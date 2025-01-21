机器翻译服务 - 最热门应用 - 塞尔维亚

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器翻译服务涉及使用自动化系统和算法将文本或内容从一种语言翻译成另一种语言。这些服务利用先进的自然语言处理和人工智能技术来分析和理解源文本的含义，以目标语言生成准确且连贯的翻译。机器翻译服务广泛应用于商业、技术、医疗保健和学术界等各个行业，以促进全球范围内的沟通并克服语言障碍。这些服务提供效率、速度和可扩展性，使其成为寻求经济高效的多语言通信和内容本地化解决方案的个人和组织的宝贵工具。
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Google Translate
translate.google.com
谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程接口。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每天翻译超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚语-西班牙语。在翻译过程中，它会在数百万份文档中查找模式，以帮助决定选择哪些单词以及如何在目标语言中排列它们。它的准确性曾多次受到批评和嘲笑，经测量，不同语言之间的准确性差异很大。 2016 年 11 月，谷歌宣布谷歌翻译将改用神经机器翻译引擎——谷歌神经机器翻译（GNMT）——它可以“一次翻译整个句子，而不是逐句翻译。”它利用更广泛的上下文来帮助它找出最相关的翻译，然后重新排列和调整，使其更像人类以正确的语法说话”。 GNMT 最初于 2016 年仅针对少数几种语言启用，截至 2020 年 9 月，Google 翻译名册中的所有 109 种语言都使用了 GNMT，但英语和拉丁语之间的语言对除外。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Yandex Translate
translate.yandex.com
免费在线翻译法语、俄语、西班牙语、德语、意大利语和许多其他语言的英语和回语，词典包含转录、发音和用法示例。 Yandex.Translate 适用于文字、文本和网页。
Lingva Translate
lingva.ml
不使用任何 Google 相关服务即可检索翻译，从而防止它们被跟踪。
Microsoft Translator
bing.com
微软翻译是微软提供的多语言机器翻译云服务。 Microsoft Translator 集成于多种消费者、开发者和企业产品中；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及适用于 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手机和 Android Wear 的 Microsoft Translator 应用程序。 Microsoft Translator 还通过云服务为企业提供文本和语音翻译。通过文本翻译 API 提供的文本翻译服务涵盖从每月支持 200 万个字符的免费套餐到每月支持数十亿个字符的付费套餐。通过 Microsoft 语音服务的语音翻译是根据音频流的时间提供的。 截至 2020 年 5 月，该服务支持 73 种语言系统。它还支持 11 种语音翻译系统，目前为 Microsoft Translator 实时对话功能、Skype Translator 和 Skype for Windows Desktop 以及适用于 iOS 和 Android 的 Microsoft Translator 应用提供支持。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破语言障碍。跨设备翻译对话，适用于一对一聊天和更大的群体互动。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进行关键改进。
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一项免费的神经机器翻译服务，于 2017 年 8 月 28 日推出，由总部位于德国科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 开发。 DeepL 目前提供以下 11 种语言和 110 个语言对之间的翻译：中文（简体）、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语和西班牙语。此外，通过英语枢轴使用两步过程，在所有这些语言中提出了语言等效的近似值。 DeepL 上没有广告。该公司希望通过许可翻译应用程序编程接口来赚钱。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
