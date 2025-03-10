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恶意软件分析工具对于隔离和调查在公司 IT 资源、端点和应用程序上检测到的恶意软件至关重要。这些工具通常会识别恶意软件，然后将受感染的资源移动到安全、隔离的环境中。在这个沙盒环境中，安全专业人员分析恶意软件的代码和行为，以了解其功能，评估其可能造成的损害，并制定防御未来攻击的策略。 这些工具由参与事件响应、风险分析和安全操作的安全团队和 IT 人员使用。通过从检测到的恶意软件中收集数据，它们可以增强安全措施并防止类似的威胁损害系统。这些信息通常与现有威胁情报系统集成，并用于检查 IT 基础设施的更广泛部分，以确保恶意软件没有渗透到其他领域。
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VirusTotal
virustotal.com
Virustotal是一个在线平台，用于分析可疑文件和URL，以检测恶意软件并与安全社区共享信息。
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN是一个基于云的恶意软件分析服务，提供交互式沙盒环境以分析可疑文件和网址，增强网络安全能力。
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
混合分析应用提供恶意软件的免费分析，支持多种文件格式，并生成详细报告，以帮助提高威胁检测和响应能力。
Coro
coro.net
Coro是一个网络安全平台，提供针对邮件、数据、设备和云应用的保护，结合AI技术自动处理大部分安全威胁。
Threat Zone
threat.zone
威胁区是一个基于虚拟机的自动化工具，用于实时分析和监控恶意软件，帮助用户识别和应对网络安全威胁。
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard是一款网络安全应用，专注于检测和分析恶意文档，支持邮件和文件共享平台的集成，提升安全防护。