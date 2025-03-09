托管 DNS 提供商软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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托管 DNS 提供商利用计算能力有效地处理客户的网络流量。这些提供商利用汇集的数据中心资源来支持跨各种客户网站、应用程序和网络的流量。用户可以通过基于 Web 的仪表板或桌面应用程序管理 DNS 流量，从而实现故障转移预防、访客身份验证和 DNS 数据管理等功能。此外，一些提供商还采用安全功能来防御分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 除了 DNS 服务之外，许多托管提供商还充当域名注册商或提供域名注册服务。然而，独立域名注册服务通常缺乏集成托管 DNS 解决方案中的高级网络流量控制功能，而是专注于使用户能够保留网站域名。
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DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS变得简单是一款用于管理DNS记录的工具，提供便捷的界面和多种记录类型支持，以提升网络性能和安全性。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一个边缘计算平台，提供CDN、负载平衡和DDOS保护，旨在提升网站性能和安全性。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS提供快速、安全的免费和高级DNS托管服务，支持多种DNS记录类型，旨在提升域名解析性能和安全性。
Loopia
loopia.com
Loopia 自 1999 年以来一直是瑞典最大且领先的托管提供商。我们提供简单、安全和可持续的服务以及市场上最好的支持。
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一体化 WordPress 平台 - 使用我们屡获殊荣的插件、专用托管、强大的网站管理工具和 5 星级支持来优化和管理多个 WP 网站。 自 2006 年以来，WPMU DEV 一直在创建高质量的 WordPress 解决方案 - 帮助超过 900,000 名开发人员、自由职业者、网站所有者和代理机构发展他们的 WP 业务。
Control D
controld.com
Control D 是一个可定制的 DNS 过滤和流量重定向平台，它利用 DNS-over-HTTPS、DNS-over-TLS 和 DNS-over-QUIC 等安全 DNS 协议，并支持旧版 DNS。 - 阻止恶意威胁 - 阻止网络范围内不需要的内容类型（广告和跟踪器、物联网遥测、成人内容、社交等） - 获得网络事件和使用模式的可见性，并具有客户端级别的粒度 - 通过代理重新路由流量（通过 DNS）提高隐私和安全性 - 享受卓越的用户体验和简单性 将其视为整个互联网的个人权威 DNS 解析器，让您可以精细控制哪些域被解析、重定向或阻止。
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我们通过安全领先、与云无关并始终为业务成果提供解决方案来满足客户在数字化和 IT 转型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服务组合，从公有云到私有云再到多租户云，从主机托管到灾难恢复、安全性等等。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在为专业人士和企业提供可靠、安全且经济实惠的托管解决方案。 DomainRacer 具有以下功能和优点： • 无限的SSD 磁盘空间，可让您的网站和应用程序快速、平稳地运行。 • LiteSpeed 技术和CloudLinux 平台可将您的托管服务速度提高21 倍并保持高度稳定性。 • 免费的SSL 证书和cPGuard 安全工具可保护您的网站数据和访问者免受网络威胁。 • 免费域名（.in、.com）和SEO 默认工具可提高您的在线形象和排名。 • 24/7 技术支持和客户服务可帮助您解决任何问题或疑问。 • 有竞争力的价格和适合您预算和需求的计划。 • 全球数据中心可确保您的托管服务达到最佳速度和正常运行时间。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一个平台，让创意和企业在网上展示。为了在 9 年内为超过 10 万客户实现这一目标，我们设计的服务旨在让每个人都能在网上获得可见性。我们是一家一站式网络托管服务提供商，在同一屋檐下提供所有托管相关服务。我们提供高端专用服务器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、域名注册、WordPress 虚拟主机、Linux 虚拟主机和 SSL 证书。我们的客户是我们的第一要务，这使得我们的服务本身就处于一流水平，而质量保证是我们所有服务的支柱。我们致力于为人们在线上和线下开始、成长和制作图像铺平道路！