轻松翻译 108 种语言的文本。
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻译打造的新一代AI大模型翻译平台，为用户提供翻译和阅读外文场景的一站式智能解决方案，包括AI翻译、英文润色、双语审校、语法分析等多种能力，是智能时代不可或缺的翻译生产力终极加速器。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Alexa Translations
alexatranslations.com
通过 Alexa Translations 打破语言障碍——提供由人工智能支持的专家翻译服务。以及行业专业翻译人员。 Alexa Translations 为最大、最负盛名的法律、金融和政府机构提供人工智能驱动的翻译。其先进技术和经过专业认证的翻译人员的独特结合提供了具有无与伦比质量的定制解决方案。凭借二十多年来屡获殊荣的客户成功经验，您可以信赖我们作为您团队的真正延伸。
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby 是一个尖端的 SaaS 平台，专门利用人工智能技术翻译营销资产和活动广告。该工具使品牌能够扩大影响力并开拓全球新的受众和市场。 GetGloby 能够翻译成 100 多种语言，确保根据每个公司独特的品牌声音定制翻译，利用人工智能技术保持一致性和共鸣。 GetGloby 的主要功能之一是其翻译引擎，它将机器翻译与高级创译功能相结合。 这项尖端技术考虑了不同语言的细微差别，同时保持了原始内容的本质和语气。此外，GetGloby 通过聘请本土人工审校员来确保质量，他们利用他们的语言专业知识和文化见解来确保翻译的准确性和流畅性。 GetGloby 的专有技术融合了人工智能、复杂的语言算法和搜索趋势监控，以提供准确且高性能的创译。 该工具利用机器学习和自然语言处理（包括 GPT）来创建 Jaga，这是第一个为媒体目的开发的翻译引擎。通过弥合语言和文化差距，GetGloby 帮助企业有效地与不同语言和文化的目标受众建立联系。 无论是翻译网站、视频、时事通讯的营销资源，还是 Google、Bing、LinkedIn 和 TikTok 等平台上的广告，GetGloby 都能提供一整套翻译和定制服务，帮助品牌与全球受众无缝产生共鸣。总体而言，GetGloby 简化了国际营销流程，降低了成本和实施时间，同时提供了更多合格的转化。
MachineTranslation
machinetranslation.com
在 MachineTranslation.com，他们致力于通过尖端技术帮助企业克服语言障碍。他们在机器翻译方面的专业知识使我们能够为您的所有语言需求提供快速、经济高效且可扩展的解决方案。 作为 Tomedes Group 的子公司，他们拥有为超过 95,000 家商业客户提供服务的良好记录，拥有提供卓越机器翻译服务和咨询的经验和专业知识。 无论您需要对一些文档进行后期编辑，还是将机器翻译完全集成到您的业务工作流程中，他们都拥有满足您要求的专业知识。今天，让我们通过机器翻译服务帮助您拓展全球视野。
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译TranSmart是由腾讯AI Lab发布的一款AI辅助翻译产品，可满足用户快速翻译的需求，用AI辅助人工翻译提高效率和质量。 TranSmart采用了团队自研的人机交互式机器翻译技术，融合神经网络机器翻译、统计机器翻译、输入法、语义理解、数据挖掘等多项前沿技术，配合亿级双语平行数据，是一款人工智能辅助翻译互联网落地产品，可为用户提供实时智能翻译辅助，帮助用户更好更快地完成翻译任务。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
欢迎访问彩云小译官网！我们提供高效准确的在线翻译工具，包括文字翻译、文档翻译、网页翻译、术语库、浏览器插件和双语对照服务。借助先进的人工智能技术，彩云小译能够满足您的多语言沟通需求。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译，字节跳动旗下的机器翻译品牌，支持超过100种语种的免费在线翻译，并支持多种领域翻译
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
翻译君是腾讯出品的跨语言交流软件，支持中、英、日、韩等多门语言，具有翻译准确、高效，稳定的特点，非常适用于境外旅游、对外交流、国际办公等情境，给你带来流畅的翻译体验。
Checksub
