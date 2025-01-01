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托管检测和响应 (MDR) 软件
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托管检测和响应 (MDR) 软件 - 最热门应用

托管检测和响应 (MDR) 软件为企业提供全面的安全监控和缓解服务。 MDR 提供商积极监督客户的网络、端点和其他 IT 资产，识别并解决出现的安全事件。当检测到威胁时，MDR 提供商会调查并解决问题，从而无需客户直接参与。公司使用 MDR 服务来防范在线威胁，而无需专门的现场安全人员。 MDR 与事件响应以及端点检测和响应软件有相似之处，但通过托管服务模型解决了这些挑战。这种方法减少了企业亲自参与的需要，并提供了增强的安全性，而无需额外的人员配备或内部安全解决方案。

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason是一个网络安全平台，提供端点检测与响应、下一代杀毒、管理监控及事件响应服务，旨在识别和减轻各种威胁。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell是一款综合网络安全应用，提供密码保护、设备防护、VPN、安全监测等功能，帮助小型企业抵御网络威胁。

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch是一款托管安全平台，为企业提供实时网络安全监控、威胁检测和事件响应服务，增强网络安全弹性。

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal是一款提供全面网络安全的应用程序，包括恶意软件检测、Web保护、勒索软件保护和自动软件更新功能，兼容多个操作系统。

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant 提供网络安全解决方案，专注于威胁情报和事件响应，帮助组织防御网络攻击并增强安全能力。

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Rapid7是一个网络安全平台，帮助组织管理安全、检测威胁、减轻风险并自动化安全任务。

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

RocketCyber是一个管理的安全运营中心，通过监控平台检测和响应终端、网络和云的恶意活动，提供安全事件的主动分析和处理服务。

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

UnderDefense是一款24/7网络安全及合规性自动化平台，提供威胁监控、响应和定制解决方案，适合各类企业使用。

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO是一种基于云的管理检测和响应解决方案，旨在快速检测、分析和应对网络威胁，简化安全操作。

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