托管 DNS 提供商软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
托管 DNS 提供商利用计算能力有效地处理客户的网络流量。这些提供商利用汇集的数据中心资源来支持跨各种客户网站、应用程序和网络的流量。用户可以通过基于 Web 的仪表板或桌面应用程序管理 DNS 流量，从而实现故障转移预防、访客身份验证和 DNS 数据管理等功能。此外，一些提供商还采用安全功能来防御分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 除了 DNS 服务之外，许多托管提供商还充当域名注册商或提供域名注册服务。然而，独立域名注册服务通常缺乏集成托管 DNS 解决方案中的高级网络流量控制功能，而是专注于使用户能够保留网站域名。
提交新应用
Control D
controld.com
Control D 是一个可自定义的DNS过滤和流量重定向平台，支持安全DNS协议，帮助用户屏蔽恶意内容和不需要的类型，提供网络使用可视化。
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS变得简单是一款用于管理DNS记录的工具，提供便捷的界面和多种记录类型支持，以提升网络性能和安全性。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS提供快速、安全的免费和高级DNS托管服务，支持多种DNS记录类型，旨在提升域名解析性能和安全性。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一个边缘计算平台，提供CDN、负载平衡和DDOS保护，旨在提升网站性能和安全性。
Loopia
loopia.com
Loopia是瑞典最大的托管服务提供商，提供域注册、网站托管及安全服务，帮助用户管理其在线资产。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一个集成平台，提供管理多个WordPress站点的工具和服务，包括插件、托管、安全以及性能优化等。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer提供可靠、安全且价格合理的网络托管解决方案，包括无限SSD空间、SSL证书和24/7支持，适合个人和企业使用。
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint提供集中管理数据中心的应用，支持云服务与网络安全，帮助用户优化基础设施和提高运营效率。
MonoVM
monovm.com
Monovm提供云基础的VPS解决方案，允许用户灵活管理虚拟服务器，支持多种操作系统和付款方式，具备24/7支持。