checksub.com
Checksub 是一款人工智能驱动的工具，旨在生成字幕并将视频翻译成 200 多种语言。其平台还提供人工智能语音克隆和配音功能，旨在为不同受众提供本地化视频。 该工具专门用于在短时间内生成高质量字幕，将脚本转换为同步视频字幕。此外，用户还可以自定义字幕的样式和动画，增强内容的影响力。 另一个集成功能是“烧入字幕”，您可以使用嵌入的字幕导出视频，或作为单独的字幕文件导出，从而提供样式和动画的进一步自定义。 生成字幕或配音后，在线编辑器允许用户编辑和重新生成任何句子以对其进行优化。值得注意的是，Checksub 允许公司和个人将视频翻译成多种语言，扩大社交媒体覆盖范围，并在 YouTube 等平台上增加受众，从而最大限度地发挥视频的影响力，而无需创建新内容。 该工具受到各种企业的信任并用于各种用例，例如翻译培训视频或扩大数字内容的受众。
OpenL
openl.io
OpenL 是一款人工智能驱动的翻译工具，旨在通过实现不同语言之间的无缝通信将世界团结在一起。该工具会自动检测文本的语言，并通过单击按钮将其翻译成所需的语言。 OpenL 提供超过 15 种语言的翻译，包括英语、法语、西班牙语、日语和德语等。 OpenL 的突出特点之一是它能够准确翻译上下文特定的术语和短语，使其成为专业翻译项目的可行选择。 该工具允许用户申请翻译积分，免费提供一定数量的积分，并且可以选择升级到专业帐户以获得其他功能。 OpenL 采用高质量的人工智能算法创建，利用机器学习和自然语言处理来生成准确的翻译。 该工具由 lvwzhen 和 matt 设计，并由 Ouch! 的 Icons 8 绘制插图。总而言之，OpenL 是一种可靠的翻译工具，具有用户友好的界面，可以促进跨越语言障碍的沟通。
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey是一款人工智能翻译软件，支持130多种语言，包括英语、汉语、日语、阿拉伯语、法语、德语、希伯来语、印尼语等。您可以使用由大型语言模型提供支持的翻译器来翻译几乎任何文件格式，无论是文档、图像还是视频。
Language Weaver
rws.com
Language Weaver 隶属于 RWS 集团，是世界上最强大、最全面、适应性最强的神经机器翻译平台。 Language Weaver 帮助全球企业、政府、律师事务所和金融机构在全球组织中安全、大规模地解决多语言数据和内容挑战。 Language Weaver 是唯一完整的解决方案，它将最好的创新人工智能技术与人类专业知识相结合，帮助您完成机器翻译的最后一英里，在更短的时间内准确地翻译更多内容。
Textshuttle
textshuttle.com
使用 Textshuttle 以您的标志性风格无缝沟通 - 使用每种语言，在您的整个企业中进行沟通。基于人工智能的自动语言处理创新解决方案以定制方式翻译语气和内容，并在整个公司内实现一致、安全的通信。
TranslateFX
translatefx.com
人工智能协助专业人士进行法律和金融翻译。节省翻译各种商业文件的时间和金钱。 TranslateFX 利用机器学习和自然语言处理的最新进展开发人工智能辅助文档翻译平台。
KantanMT
kantanai.io
KantanMT KantanMT 先进而强大，通过加速大规模翻译交付来帮助组织进入全球市场！ 传统的机器翻译解决方案难以使用、难以访问、部署成本高昂且维护起来在技术上具有挑战性。 KantanMT 易于访问、使用、维护和部署。它是一个复杂而强大的机器翻译解决方案，采用易于使用的软件包：使用我们的平台不需要任何技术技能，也没有任何特殊的硬件或软件要求。 会员可以立即登录KantanMT平台并构建定制的机器翻译解决方案。 内容创作和全球化工作的指数级增长使得跟上翻译量变得更加困难。对于想要发展业务并为客户翻译更多内容的本地化服务提供商来说，机器翻译是一个可行的选择。 ** 自定义：使用翻译资产（TMX、TBX 或免费训练数据集）利用公司的数据构建高级神经机器翻译引擎。使用域内内容和术语定制引擎将提高翻译的准确性，减少时间和成本。 ** 改进：使用 KantanBuildAnalytics 衡量翻译的流畅性和精确度，这是一个高度可视化和直观的界面，可显示引擎的指标以查明需要改进的领域。使用定制的 LQR 评估您的引擎性能，以调整您的引擎并快速创建可投入生产的 MT 解决方案！ ** 部署：在平台中启动翻译作业或与一些业界领先的 CAT 工具无缝集成。使用 KantanAPI 通过自动扩展云部署来管理机器翻译容量。
