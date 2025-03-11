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托管检测和响应 (MDR) 软件为企业提供全面的安全监控和缓解服务。 MDR 提供商积极监督客户的网络、端点和其他 IT 资产，识别并解决出现的安全事件。当检测到威胁时，MDR 提供商会调查并解决问题，从而无需客户直接参与。公司使用 MDR 服务来防范在线威胁，而无需专门的现场安全人员。 MDR 与事件响应以及端点检测和响应软件有相似之处，但通过托管服务模型解决了这些挑战。这种方法减少了企业亲自参与的需要，并提供了增强的安全性，而无需额外的人员配备或内部安全解决方案。
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一个网络安全平台，提供端点检测与响应、下一代杀毒、管理监控及事件响应服务，旨在识别和减轻各种威胁。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell是一款综合网络安全应用，提供密码保护、设备防护、VPN、安全监测等功能，帮助小型企业抵御网络威胁。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant 提供网络安全解决方案，专注于威胁情报和事件响应，帮助组织防御网络攻击并增强安全能力。
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch是一款托管安全平台，为企业提供实时网络安全监控、威胁检测和事件响应服务，增强网络安全弹性。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款提供全面网络安全的应用程序，包括恶意软件检测、Web保护、勒索软件保护和自动软件更新功能，兼容多个操作系统。
Rapid7
rapid7.com
Rapid7是一个网络安全平台，帮助组织管理安全、检测威胁、减轻风险并自动化安全任务。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber是一个管理的安全运营中心，通过监控平台检测和响应终端、网络和云的恶意活动，提供安全事件的主动分析和处理服务。
Blumira
blumira.com
Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。
UnderDefense
underdefense.com
安全与合规自动化平台，提供 24/7 的完整业务保护。 - 24/7 监控和预防威胁 - 检测、响应和修复 - 遵守 ISO 27001 和 SOC 2 - 集成您的安全堆栈 为什么 UnderDefense 是您选择的供应商？与您当前的安全堆栈无缝集成 不要浪费金钱和时间进行重新开发或购买服务提供商强加给您的新安全工具。受益于与产品无关的方法和最快的价值实现时间。选择安全技术，我们将使其 24/7 更好地为您的业务服务。 24/7 保护和主动威胁搜寻 我们的 SOC 永不停歇。我们全天候寻找威胁，并主动通知您必要的安全措施。使用丰富的威胁票证和详细的事件时间表来了解攻击的内容和时间，并凭直觉了解接下来可能发生的情况和原因。减少警报疲劳和员工倦怠 节省团队在错误警报和低风险上浪费的时间。通过我们的专家进行的专业软件微调，将警报噪音降低 80%。使您的内部安全资源能够专注于主动安全措施和只有人们才能解决的复杂问题。我们让网络安全变得简单、实惠且一致。立即免费试用 UnderDefense MAXI。
CYREBRO
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CYREBRO 是一种托管检测和响应解决方案，通过其基于云的交互式 SOC 平台提供国家级安全运营中心的核心基础和功能。它快速检测、分析、调查和响应网络威胁。
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