有基本设置，包括 SFTP、PhpMyAdmin、PHP 版本等。快速缓存，无需插件。真的吗！ Convesio 缓存是完全为 WordPress 定制构建和设计的。零插件需求，100% 内置于平台中。管理静态和动态生存时间设置并使用正则表达式来控制页面级缓存。使用 phpMyAdmin 访问数据库 使用 phpMyAdmin 等标准工具访问您的数据库。执行导入、导出、SQL 查询等。每个数据库都在 MySQL Percona Cluster 中运行，该集群可以是共享的也可以是私有的。
Gate.com
gate.com
在专用虚拟机环境中托管高级托管 WordPress - 配有企业级网站安全性和一套一体化的网站管理工具。 Gate.com 是由一群网络托管资深人士创立的，他们发现了市场上的一个缺口：太多中小型企业拥有关键任务网站，需要全面的安全解决方案，但缺乏实现这一目标的资源。利用一流的服务，我们创建了独特的托管 WordPress 托管体验来满足这一需求 - 在专用虚拟机环境中提供优质的网站安全性，并配备一套强大的网站管理工具。作为一家公司，我们很荣幸能够成为客户值得信赖的托管 WordPress 托管提供商和网站安全团队。
HostForWeb
hostforweb.com
芝加哥首屈一指的网络托管提供商，自 2001 年以来为各种规模和服务的客户提供可靠、可扩展的解决方案。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
Cloudways
cloudways.com
专为非凡体验而打造。托管云托管平台。专注于您的业务并避免所有网络托管麻烦。我们的托管托管保证了无与伦比的性能、可靠性和选择，以及作为您的扩展团队的 24/7 支持，使 Cloudways 成为不断发展的代理机构和电子商务企业的最终选择。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放式网站生成器 - 实时SEO建议
Hostinger
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选择您的网络托管解决方案并制作完美的网站！从共享主机和域名到 VPS - 我们拥有您在线成功所需的一切。
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kinsta.com
使用 Kinsta 为您的 Web 项目提供支持。适用于 WordPress 网站、应用程序、数据库和静态网站的最快、最可靠的托管。受到从小型企业到财富 500 强的 120,000 多个用户的信赖。我们的网站构建在拥有 36 个以上数据中心的高级网络上 Google Cloud Platform 最快的服务器上。此外，通过具有企业级防火墙、DDoS 防护、隔离容器技术和完全 SOC 2 合规性的 Cloudflare 集成获得强大的站点安全性，让您高枕无忧。并享受 24/7/365 实时聊天支持，平均首次响应时间不到两分钟。我们使用内置的 MyKinsta 仪表板、Kinsta APM 和 DevKinsta 让您轻松管理和优化您的网站。免费工具可简化您的工作流程，让您可以专注于最重要的事情。开始使用 kinsta.com，享受 30 天退款保证。
MacStadium
macstadium.com
MacStadium 是一家私有云服务提供商和软件即服务领导者，专门为 macOS 提供可扩展且安全的企业云解决方案。该公司的先进软件基础设施套件与其创新技术相结合，提供了 DevOps 客户在 Apple 设备上成功开发应用程序所需的安全性、性能、可靠性和灵活性。 Orka®（Apple 上的 Kubernetes 编排）平台由 MacStadium 提供支持，是唯一可用于 Mac 构建基础设施的 Kubernetes 原生虚拟化层。 MacStadium 是 Summit Partners 旗下的一家投资组合公司，在美国和欧盟拥有多个运营地点。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是顶级开发人员、营销人员和 IT 用来构建、启动和运行其 Drupal 和 WordPress 网站的网站运营 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含专业开发人员构建最佳实践站点所需的所有工具，例如暂存环境、版本控制、备份和工作流程。 Pantheon 基于容器的基础设施为 700,000 多个网站提供超过 170 亿的页面浏览量，让您能够更快地启动网站，而无需担心流量峰值、安全性或性能。它是免费开发的。从第一天起，您就可以在同一基础设施上扩展软件，并且再也不用接触服务器。立即创建您的免费帐户！
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服务 (PaaS) 消除了云基础设施管理的复杂性，优化了开发到生产的工作流程，减少了构建和部署应用程序所需的时间。提供效率、可靠性和安全性，让开发团队既掌控又安心。为开发者打造，由开发者打造。 Platform.sh 受到超过 16,000 名开发人员、7,000 名客户的采用和喜爱，并在过去 8 年中得到了验证 - Platform.sh 提供了开箱即用的功能，可作为创意开发团队开箱即用思维的启动板。我们通过一体化 PaaS 提供 24x7 支持、托管云基础设施以及自动化安全性和合规性。我们通过确保应用程序安全且全天候可用，让客户完全控制其数据。平台开发人员是远程、全球性的劳动力，我们在多元文化的团队中茁壮成长。我们致力于开源和开放、热情的环境。我们的团队遍布全球，经验丰富。我们的共同点、我们的文化结构是什么？好奇心和求知欲；对创新思想和文化的渴望。我们相信，我们可以在一个让您能够自由地发挥最佳工作的环境中共同构建任何东西。
