机器翻译服务 - 最热门应用 - 北马里亚纳群岛

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器翻译服务涉及使用自动化系统和算法将文本或内容从一种语言翻译成另一种语言。这些服务利用先进的自然语言处理和人工智能技术来分析和理解源文本的含义，以目标语言生成准确且连贯的翻译。机器翻译服务广泛应用于商业、技术、医疗保健和学术界等各个行业，以促进全球范围内的沟通并克服语言障碍。这些服务提供效率、速度和可扩展性，使其成为寻求经济高效的多语言通信和内容本地化解决方案的个人和组织的宝贵工具。
提交新应用
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程接口。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每天翻译超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚语-...
Claude by Anthropic
claude.ai
Claude 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您做到最好的工作。
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一项免费的神经机器翻译服务，于 2017 年 8 月 28 日推出，由总部位于德国科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 开发。 DeepL 目前提供以下 11 种语言和 110 个语言对之间的翻译：中文（简体）、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语和西班牙语。此外，通过英语枢轴使用两步过程，在所有这些语言中提出了语言等效的近似值。 DeepL 上没有广告。该公司希望通过许可翻译应用程序编程接口来赚钱。
Microsoft Translator
bing.com
微软翻译是微软提供的多语言机器翻译云服务。 Microsoft Translator 集成于多种消费者、开发者和企业产品中；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及适用于 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手机和 Android Wear 的 Microsoft Translator 应用程序。 Microsoft Tr...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免费在线翻译法语、俄语、西班牙语、德语、意大利语和许多其他语言的英语和回语，词典包含转录、发音和用法示例。 Yandex.Translate 适用于文字、文本和网页。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
轻松翻译 108 种语言的文本。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破语言障碍。跨设备翻译对话，适用于一对一聊天和更大的群体互动。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一个智能人工智能翻译器，梦想着一个人们可以毫无语言障碍地交流的世界。 纳维尔·帕帕戈
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻译打造的新一代AI大模型翻译平台，为用户提供翻译和阅读外文场景的一站式智能解决方案，包括AI翻译、英文润色、双语审校、语法分析等多种能力，是智能时代不可或缺的翻译生产力终极加速器。
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是领先的免费翻译器/翻译器。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ ...
Translate.com
translate.com
适用于任何规模企业的专家语言解决方案。 25K+ 专业译员。 90 个语言对。 24/7 在线翻译服务。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
不使用任何 Google 相关服务即可检索翻译，从而防止它们被跟踪。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻译速度快。格式保留。透明的定价。只需单击一下即可使您的文档成为多语言。一步即可将 1 种语言翻译成多种语言！ 通过直观、业务用户友好的界面轻松将内容翻译成 135 种语言，并根据需要集成人工反馈。 Translation Hub 使企业能够以以前无法实现的规模和成本定制和管理翻译工作负载。 - 快速翻译 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自定义翻译或使用 Google 的神经机器翻译模型 - 单一、透明的定价
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作...
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译提供即时免费的中文、英语、日语、韩语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、印尼语、意大利语、荷兰语、泰语全文翻译、网页翻译、文档翻译、PDF翻译、DOC翻译、PPT翻译、人工翻译、同传等服务。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 消除了语言障碍，使企业能够跨文化和地域蓬勃发展。 该公司的语言运营平台将先进的人工智能与人类在循环中融合在一起，以实现快速、高效、高质量的翻译，并且随着时间的推移变得更加智能。 Unbabel 通过在营销和客户服务方面创造更加一致、高质量的多语言客户体验，帮助企业进入新的全球市场并建立客户信任。 Unbabel 可以轻松插入最流行的 CRM 和聊天平台，通过聊天、电子邮件或常见问题解答等数字支持渠道在现有工作流程中无缝交付翻译。 所有这些都通过门户进行管理，客户可以在门户中控制翻译流程，监控速度或质量等关键指标，并执行其他任务以在整个业务中实施不同语言的使用。 Unb...
