机器翻译服务 - 最热门应用 - 东帝汶

Google Translate

translate.google.com

Google Translate是由Google开发的免费多语言神经机器翻译服务，可将文本和网站从一种语言转换为另一种语言。它提供了一个网站接口，适用于Android和iOS的移动应用程序以及一个应用程序编程界面，可帮助开发人员构建浏览器扩展程序和软件应用程序。截至2020年9月，Google Translate在各个级别上支持109种语言，截至2016年4月，每天翻译超过1000亿个用户。以及欧洲议会文件和成绩单以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本转换为英语，然后在其网格中提出的大多数语言组合中转移到目标语言，其中包括加泰罗尼亚 - 西班牙语在内的少数例外。在翻译过程中，它在数百万个文档中寻找模式，以帮助确定选择哪些单词以及如何以目标语言来安排它们。它的准确性在几次中受到了批评和嘲笑，已经衡量的是在各种语言之间变化很大。 2016年11月，Google宣布Google翻译将切换到神经机器翻译引擎-Google神经机器翻译（GNMT） - 它一次翻译为“一次整个句子，而不是一件句子。它使用这种更广泛的环境来帮助它弄清楚最相关的翻译，然后重新安排并调整它更像是用适当的语法说话的人。”最初仅在2016年启用了几种语言，截至2020年9月，GNMT以Google翻译名册中的所有109种语言使用，除了英语和拉丁语之间的语言对。