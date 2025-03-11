托管 DNS 提供商软件 - 最热门应用

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托管 DNS 提供商利用计算能力有效地处理客户的网络流量。这些提供商利用汇集的数据中心资源来支持跨各种客户网站、应用程序和网络的流量。用户可以通过基于 Web 的仪表板或桌面应用程序管理 DNS 流量，从而实现故障转移预防、访客身份验证和 DNS 数据管理等功能。此外，一些提供商还采用安全功能来防御分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 除了 DNS 服务之外，许多托管提供商还充当域名注册商或提供域名注册服务。然而，独立域名注册服务通常缺乏集成托管 DNS 解决方案中的高级网络流量控制功能，而是专注于使用户能够保留网站域名。