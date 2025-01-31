恶意软件分析工具 - 最热门应用 - 布韦岛

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard 是一种尖端的网络安全解决方案，专门用于检测和分析恶意文档。 DOCGuard 利用先进的结构分析技术，识别 Office 文档、PDF 和其他文件类型中的威胁，提供详细报告以增强安全措施。我们的创新技术可确保快速、高精度检测，帮助组织防范不断变化的网络威胁。内联 SMTP 集成：DOCGuard 可以与电子邮件系统集成，以分析传入和传出的电子邮件是否存在恶意内容。通过添加带有电子邮件判断的附加 SMTP 标头，DOCGuard 可确保只有安全电子邮件才能到达收件人，而可疑电子邮件会触发警报并在必要时被阻止。 BCC 集成：DOCGuard 可以使用 BCC（密件抄送）来分析电子邮件，而无需中断正常的电子邮件流程。这样可以持续监控所有电子邮件，通过在恶意内容到达预期收件人之前检测和阻止恶意内容来提供额外的安全层。 SOAR 集成：安全编排、自动化和响应 (SOAR) 平台可以利用 DOCGuard 的 API 来验证警报并增强事件响应。 DOCGuard 可以提供对可疑文件的详细分析，帮助安全团队更有效地应对威胁。事件响应：在数字取证和事件响应 (DFIR) 过程中，DOCGuard 可用于分析受损文档并识别受损指标 (IOC)。这有助于追踪攻击源并了解威胁行为者使用的策略。文件共享平台集成：DOCGuard可以与文件共享平台集成，确保共享文档