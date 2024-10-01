托管检测和响应 (MDR) 软件 - 最热门应用 - 拉脱维亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
托管检测和响应 (MDR) 软件为企业提供全面的安全监控和缓解服务。 MDR 提供商积极监督客户的网络、端点和其他 IT 资产，识别并解决出现的安全事件。当检测到威胁时，MDR 提供商会调查并解决问题，从而无需客户直接参与。公司使用 MDR 服务来防范在线威胁，而无需专门的现场安全人员。 MDR 与事件响应以及端点检测和响应软件有相似之处，但通过托管服务模型解决了这些挑战。这种方法减少了企业亲自参与的需要，并提供了增强的安全性，而无需额外的人员配备或内部安全解决方案。
提交新应用
Cybereason
cybereason.com
Cybereason 是端点保护领域的领导者，提供端点检测和响应、下一代防病毒、托管监控和 IR 服务。
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款从头开始构建的虚拟化和云业务安全解决方案，可为物理端点、移动设备、公共云中的虚拟机和 xchange 邮件服务器提供安全服务。 GravityZone 是一款在云中提供统一管理控制台的产品，由 Bitdefender 托管，或者作为一个虚拟设备安装在公司场所，它提供单点部署、实施和管理任意数量端点的安全策略，任何类型、任何地点。 GravityZone 为端点和 Microsoft Exchange 邮件服务器提供多层安全保护：具有行为监控功能的反恶意软件、零日威胁防护、应用程序控制和沙箱、防火墙、设备控制、内容控制、反网络钓鱼和反垃圾邮件。
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Lockwell
lockwell.co
Lockwell 是保护您的小型企业免受网络威胁的最简单且最经济的方法。在网络威胁潜伏在每个数字角落背后的时代，企业需要一个强大的集成安全解决方案来保护其在线存在的各个方面。 Lockwell 是一款经过精心设计的综合网络安全套件，旨在在快速发展的数字环境中提供无与伦比的保护。加密密码库：每个安全策略的核心都是帐户的保护。 Lockwell 的端到端加密密码库不仅仅是一个安全存储解决方案；更是一个安全存储解决方案。这是一座数字堡垒。无论您是导入还是手动添加帐户详细信息，每条数据都包含在加密层中。集成的 2FA 可确保额外的安全层，而自定义字段则允许定制数据存储。此外，内置的团队协作功能可确保工...
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant 利用来自一线的创新技术和专业知识，提供保护组织免受网络安全攻击的解决方案。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速发展的网络安全公司，专注于持续技术创新。自 2014 年在哥本哈根成立以来，基于 CTF 世界冠军的制胜理念，Heimdal 通过积极构建可预测威胁趋势的产品，实现了惊人的增长。该公司提供多层安全套件，结合了威胁预防、补丁和资产管理、端点权限管理以及防病毒和邮件安全，共同保护客户免受网络攻击，并确保关键信息和知识产权的安全。 Heimdal 被公认为行业思想领袖，并因其解决方案和教育内容创作而荣获多项国际奖项。 Heimdal 产品线目前由 10 种产品和 2 种服务组成。前一类包括威胁防御端点、威胁防御网络、补丁和资产管理、特权访问管理、应用程序控制、下一代端点防...
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® 是面向网络弹性企业的领先托管安全平台。 Deepwatch 托管安全平台和安全专家为企业提供 24x7x365 网络弹性、快速检测、高保真警报、减少误报和自动化操作。我们作为网络安全团队的延伸，提供无与伦比的安全专业知识、无与伦比的攻击面可见性、对威胁的精确响应以及安全投资的最佳回报。 Deepwatch 托管安全平台受到许多世界领先品牌的信赖，可以改善他们的安全状况、网络弹性和安心。 Deepwatch 是： - 2023 年 Splunk AMER 年度营销合作伙伴 - 2023 年 CRN 技术创新者奖 - 2020-2023 年 Great Place to Wo...
Rapid7
rapid7.com
通过从业者优先的网络安全解决方案加速云转型。利用 MDR、XDR、SIEM、威胁情报和 VM 提升 SecOps 功能。
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber 的托管 SOC（安全运营中心）是一种托管检测和响应服务，利用 RocketCyber 的威胁监控平台来检测跨三个关键攻击向量的恶意和可疑活动：端点 |网络|云。该服务由一支由安全资深人士和专家组成的精英团队组成，他们主动搜寻和调查威胁活动，对检测结果进行分类，并在发现可操作的威胁时与您的团队合作进行补救。
UnderDefense
underdefense.com
安全与合规自动化平台，提供 24/7 的完整业务保护。 - 24/7 监控和预防威胁 - 检测、响应和修复 - 遵守 ISO 27001 和 SOC 2 - 集成您的安全堆栈 为什么 UnderDefense 是您选择的供应商？与您当前的安全堆栈无缝集成 不要浪费金钱和时间进行重新开发或购买服务提供商强加给您的新安全工具。受益于与产品无关的方法和最快的价值实现时间。选择安全技术，我们将使其 24/7 更好地为您的业务服务。 24/7 保护和主动威胁搜寻 我们的 SOC 永不停歇。我们全天候寻找威胁，并主动通知您必要的安全措施。使用丰富的威胁票证和详细的事件时间表来了解攻击的内容和时间，并凭直觉...
Defendify
defendify.com
Defendify 成立于 2017 年，在提供持续指导和支持的专家的支持下，为安全需求不断增长的组织开创了一体式网络安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多层保护，提供了一个易于使用的一体化平台，旨在持续加强人员、流程和技术的网络安全。借助 Defendify，组织可以在一个综合且经济高效的网络安全解决方案中简化网络安全评估、测试、政策、培训、检测、响应和遏制。 3 层、13 个解决方案、1 个平台，包括： • 托管检测和响应 • 网络事件响应计划 • 网络安全威胁警报 • 网络钓鱼模拟 • 网络安全意识培训 • 网络安全意识视频 • 网...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一种托管检测和响应解决方案，通过其基于云的交互式 SOC 平台提供国家级安全运营中心的核心基础和功能。它快速检测、分析、调查和响应网络威胁。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和破坏。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/7 安全运营...