恶意软件分析工具 - 最热门应用 - 加拿大

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恶意软件分析工具对于隔离和调查在公司 IT 资源、端点和应用程序上检测到的恶意软件至关重要。这些工具通常会识别恶意软件，然后将受感染的资源移动到安全、隔离的环境中。在这个沙盒环境中，安全专业人员分析恶意软件的代码和行为，以了解其功能，评估其可能造成的损害，并制定防御未来攻击的策略。 这些工具由参与事件响应、风险分析和安全操作的安全团队和 IT 人员使用。通过从检测到的恶意软件中收集数据，它们可以增强安全措施并防止类似的威胁损害系统。这些信息通常与现有威胁情报系统集成，并用于检查 IT 基础设施的更广泛部分，以确保恶意软件没有渗透到其他领域。
提交新应用
VirusTotal
virustotal.com
分析可疑文件和 URL 以检测恶意软件类型，并自动与安全社区共享。
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone 是一种基于管理程序的自动化交互式恶意软件分析工具，可以对抗新一代恶意软件。
ANY.RUN
any.run
基于云的恶意软件分析服务。将您的信息安全提升到一个新的水平。使用我们的创新工具分析可疑和恶意活动。
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
使用 Falcon Sandbox 和混合分析技术提交恶意软件以进行免费分析。 Hybrid Analysis 开发并授权分析工具来对抗恶意软件。
Coro
coro.net
Coro 是一种新型网络安全平台。保护整个公司安全的单一平台。使用 Coro 时，您可以保护电子邮件、数据、端点设备、云应用程序，甚至用户活动。有了 Coro，每个人都可以成为网络安全专家。 Coro 只需几分钟即可掌握，旨在将网络安全从您的待办事项列表中删除。 Coro 由人工智能提供支持，可以为您完成工作。我们的人工智能可以修复 95% 的威胁，其余的威胁您可以使用 Coro 独特的一键解决来处理。 Coro 相信，无论您的规模如何，您都有权获得企业级网络安全。获得您从未见过的网络安全。今天试试科罗。
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard 是一种尖端的网络安全解决方案，专门用于检测和分析恶意文档。 DOCGuard 利用先进的结构分析技术，识别 Office 文档、PDF 和其他文件类型中的威胁，提供详细报告以增强安全措施。我们的创新技术可确保快速、高精度检测，帮助组织防范不断变化的网络威胁。内联 SMTP 集成：DOCGuard 可以与电子邮件系统集成，以分析传入和传出的电子邮件是否存在恶意内容。通过添加带有电子邮件判断的附加 SMTP 标头，DOCGuard 可确保只有安全电子邮件才能到达收件人，而可疑电子邮件会触发警报并在必要时被阻止。 BCC 集成：DOCGuard 可以使用 BCC（密件抄送）来分析电子邮件，而无需中断正常的电子邮件流程。这样可以持续监控所有电子邮件，通过在恶意内容到达预期收件人之前检测和阻止恶意内容来提供额外的安全层。 SOAR 集成：安全编排、自动化和响应 (SOAR) 平台可以利用 DOCGuard 的 API 来验证警报并增强事件响应。 DOCGuard 可以提供对可疑文件的详细分析，帮助安全团队更有效地应对威胁。事件响应：在数字取证和事件响应 (DFIR) 过程中，DOCGuard 可用于分析受损文档并识别受损指标 (IOC)。这有助于追踪攻击源并了解威胁行为者使用的策略。文件共享平台集成：DOCGuard可以与文件共享平台集成，确保共享文档