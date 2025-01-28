托管检测和响应 (MDR) 软件 - 最热门应用 - 布基纳法索

Lockwell

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Lockwell 是保护您的小型企业免受网络威胁的最简单且最经济的方法。在网络威胁潜伏在每个数字角落背后的时代，企业需要一个强大的集成安全解决方案来保护其在线存在的各个方面。 Lockwell 是一款经过精心设计的综合网络安全套件，旨在在快速发展的数字环境中提供无与伦比的保护。加密密码库：每个安全策略的核心都是帐户的保护。 Lockwell 的端到端加密密码库不仅仅是一个安全存储解决方案；更是一个安全存储解决方案。这是一座数字堡垒。无论您是导入还是手动添加帐户详细信息，每条数据都包含在加密层中。集成的 2FA 可确保额外的安全层，而自定义字段则允许定制数据存储。此外，内置的团队协作功能可确保工作帐户和敏感的公司数据可以在团队成员之间无缝、安全地共享。通过反恶意软件进行设备保护：当今世界，恶意软件威胁每天都在演变。 Lockwell 的下一代反恶意软件工具始终保持警惕，确保您公司的设备免受勒索软件、病毒和其他恶意实体的影响。实时保护意味着当用户遇到潜在有害文件时，我们的系统就会立即采取行动，识别并消除威胁。用户还可以启动手动扫描，确保他们的设备不会受到损害，让您高枕无忧。用于安全浏览的 VPN：互联网庞大而宝贵，但同时也是一个潜在威胁的领域。借助 Lockwell 的 VPN，您的团队可以安全地穿越数字高速公路。每个数据字节都经过加密，确保防止不安全的网络、中间人攻击和侵入性数据窥探。无论是访问敏感的公司数据还是只是浏览，我们的 VPN 都能确保隐形，防止窥探。 24/7 暗网监控：互联网的底层暗网是一个泄露凭证的市场。洛克威尔的全天候监控会搜寻这个隐藏的领域，确保如果您的数据在这里被发现，您将是第一个知道的人。一旦检测到潜在的违规行为，就会发出即时警报，以便迅速采取纠正措施。自动化安全中心：自动化安全中心也许是Lockwell 套件皇冠上的明珠，它证明了我们对主动保护的承诺。这个自治实体不断监控网络领域，甚至在威胁出现之前就将其识别出来。如果检测到漏洞，无论是弱密码、恶意软件还是任何其他威胁，系统都会通过电子邮件和桌面通知发送即时警报。这可确保您的团队始终领先于潜在违规行为一步。为什么选择洛克威尔？默认自动化：实时识别网络威胁，并通过协调警报确保及时采取行动。时间和成本效率：定期监控可识别未使用的软件或设备，从而节省切实的时间和成本。自主运行：自动化安全中心独立运行，与所有安全工具无缝集成，最大限度地减少监督需求。无需 IT 员工：享受顶级保护的奢华，无需专门的 IT 团队或大量培训。 Lockwell 不仅涉及网络安全，还涉及网络安全。这是一个承诺，一个对每个企业都应有的不折不扣的保护、无缝集成和安心的承诺。当谈到防御无情的网络攻击时，请锁定。洛克威尔。