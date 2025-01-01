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托管 DNS 提供商软件 - 最热门应用

托管 DNS 提供商利用计算能力有效地处理客户的网络流量。这些提供商利用汇集的数据中心资源来支持跨各种客户网站、应用程序和网络的流量。用户可以通过基于 Web 的仪表板或桌面应用程序管理 DNS 流量，从而实现故障转移预防、访客身份验证和 DNS 数据管理等功能。此外，一些提供商还采用安全功能来防御分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 除了 DNS 服务之外，许多托管提供商还充当域名注册商或提供域名注册服务。然而，独立域名注册服务通常缺乏集成托管 DNS 解决方案中的高级网络流量控制功能，而是专注于使用户能够保留网站域名。

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Control D

Control D

controld.com

Control D 是一个可自定义的DNS过滤和流量重定向平台，支持安全DNS协议，帮助用户屏蔽恶意内容和不需要的类型，提供网络使用可视化。

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS变得简单是一款用于管理DNS记录的工具，提供便捷的界面和多种记录类型支持，以提升网络性能和安全性。

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS提供快速、安全的免费和高级DNS托管服务，支持多种DNS记录类型，旨在提升域名解析性能和安全性。

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath是一个边缘计算平台，提供CDN、负载平衡和DDOS保护，旨在提升网站性能和安全性。

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia是瑞典最大的托管服务提供商，提供域注册、网站托管及安全服务，帮助用户管理其在线资产。

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV是一个集成平台，提供管理多个WordPress站点的工具和服务，包括插件、托管、安全以及性能优化等。

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer提供可靠、安全且价格合理的网络托管解决方案，包括无限SSD空间、SSL证书和24/7支持，适合个人和企业使用。

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint提供集中管理数据中心的应用，支持云服务与网络安全，帮助用户优化基础设施和提高运营效率。

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm提供云基础的VPS解决方案，允许用户灵活管理虚拟服务器，支持多种操作系统和付款方式，具备24/7支持。

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