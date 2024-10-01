恶意软件分析工具 - 最热门应用 - 新喀里多尼亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
恶意软件分析工具对于隔离和调查在公司 IT 资源、端点和应用程序上检测到的恶意软件至关重要。这些工具通常会识别恶意软件，然后将受感染的资源移动到安全、隔离的环境中。在这个沙盒环境中，安全专业人员分析恶意软件的代码和行为，以了解其功能，评估其可能造成的损害，并制定防御未来攻击的策略。 这些工具由参与事件响应、风险分析和安全操作的安全团队和 IT 人员使用。通过从检测到的恶意软件中收集数据，它们可以增强安全措施并防止类似的威胁损害系统。这些信息通常与现有威胁情报系统集成，并用于检查 IT 基础设施的更广泛部分，以确保恶意软件没有渗透到其他领域。
提交新应用
VirusTotal
virustotal.com
分析可疑文件和 URL 以检测恶意软件类型，并自动与安全社区共享。
ANY.RUN
any.run
基于云的恶意软件分析服务。将您的信息安全提升到一个新的水平。使用我们的创新工具分析可疑和恶意活动。
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
使用 Falcon Sandbox 和混合分析技术提交恶意软件以进行免费分析。 Hybrid Analysis 开发并授权分析工具来对抗恶意软件。
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone 是一种基于管理程序的自动化交互式恶意软件分析工具，可以对抗新一代恶意软件。
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard 是一种尖端的网络安全解决方案，专门用于检测和分析恶意文档。 DOCGuard 利用先进的结构分析技术，识别 Office 文档、PDF 和其他文件类型中的威胁，提供详细报告以增强安全措施。我们的创新技术可确保快速、高精度检测，帮助组织防范不断变化的网络威胁。内联 SMTP 集成：DOCGuard 可以与电子邮件系统集成，以分析传入和传出的电子邮件是否存在恶意内容。通过添加带有电子邮件判断的附加 SMTP 标头，DOCGuard 可确保只有安全电子邮件才能到达收件人，而可疑电子邮件会触发警报并在必要时被阻止。 BCC 集成：DOCGuard 可以使用 BCC（密件抄送）来分析电...
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。