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT 是专为本地化团队、语言服务提供商 (LSP)、产品经理和译员量身定制的综合性机器翻译平台。它提供先进的工具和服务，旨在通过自动化和定制来增强翻译流程。 * AI翻译平台：访问领先的自动化翻译模型，包括OpenAI和ChatGPT等选项，以满足多样化的翻译需求。 * 模型微调：通过集成特定术语和风格偏好来定制翻译模型以提高准确性。 * 本地选项：在您自己的硬件上部署机器翻译解决方案，以安全处理敏感内容。 * 机器翻译评估：使用自动化和人工评估以及 BLEU 和 COMET 等指标来评估翻译模型的性能。 * 术语合规性：通过丰富术语表并遵守国际标准，确保术语在翻译中的使用一致。 * 研讨会和培训：参加研讨会以增强团队在语言人工智能和机器翻译方面的技能。 * 集成功能：与流行的翻译和内容管理系统（如 Trados、Smartling 和 memoQ）连接，促进更顺畅的工作流程。
Lingoedit
lingoedit.com
人工智能驱动的翻译和文档编辑器工具！ Lingoedit 的使命是打破语言障碍并通过更智能的预制提示促进全球沟通。 Lingoedit 工具为用户提供免费的高质量翻译和文档编辑器模式，所有这些均由先进的提示工程提供支持，确保更高的准确性和精度。 Lingoedit 易于使用的界面和协作功能使所有技能水平的用户都可以进行翻译和编辑，非常适合从事国际项目的团队、寻求练习技能的语言学习者以及希望跨越语言障碍进行交流的个人。 Lingoedit 工具支持 30 多种语言，并且能够逐块翻译内容，对于任何希望简化翻译和编辑流程的人来说，它都是终极解决方案。
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate 是一个先进的翻译平台，旨在快速准确地翻译各种文件格式的文档。 Bluente 利用最先进的机器翻译与专有的人工智能技术相结合，为各行各业提供上下文相关的翻译。 * 常用于：合同、法律文件、营销材料、财务报表、客户演示、年度报告、培训材料 * 流行语言：英语到汉语、汉语到英语、西班牙语到英语、阿拉伯语到英语、俄语到英语 * 支持的文件类型：Word（doc、docx、dotx、dotm）、Excel（xls、xlsx）、pdf、演示文稿（ppt、pptx）、其他文件类型（xml、odt、txt、rtf）等 * 支持的语言：英语、中文、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、印度尼西亚语、日语、韩语、俄语、法语、德语、意大利语、荷兰语、希伯来语、挪威语、波兰语、芬兰语、匈牙利语等100多种语言
Stepes
stepes.com
Stepes 是世界上第一个以人为本的翻译应用程序，提供 100 多种语言的快速、准确的语言翻译服务。创建帐户并输入文本、上传文档或拍照，然后快速准确地进行翻译。您还可以为国际商务会议、大会或旅行协助呼叫口译员。与翻译人员聊天，获取大多数语言的行车路线和紧急翻译帮助。发送文本、图像或录音并即时准确翻译，或安排专业口译员提供口译服务。 Stepes 的全球网络由数千名本地专业语言学家组成，随时准备为您提供帮助，满足您的所有语言翻译需求。无论您是寻求快速、优质的企业翻译解决方案的公司，还是寻求旅行语言帮助的个人，Stepes 都是您所需的翻译应用程序，可随时随地提供最准确、最可靠的按需翻译。 他们的专家译员专注于各种主题领域，这使他们成为法律、医疗、金融、IT、工业、工程、电子商务、时尚等广泛行业领域的语言笔译和口译的理想选择。 Stepes 为全球范围内的跨国企业提供最快的专业翻译服务。他们可以通过允许翻译人员在全球任何地方的移动设备上收到您的翻译请求的即时通知来做到这一点，从而使他们能够立即在智能手机或台式机上进行翻译。
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com 是一款专为法律文档翻译而设计的人工智能工具，非常适合律师事务所、企业和政府机构。 Tomedes 产品为合同和专利提供准确、安全的翻译，并提供可选的人工审核服务以确保可靠性和合规性，专为满足法律部门的需求而定制。
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama 的阿拉伯语机器翻译 (AMT) 是一种尖端解决方案，旨在增强翻译流程，特别是对于在阿拉伯语市场运营的企业。 Tarjama 利用先进的神经机器翻译 (NMT) 技术，提供针对各个行业量身定制的准确且与上下文相关的翻译。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻译速度快。格式保留。透明的定价。只需单击一下即可使您的文档成为多语言。一步即可将 1 种语言翻译成多种语言！ 通过直观、业务用户友好的界面轻松将内容翻译成 135 种语言，并根据需要集成人工反馈。 Translation Hub 使企业能够以以前无法实现的规模和成本定制和管理翻译工作负载。 - 快速翻译 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自定义翻译或使用 Google 的神经机器翻译模型 - 单一、透明的定价