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. 是一家美国托管云计算公司，总部位于德克萨斯州温克雷斯特（德克萨斯州圣安东尼奥市内郊区）。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
WP Engine
wpengine.com
在 WP Engine，我们帮助超过 150 万家各种规模的企业、品牌和机构使用 WordPress。 我们的使命是通过提供优质的解决方案、服务、支持和工具来增强创造的自由，以利用 WordPress 扩大客户的在线营销、媒体或商家形象。 我们的解决方案使品牌和机构能够使用本地 WP、高级自定义字段、WP Migrate 等数百万人使用的工具来构建、支持和管理传统 WordPress®、WooCommerce® 和 Headless 网站。
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting 是您的高性能虚拟主机提供商。在其经过微调的 SwiftServer 平台上托管您的网站，该平台具有 Turbo Server 选项，与竞争解决方案相比，页面加载速度提高了 20 倍。无论您需要共享主机、经销商主机、VPS 主机还是专用主机，A2 Hosting 都能满足您的需求。享受由 99.9% 正常运行时间保证支持的超可靠服务以及 24/7/365 Guru Crew 支持团队的专家支持。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私营公司，总部位于安大略省伯灵顿。 HostPapa 还在全球其他 11 个国家/地区设有分支机构。在 HostPapa，我们将每一位客户视为我们家庭的一员。这就是为什么我们的座右铭是“让爸爸照顾你！” 我们了解客户的网站很重要，他们需要能够依靠我们来确保他们的服务不会中断。 我们已经建立了坚实的基础，可以为中小型企业提供可靠、易于使用、以客户服务为导向、且成本低廉的托管解决方案和云服务。在 HostPapa，我们重视客户并认识到他们对卓越客户服务的需求。直到客户满意我们才满意！ 通过 HostPapa，您可以获得： * 功能丰富的托管包 * 退款保证 * 免费域名注册 * 正常运行时间保证 * 在线知识库/支持 * 帮助使用工具/进行设置 * 电子商务能力 * 免费应用程序 有了 HostPapa，您可以信赖： * 竭诚的客户服务 * 优质设备 * 最大保证正常运行时间 * 功能强大的管理工具 * 提供领先的功能集 * 安全可靠的备份 * 坚实而诚实的商业伙伴
20i
20i.com
适合各种场合的高性能托管。加入超过 100 万家机构、自由职业者、企业和副业者，获得无与伦比的速度和可靠性。通过我们定制的直观控制面板 My20i，快速轻松地管理您的所有网站/应用程序、域名、CDN、SSL 证书、电子邮件等。 WordPress 专家？为您和您客户的网站获取 WordPress 暂存、克隆、备份、缓存、功能齐全的 WordPress 管理器等内置功能（无需臃肿的插件）。迁移到 20i 非常简单，只要您愿意，您只需单击一下即可免费从其他主机转移无限量的站点。我们的专家支持团队都是好评如潮的网络托管爱好者。从真正热爱自己所做的事情的人那里获得帮助，而不是从预设的回复中获得帮助。如果您的网站很重要，那么您的托管也很重要；在 20i，我们提供优质的托管体验，您可以以此为基础建立声誉。我们所有的托管均由 100% 可再生能源供电。
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托管 WordPress 托管，重新定义。是时候提高你的标准了。 我们的平台从上到下进行全面管理，为您提供您应得的稳定性、工具和性能。欢迎来到大联盟。
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pressidium.com
Pressidium 提供快速、强大、可扩展且安全的高级托管 WordPress 托管。我们的平台专为托管专业 WordPress 网站而构建，通过使用专门优化的网络规模技术和系统来提供令人难以置信的速度、无与伦比的可用性和正常运行时间。 利用具有尖端技术的工业级企业 WordPress 托管以及仅由 WordPress 专家和经验丰富的系统工程师组成的专业 24/7 DevOps 支持团队。 您可以利用我们功能齐全的试用版，完全免费体验我们屡获殊荣的 WordPress 托管和仪表板。
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托管进化的下一步。 通过将网站托管在云上，帮助您的网站蓬勃发展，提供 24/7/365 的可扩展性、高速性和安全性。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 为工程团队提供应用程序交付和托管平台，以更有效地部署应用程序。以开发人员为中心的开源平台简化了开发人员的生活和工作，最大限度地减少了管理基础设施或运营的压力。 amazee.io 支持组织加速云和容器的采用，并为开发团队提供易于管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方运行，并提供 24/7/365 的专门支持。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。