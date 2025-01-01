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机器翻译服务涉及使用自动化系统和算法将文本或内容从一种语言翻译成另一种语言。这些服务利用先进的自然语言处理和人工智能技术来分析和理解源文本的含义，以目标语言生成准确且连贯的翻译。机器翻译服务广泛应用于商业、技术、医疗保健和学术界等各个行业，以促进全球范围内的沟通并克服语言障碍。这些服务提供效率、速度和可扩展性，使其成为寻求经济高效的多语言通信和内容本地化解决方案的个人和组织的宝贵工具。
提交新应用
Google Translate
translate.google.com
Google Translate是一款免费应用，支持100多种语言的文本、语音和图像翻译，便于用户进行跨语言交流。
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator是一款免费的神经机器翻译服务，支持11种语言之间的翻译，无广告，旨在提供准确的翻译。
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator 是一个多语言翻译应用，支持文本和语音翻译，适用于多种设备，提供实时对话和离线翻译功能。
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate是一款支持90多种语言的翻译应用，提供文本、语音和图像翻译，支持离线使用。
Lexibird
lexibird.com
Lexibird是一个AI翻译和写作助手，提供翻译、校对和总结功能，帮助用户提高语言沟通能力和写作质量。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator对话是一款实时翻译工具，支持多语言沟通，适用于个人和团体对话，方便跨语言交流。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Dictionary Translator是一款支持108种语言的翻译应用，提供文本翻译、词典功能，帮助用户提高语言理解与交流能力。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
네이버 파파고
papago.naver.com
네이버 파파고是一款多语种AI翻译应用，提供实时文本、语音和图像翻译，支持离线使用，适用于个人和商业交流。
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻译是一款多功能翻译工具，支持文本、图像和语音翻译，提供离线翻译和实时对话等功能，适合个人和专业使用。
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai是一个本地化工具，允许用户快速将视频翻译成130种语言，并添加专业配音，支持多演讲者识别和翻译。
iTranslate
itranslate.com
iTranslate是一款多功能翻译工具，支持100多种语言的文本翻译、语音对话和图像翻译，适合个人和专业使用。
Translate.com
translate.com
Translate.com提供专业翻译服务，支持90种语言对，24/7在线翻译，适合各类企业和个人使用。
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate 应用可以在不使用任何谷歌相关服务的情况下进行翻译，避免跟踪。
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Translation Hub是一个翻译平台，支持135种语言，提供快速翻译、格式保留及自定义模型功能，适合企业使用。
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse是一个基于AI的视频配音平台，支持多语言字幕和自然语音合成，旨在提升视频制作的可访问性和全球影响力。
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译是一款提供多语言即时翻译服务的应用，支持文本、网页和文档翻译，并包括字典和语音功能。
OpenL
openl.io
OpenL是一款AI翻译工具，支持超过十五种语言的自动翻译，提供上下文相关的准确翻译，用户可通过积分进行翻译。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一个帮助企业克服语言障碍的平台，提供高质量翻译服务，以支持多语言客户体验和全球市场拓展。
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君是一个支持多语言的翻译应用，提供文本、语音和图像翻译，适用于旅游和国际交流。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译是一款支持超过100种语言的免费在线翻译应用，适用于文本翻译和各种领域的专业需求。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator是一款多语言即时翻译工具，支持文本、语音和图像翻译，适用于个人及商务沟通。
Multilings
multilings.com
多元素是一款基于神经网络的多语言翻译和内容管理工具，支持文本翻译、内容撰写、抄袭检查和语音翻译等功能。
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey是一个AI驱动的翻译软件，支持130多种语言和30多种文件格式，包括文档、图像和视频的翻译。
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex是一款综合翻译工具，支持文本、语音、图像等多种形式的翻译，涵盖109种语言，适用于多平台。
Systran
systransoft.com
Systran是一款支持50多种语言的翻译工具，提供定制化翻译和文档格式保留功能，适用于个人和专业用户。
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译是一个AI辅助的翻译工具，提供实时多语言翻译，支持在线和离线模式，适合个人和专业用途。
Language Weaver
rws.com
语言编织者是一款强大的神经机器翻译平台，支持多语言翻译，自动化工作流程并结合人工监督，提高翻译准确性及效率。
MachineTranslation
machinetranslation.com
Machinetranslation应用程序支持多语言文本翻译，提供准确的上下文翻译，适合个人和企业使用，支持文档翻译和应用程序集成。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译是一款在线翻译工具，支持多种文本和文档格式的翻译，包括PDF、Word等，用户可以选择翻译语言和输出格式。
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Translations是一个AI驱动的翻译平台，专为法律和金融行业提供准确、高效的翻译服务。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans是一款翻译应用，提供文本、文档翻译功能，支持双语对照下载，适合日常及专业翻译需求。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate是一个先进的翻译平台，支持多种文件格式，提供准确的文档翻译，适用于多个行业和语言。
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate 是一款翻译应用，提供超过6000个单词的免费翻译服务，用户可无限制使用，无需注册。
Stepes
stepes.com
Stepes是一个翻译应用，提供100多种语言的快速准确翻译服务，包括文本、文档和图片翻译，以及口译服务。
Checksub
checksub.com
Checksub 是一款 AI 工具，生成字幕并将视频翻译成 200 多种语言，支持语音克隆和配音，方便用户本地化视频内容。
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT 是一种综合机器翻译平台，旨在为本地化团队及翻译服务提供商提供自动化和定制化翻译工具。
Apertium
apertium.org
Apertium是一个基于规则的开源机器翻译平台，支持多种语言的文本翻译，特别关注资源较少的语言。
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX是一款AI辅助的文档翻译平台，专为法律和金融专业人士设计，旨在高效翻译各类商业文件，节省时间和费用。
Lilt
lilt.com
LILT 是一款企业级AI平台，提供内容翻译和创作，帮助语言专家、本地化团队和全球组织提高翻译效率和质量。
Localize
localizejs.com
Localize 是一个无代码翻译解决方案，帮助SaaS平台快速实现多语言支持，简化数字产品的国际化和本地化过程。
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT是一款针对阿拉伯语市场的机器翻译工具，提供准确的多语言翻译，适合个人和专业用途。
YOUS
yous.ai
YOUS是一款集成了AI翻译工具的通讯应用，支持多种语言的语音、视频通话和聊天，确保安全且有效的全球沟通。
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi翻译是一款支持248种语言的翻译工具，提供文本翻译、语音识别等功能，致力于促进跨语言交流。
Lingoedit
lingoedit.com
Lingoedit是一款AI驱动的翻译和文档编辑工具，支持多种语言，帮助用户高效翻译及编辑文本，提高沟通效率。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 提高翻译效率，通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，实现高质量的翻译。
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com是一个专为法律文件翻译设计的AI工具，提供准确、安全的翻译服务，适用于律师事务所、公司和政府机构。
KantanMT
kantanai.io
KantanMT 是一款机器翻译平台，帮助企业快速、高效地实现翻译，支持定制翻译引擎和与现有工作流程集成。
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle是一款支持多语言的翻译应用，利用先进技术提供准确流畅的跨语言沟通，适用于个人和企业。
GetGloby
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GetGloby是一个AI驱动的SaaS平台，专注于使用机器翻译和人类审校来翻译营销资产，实现多语言广告的本地化。
Language I/O
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Language I/O 的软件使单语客户支持团队能够实时以超过100种语言进行聊天、电子邮件和自助服务。其翻译技术支持主要客户关系管理系统。
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Intento是一个AI驱动的本地化平台，提供翻译和多语言内容管理解决方案，旨在提高企业的翻译效率与质量。
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