Multilings
multilings.com
Multilings 是一种基于神经人工智能的机器学习服务，可为文本翻译、内容写作、抄袭和语音翻译等提供最佳的类人输出。最适合营销人员、内容作家、研究人员、学生和所有人。
OpenL
openl.io
OpenL 是一款人工智能驱动的翻译工具，旨在通过实现不同语言之间的无缝通信将世界团结在一起。该工具会自动检测文本的语言，并通过单击按钮将其翻译成所需的语言。 OpenL 提供超过 15 种语言的翻译，包括英语、法语、西班牙语、日语和德语等。 OpenL 的突出特点之一是它能够准确翻译上下文特定的术语和短语，使其成为专业翻译项目的可行选择。 该工具允许用户申请翻译积分，免费提供一定数量的积分，并且可以选择升级到专业帐户以获得其他功能。 OpenL 采用高质量的人工智能算法创建，利用机器学习和自然语言处理来生成准确的翻译。 该工具由 lvwzhen 和 matt 设计，并由 Ouch! 的...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex 提供一整套机器翻译和语音识别工具。核心功能包括文本、语音、图像和文档的翻译，支持广泛的应用程序。 该工具包利用神经机器翻译技术来提高效率和生产力。用户能够翻译文本、语音，甚至图像、文件和网站上的文本，涵盖多达 109 种语言。 该软件还提供基于云的翻译解决方案和本地翻译解决方案，确保数据隐私。一个关键的区别在于 Lingvanex 能够翻译超过 10,000 个翻译对，这表明其广泛的语言能力。 Lingvanex 旨在轻松集成到跨各种平台的产品中，包括 Linux、Windows、MacOS、Web 和移动设备。其特定功能之一是自定义词汇表，允许用户定义特定单词和短语...
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化平台是一个独特的人工智能语言平台，为企业和语言服务提供商将翻译、评分和自动化工具集成到一个地方。它提供可扩展性、供应商中立的方法以及用于性能优化的高级分析。它随时可用，可访问其所有关键产品，有助于轻松启动和快速扩展。凭借单点登录 (SSO) 和直观的界面，Phrase 提供了一个用户友好的集中式生态系统。短语本地化平台包括： 短语翻译管理系统 (Phrase TMS) 使用行业级 CAT 工具进行翻译项目管理 短语字符串 开发人员友好型工具，用于软件、游戏和网站副本本地化 短语编排器 无代码、可自定义的工作流程，可自动执行您的手册处理短语分析 富有洞察力的数据，以优化您的成本、质量和...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
翻译君是腾讯出品的跨语言交流软件，支持中、英、日、韩等多门语言，具有翻译准确、高效，稳定的特点，非常适用于境外旅游、对外交流、国际办公等情境，给你带来流畅的翻译体验。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻译服务旨在提供多种语言的单词、短语和文本的即时翻译。 每当您需要翻译工具与朋友、亲戚或商业伙伴交流、出国旅行或学习语言时，我们的 ImTranslator 始终为您提供帮助。
Systran
systransoft.com
适用于所有文本的翻译工具。使用 SYSTRAN 翻译框轻松翻译您的文本。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译，字节跳动旗下的机器翻译品牌，支持超过100种语种的免费在线翻译，并支持多种领域翻译
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用...
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译TranSmart是由腾讯AI Lab发布的一款AI辅助翻译产品，可满足用户快速翻译的需求，用AI辅助人工翻译提高效率和质量。 TranSmart采用了团队自研的人机交互式机器翻译技术，融合神经网络机器翻译、统计机器翻译、输入法、语义理解、数据挖掘等多项前沿技术，配合亿级双语平行数据，是一款人工智能辅助翻译互联网落地产品，可为用户提供实时智能翻译辅助，帮助用户更好更快地完成翻译任务。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
欢迎访问彩云小译官网！我们提供高效准确的在线翻译工具，包括文字翻译、文档翻译、网页翻译、术语库、浏览器插件和双语对照服务。借助先进的人工智能技术，彩云小译能够满足您的多语言沟通需求。
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻译云平台,提供文本翻译,PDF/Word/Excel/ppt文档翻译功能；文档翻译译文保留原文排版,每日赠送免费翻译页数,满足日常翻译使用,支持译文原文双语对照译文下载。
Language Weaver
rws.com
Language Weaver 隶属于 RWS 集团，是世界上最强大、最全面、适应性最强的神经机器翻译平台。 Language Weaver 帮助全球企业、政府、律师事务所和金融机构在全球组织中安全、大规模地解决多语言数据和内容挑战。 Language Weaver 是唯一完整的解决方案，它将最好的创新人工智能技术与人类专业知识相结合，帮助您完成机器翻译的最后一英里，在更短的时间内准确地翻译更多内容。
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻译超过6000字。 我们在世界各地提供免费翻译服务。字数、次数不限。您不必成为会员即可使用该服务。
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey是一款人工智能翻译软件，支持130多种语言，包括英语、汉语、日语、阿拉伯语、法语、德语、希伯来语、印尼语等。您可以使用由大型语言模型提供支持的翻译器来翻译几乎任何文件格式，无论是文档、图像还是视频。
Checksub
checksub.com
Checksub 是一款人工智能驱动的工具，旨在生成字幕并将视频翻译成 200 多种语言。其平台还提供人工智能语音克隆和配音功能，旨在为不同受众提供本地化视频。 该工具专门用于在短时间内生成高质量字幕，将脚本转换为同步视频字幕。此外，用户还可以自定义字幕的样式和动画，增强内容的影响力。 另一个集成功能是“烧入字幕”，您可以使用嵌入的字幕导出视频，或作为单独的字幕文件导出，从而提供样式和动画的进一步自定义。 生成字幕或配音后，在线编辑器允许用户编辑和重新生成任何句子以对其进行优化。值得注意的是，Checksub 允许公司和个人将视频翻译成多种语言，扩大社交媒体覆盖范围，并在 YouTube...
