恶意软件分析工具对于隔离和调查在公司 IT 资源、端点和应用程序上检测到的恶意软件至关重要。这些工具通常会识别恶意软件,然后将受感染的资源移动到安全、隔离的环境中。在这个沙盒环境中,安全专业人员分析恶意软件的代码和行为,以了解其功能,评估其可能造成的损害,并制定防御未来攻击的策略。 这些工具由参与事件响应、风险分析和安全操作的安全团队和 IT 人员使用。通过从检测到的恶意软件中收集数据,它们可以增强安全措施并防止类似的威胁损害系统。这些信息通常与现有威胁情报系统集成,并用于检查 IT 基础设施的更广泛部分,以确保恶意软件没有渗透到其他领域。