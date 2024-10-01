托管检测和响应 (MDR) 软件 - 最热门应用 - 芬兰

Lockwell

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Lockwell 是保护您的小型企业免受网络威胁的最简单且最经济的方法。在网络威胁潜伏在每个数字角落背后的时代，企业需要一个强大的集成安全解决方案来保护其在线存在的各个方面。 Lockwell 是一款经过精心设计的综合网络安全套件，旨在在快速发展的数字环境中提供无与伦比的保护。加密密码库：每个安全策略的核心都是帐户的保护。 Lockwell 的端到端加密密码库不仅仅是一个安全存储解决方案；更是一个安全存储解决方案。这是一座数字堡垒。无论您是导入还是手动添加帐户详细信息，每条数据都包含在加密层中。集成的 2FA 可确保额外的安全层，而自定义字段则允许定制数据存储。此外，内置的团队协作功能可确保工...