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是领先的免费翻译器/翻译器。
Lilt
lilt.com
LILT 是用于内容翻译和创作的完整企业人工智能平台。 LILT 平台适用于： 1. 语言学家：LILT Contextual AI 生成实时翻译预测和适应，提供行业领先的翻译质量和速度。 2. 本地化团队：LILT 平台使团队能够通过有效利用翻译记忆库 (TM)、即时/验证翻译以及通过连接器的自动内容交换来设置和管理最高效的工作流程。 3. 全球组织：LILT 平台连接主要人工智能提供商，并根据业务需求为定制法学硕士设置自动化和实时微调节奏，释放从多模态到生成人工智能的真正人工智能潜力。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一个智能人工智能翻译器，梦想着一个人们可以毫无语言障碍地交流的世界。 纳维尔·帕帕戈
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化平台是一个独特的人工智能语言平台，为企业和语言服务提供商将翻译、评分和自动化工具集成到一个地方。它提供可扩展性、供应商中立的方法以及用于性能优化的高级分析。它随时可用，可访问其所有关键产品，有助于轻松启动和快速扩展。凭借单点登录 (SSO) 和直观的界面，Phrase 提供了一个用户友好的集中式生态系统。短语本地化平台包括： 短语翻译管理系统 (Phrase TMS) 使用行业级 CAT 工具进行翻译项目管理 短语字符串 开发人员友好型工具，用于软件、游戏和网站副本本地化 短语编排器 无代码、可自定义的工作流程，可自动执行您的手册处理短语分析 富有洞察力的数据，以优化您的成本、质量和速度 短语语言 AI 根据您的术语量身定制快速、安全的机器翻译 短语自定义 AI 人工智能支持的机器翻译，利用您自己的内容 短语门户 安全、即时、直观地访问高级本地化技术 短语质量技术 评分和检查，以确保您的内容始终符合质量标准 集成 50 多种集成，采用即插即用方法，可实现快速部署
Translate.com
translate.com
适用于任何规模企业的专家语言解决方案。 25K+ 专业译员。 90 个语言对。 24/7 在线翻译服务。 API。
Unbabel
unbabel.com
Unberbel消除了语言障碍，因此企业可以在文化和地理上蓬勃发展。 该公司的语言操作平台将高级人工智能与人类融合在一起，以获取快速，高效，高质量的翻译，随着时间的流逝而变得更加聪明。 Unberbel可以帮助企业发展到新的全球市场，并通过在营销和客户服务中创造更一致，高质量的多语言客户体验来建立客户信任。 Brunsabel可以轻松地将其插入最受欢迎的CRM和聊天平台，以无缝地在数字支持渠道（例如聊天，电子邮件或常见问题）跨越现有的工作流中进行翻译。 所有这些都是通过门户管理的，客户可以控制翻译流，监视速度或质量等关键指标，并执行其他任务以操作其业务中不同语言的使用。 Bunsabel总部位于加利福尼亚州旧金山，与Facebook，Microsoft，Booking.com和Uber等品牌领先的客户支持团队合作，无论他们说什么语言，都可以轻松地与世界各地的客户进行交流。 其语言操作平台包括： *增强机器翻译 * 门户网站 * 渠道 *集成 *编辑
Intento
inten.to
Intento 使用机器翻译和多语言生成 AI 构建用于企业本地化的 AI 代理。其企业语言中心使 Procore 和 Subway 等公司能够为所有市场和受众提供一致、真实的语言体验。它将机器翻译和生成式人工智能模型结合到多代理人工智能工作流程中，根据客户数据进行定制，并将其集成到客户现有的软件系统中，以实现本地化、营销、客户支持和其他业务功能。 借助 Intento，客户可以为全球所有用户和团队成员实现高质量的实时翻译。企业语言中心已通过 ISO-27001 认证，确保高需求行业中 GenAI 解决方案的企业顶级安全性。 Intento 还提供 ISO-9001 认证的专家帮助来建立和维护 MT 和 AI 模型，并利用新数据和用户反馈不断完善这些模型。
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作者可以不受语言限制地接触全球受众。 * 选择扬声器：从多种人工智能声音中进行选择，找到最适合您视频语气和风格的声音。 * 脚本编辑器：直观的脚本编辑器具有实时翻译功能，可简化编辑过程。 * 类人声音：Dubverse.ai 的文本转语音引擎提供听起来自然且引人入胜的声音。 * 内置共享：轻松与他人协作并在一处收集反馈。 * 可下载字幕：通过多语言字幕增强视频的搜索引擎优化和可访问性。
Multilings
multilings.com
