托管 DNS 提供商软件 - 最热门应用 - 阿曼

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
托管 DNS 提供商利用计算能力有效地处理客户的网络流量。这些提供商利用汇集的数据中心资源来支持跨各种客户网站、应用程序和网络的流量。用户可以通过基于 Web 的仪表板或桌面应用程序管理 DNS 流量，从而实现故障转移预防、访客身份验证和 DNS 数据管理等功能。此外，一些提供商还采用安全功能来防御分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 除了 DNS 服务之外，许多托管提供商还充当域名注册商或提供域名注册服务。然而，独立域名注册服务通常缺乏集成托管 DNS 解决方案中的高级网络流量控制功能，而是专注于使用户能够保留网站域名。
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Control D
controld.com
Control D 是一个可定制的 DNS 过滤和流量重定向平台，它利用 DNS-over-HTTPS、DNS-over-TLS 和 DNS-over-QUIC 等安全 DNS 协议，并支持旧版 DNS。 - 阻止恶意威胁 - 阻止网络范围内不需要的内容类型（广告和跟踪器、物联网遥测、成人内容、社交等） - 获得网络事件和使用模式的可见性，并具有客户端级别的粒度 - 通过代理重新路由流量（通过 DNS）提高隐私和安全性 - 享受卓越的用户体验和简单性 将其视为整个互联网的个人权威 DNS 解析器，让您可以精细控制哪些域被解析、重定向或阻止。
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy 提供经济实惠、易于管理且速度极快的 DNS 管理服务。只需几分钟即可完成设置，享受业界最快、最可靠的托管 DNS。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS 通过全球任播 DNS 网络提供快速、安全的免费 DNS 托管和高级 DNS 托管。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美国边缘计算平台提供商，总部位于德克萨斯州达拉斯。其创始团队由 Lance Crosby 领导，他也是 SoftLayer Technologies 的联合创始人，该公司于 2013 年被 IBM 收购。
Loopia
loopia.com
Loopia 自 1999 年以来一直是瑞典最大且领先的托管提供商。我们提供简单、安全和可持续的服务以及市场上最好的支持。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在为专业人士和企业提供可靠、安全且经济实惠的托管解决方案。 DomainRacer 具有以下功能和优点： • 无限的SSD 磁盘空间，可让您的网站和应用程序快速、平稳地运行。 • LiteSpeed 技术和CloudLinux 平台可将您的托管服务速度提高21 倍并保持高度稳定性。 • 免费的SSL 证书和cPGuard 安全工具可保护您的网站数据和访问者免受网络威胁。 • 免费域名（.in、.com）和SEO 默认工具可提高您的在线形象和排名。 • 24/7 技术支持和客户服务可帮助您解决任何问题或疑问。 • 有竞争力的价格和适合您预算和需求的计划。 • 全球数据中...
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一体化 WordPress 平台 - 使用我们屡获殊荣的插件、专用托管、强大的网站管理工具和 5 星级支持来优化和管理多个 WP 网站。 自 2006 年以来，WPMU DEV 一直在创建高质量的 WordPress 解决方案 - 帮助超过 900,000 名开发人员、自由职业者、网站所有者和代理机构发展他们的 WP 业务。
TierPoint
tierpoint.com
在 TierPoint，我们通过安全领先、与云无关并始终为业务成果提供解决方案来满足客户在数字化和 IT 转型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服务组合，从公有云到私有云再到多租户云，从主机托管到灾难恢复、安全性等等。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一个平台，让创意和企业在网上展示。为了在 9 年内为超过 10 万客户实现这一目标，我们设计的服务旨在让每个人都能在网上获得可见性。我们是一家一站式网络托管服务提供商，在同一屋檐下提供所有托管相关服务。我们提供高端专用服务器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、域名注册、WordPress 虚拟主机、Linux 虚拟主机和 SSL 证书。我们的客户是我们的第一要务，这使得我们的服务本身就处于一流水平，而质量保证是我们所有服务的支柱。我们致力于为人们在线上和线下开始、成长和制作图像铺平道路！