Stepes
stepes.com
Stepes 是世界上第一个以人为本的翻译应用程序，提供 100 多种语言的快速、准确的语言翻译服务。创建帐户并输入文本、上传文档或拍照，然后快速准确地进行翻译。您还可以为国际商务会议、大会或旅行协助呼叫口译员。与翻译人员聊天，获取大多数语言的行车路线和紧急翻译帮助。发送文本、图像或录音并即时准确翻译，或安排专业口译员提供口译服务。 Stepes 的全球网络由数千名本地专业语言学家组成，随时准备为您提供帮助，满足您的所有语言翻译需求。无论您是寻求快速、优质的企业翻译解决方案的公司，还是寻求旅行语言帮助的个人，Stepes 都是您所需的翻译应用程序，可随时随地提供最准确、最可靠的按需翻译。 ...
Alexa Translations
alexatranslations.com
通过 Alexa Translations 打破语言障碍——提供由人工智能支持的专家翻译服务。以及行业专业翻译人员。 Alexa Translations 为最大、最负盛名的法律、金融和政府机构提供人工智能驱动的翻译。其先进技术和经过专业认证的翻译人员的独特结合提供了具有无与伦比质量的定制解决方案。凭借二十多年来屡获殊荣的客户成功经验，您可以信赖我们作为您团队的真正延伸。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一个基于规则的机器翻译平台。它是免费软件，根据 GNU 通用公共许可证的条款发布。
Localize
localizejs.com
Localize 是适用于 SaaS 平台的无代码翻译解决方案，可让您轻松翻译 Web 应用程序、仪表板、API 文档等。 使用传统解决方案以及内部构建解决方案可能需要数月时间才能为用户提供多语言支持。借助 Localize，您可以在短短几个小时内翻译您的 SaaS 平台 - 让您能够扩展到新市场并取悦全球客户。
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama 的阿拉伯语机器翻译 (AMT) 是一种尖端解决方案，旨在增强翻译流程，特别是对于在阿拉伯语市场运营的企业。 Tarjama 利用先进的神经机器翻译 (NMT) 技术，提供针对各个行业量身定制的准确且与上下文相关的翻译。
MachineTranslation
machinetranslation.com
在 MachineTranslation.com，他们致力于通过尖端技术帮助企业克服语言障碍。他们在机器翻译方面的专业知识使我们能够为您的所有语言需求提供快速、经济高效且可扩展的解决方案。 作为 Tomedes Group 的子公司，他们拥有为超过 95,000 家商业客户提供服务的良好记录，拥有提供卓越机器翻译服务和咨询的经验和专业知识。 无论您需要对一些文档进行后期编辑，还是将机器翻译完全集成到您的业务工作流程中，他们都拥有满足您要求的专业知识。今天，让我们通过机器翻译服务帮助您拓展全球视野。
YOUS
yous.ai
YOUS 是一款与基于人工智能的翻译器集成的消息传递工具，旨在帮助个人和企业跨不同语言无缝沟通。 该工具支持通过音频和视频通话、会议和聊天进行连接，每个功能都通过内置翻译功能得到增强。翻译功能可实现17种不同语言的翻译，消除语言障碍，促进更有效的全球沟通。 除此之外，YOUS 还具有转录功能，可将口语转换为文本格式以增加可访问性。 YOUS 的一个重要方面是它对安全性的关注，确保用户所有会议、通话和消息都经过加密和安全存储。 YOUS 的设计还具有多功能性和可访问性，可作为 Web 应用程序以及适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序使用。通过不断学习，YOUS 确保了较高的翻...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，使人类质量的翻译从根本上更加高效。
Lilt
lilt.com
