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最热门 最近添加 托管检测和响应 (MDR) 软件 - 最热门应用

托管检测和响应 (MDR) 软件为企业提供全面的安全监控和缓解服务。 MDR 提供商积极监督客户的网络、端点和其他 IT 资产，识别并解决出现的安全事件。当检测到威胁时，MDR 提供商会调查并解决问题，从而无需客户直接参与。公司使用 MDR 服务来防范在线威胁，而无需专门的现场安全人员。 MDR 与事件响应以及端点检测和响应软件有相似之处，但通过托管服务模型解决了这些挑战。这种方法减少了企业亲自参与的需要，并提供了增强的安全性，而无需额外的人员配备或内部安全解决方案。