Multilings 是一种基于神经人工智能的机器学习服务，可为文本翻译、内容写作、抄袭和语音翻译等提供最佳的类人输出。最适合营销人员、内容作家、研究人员、学生和所有人。
Localize
localizejs.com
Localize 是适用于 SaaS 平台的无代码翻译解决方案，可让您轻松翻译 Web 应用程序、仪表板、API 文档等。 使用传统解决方案以及内部构建解决方案可能需要数月时间才能为用户提供多语言支持。借助 Localize，您可以在短短几个小时内翻译您的 SaaS 平台 - 让您能够扩展到新市场并取悦全球客户。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一个基于规则的机器翻译平台。它是免费软件，根据 GNU 通用公共许可证的条款发布。
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex 提供一整套机器翻译和语音识别工具。核心功能包括文本、语音、图像和文档的翻译，支持广泛的应用程序。 该工具包利用神经机器翻译技术来提高效率和生产力。用户能够翻译文本、语音，甚至图像、文件和网站上的文本，涵盖多达 109 种语言。 该软件还提供基于云的翻译解决方案和本地翻译解决方案，确保数据隐私。一个关键的区别在于 Lingvanex 能够翻译超过 10,000 个翻译对，这表明其广泛的语言能力。 Lingvanex 旨在轻松集成到跨各种平台的产品中，包括 Linux、Windows、MacOS、Web 和移动设备。其特定功能之一是自定义词汇表，允许用户定义特定单词和短语的翻译。 该工具可在各种平台上使用，包括桌面（Windows 和 MacOS）、移动设备（iOS 和 Android）、各种浏览器扩展，甚至可以通过聊天机器人进行私人消息传递。
Language I/O
languageio.com
语言I/O的软件启用单语言（即，仅英语）客户支持团队可以实时聊天，电子邮件和提供100多种语言的自助服务支持。借助其独特的机器翻译技术，它可以在24小时内以准确，安全的翻译来启动和运行。 它的GDPR兼容和ISO-27001认证软件与包括Salesforce，Zendesk和Oracle在内的所有主要客户关系管理系统（CRMS）集成。通过在他们已经使用的平台中向客户服务代理提供翻译，它可以通过单击按钮来响应客户电子邮件和聊天查询。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，使人类质量的翻译从根本上更加高效。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻译服务旨在提供多种语言的单词、短语和文本的即时翻译。 每当您需要翻译工具与朋友、亲戚或商业伙伴交流、出国旅行或学习语言时，我们的 ImTranslator 始终为您提供帮助。
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译提供即时免费的中文、英语、日语、韩语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、印尼语、意大利语、荷兰语、泰语全文翻译、网页翻译、文档翻译、PDF翻译、DOC翻译、PPT翻译、人工翻译、同传等服务。
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻译超过6000字。 我们在世界各地提供免费翻译服务。字数、次数不限。您不必成为会员即可使用该服务。
YOUS
yous.ai
YOUS 是一款与基于人工智能的翻译器集成的消息传递工具，旨在帮助个人和企业跨不同语言无缝沟通。 该工具支持通过音频和视频通话、会议和聊天进行连接，每个功能都通过内置翻译功能得到增强。翻译功能可实现17种不同语言的翻译，消除语言障碍，促进更有效的全球沟通。 除此之外，YOUS 还具有转录功能，可将口语转换为文本格式以增加可访问性。 YOUS 的一个重要方面是它对安全性的关注，确保用户所有会议、通话和消息都经过加密和安全存储。 YOUS 的设计还具有多功能性和可访问性，可作为 Web 应用程序以及适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序使用。通过不断学习，YOUS 确保了较高的翻译准确性。 在使用方面，有免费和付费套餐可供选择，高级套餐还提供通话等附加功能。最后，值得注意的是，YOUS 提倡人工智能是比人工翻译更实惠的选择。
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻译云平台,提供文本翻译,PDF/Word/Excel/ppt文档翻译功能；文档翻译译文保留原文排版,每日赠送免费翻译页数,满足日常翻译使用,支持译文原文双语对照译文下载。
Systran
systransoft.com
适用于所有文本的翻译工具。使用 SYSTRAN 翻译框轻松翻译您的文本。