LILT 是用于内容翻译和创作的完整企业人工智能平台。 LILT 平台适用于： 1. 语言学家：LILT Contextual AI 生成实时翻译预测和适应，提供行业领先的翻译质量和速度。 2. 本地化团队：LILT 平台使团队能够通过有效利用翻译记忆库 (TM)、即时/验证翻译以及通过连接器的自动内容交换来设置和管理最高效的工作流程。 3. 全球组织：LILT 平台连接主要人工智能提供商，并根据业务需求为定制法学硕士设置自动化和实时微调节奏，释放从多模态到生成人工智能的真正人工智能潜力。
Lingoedit
lingoedit.com
人工智能驱动的翻译和文档编辑器工具！ Lingoedit 的使命是打破语言障碍并通过更智能的预制提示促进全球沟通。 Lingoedit 工具为用户提供免费的高质量翻译和文档编辑器模式，所有这些均由先进的提示工程提供支持，确保更高的准确性和精度。 Lingoedit 易于使用的界面和协作功能使所有技能水平的用户都可以进行翻译和编辑，非常适合从事国际项目的团队、寻求练习技能的语言学习者以及希望跨越语言障碍进行交流的个人。 Lingoedit 工具支持 30 多种语言，并且能够逐块翻译内容，对于任何希望简化翻译和编辑流程的人来说，它都是终极解决方案。
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com 是一款专为法律文档翻译而设计的人工智能工具，非常适合律师事务所、企业和政府机构。 Tomedes 产品为合同和专利提供准确、安全的翻译，并提供可选的人工审核服务以确保可靠性和合规性，专为满足法律部门的需求而定制。
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate 是一个先进的翻译平台，旨在快速准确地翻译各种文件格式的文档。 Bluente 利用最先进的机器翻译与专有的人工智能技术相结合，为各行各业提供上下文相关的翻译。 * 常用于：合同、法律文件、营销材料、财务报表、客户演示、年度报告、培训材料 * 流行语言：英语到汉语、汉语到英语、西班牙语到英语、阿拉伯语到英语、俄语到英语 * 支持的文件类型：Word（doc、docx、dotx、dotm）、Excel（xls、xlsx）、pdf、演示文稿（ppt、pptx）、其他文件类型（xml、odt、txt、rtf）等 * 支持的语言：英语、中文、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语、印度...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT 是专为本地化团队、语言服务提供商 (LSP)、产品经理和译员量身定制的综合性机器翻译平台。它提供先进的工具和服务，旨在通过自动化和定制来增强翻译流程。 * AI翻译平台：访问领先的自动化翻译模型，包括OpenAI和ChatGPT等选项，以满足多样化的翻译需求。 * 模型微调：通过集成特定术语和风格偏好来定制翻译模型以提高准确性。 * 本地选项：在您自己的硬件上部署机器翻译解决方案，以安全处理敏感内容。 * 机器翻译评估：使用自动化和人工评估以及 BLEU 和 COMET 等指标来评估翻译模型的性能。 * 术语合规性：通过丰富术语表并遵守国际标准，确保术语在翻译中的使用一致...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT KantanMT 先进而强大，通过加速大规模翻译交付来帮助组织进入全球市场！ 传统的机器翻译解决方案难以使用、难以访问、部署成本高昂且维护起来在技术上具有挑战性。 KantanMT 易于访问、使用、维护和部署。它是一个复杂而强大的机器翻译解决方案，采用易于使用的软件包：使用我们的平台不需要任何技术技能，也没有任何特殊的硬件或软件要求。 会员可以立即登录KantanMT平台并构建定制的机器翻译解决方案。 内容创作和全球化工作的指数级增长使得跟上翻译量变得更加困难。对于想要发展业务并为客户翻译更多内容的本地化服务提供商来说，机器翻译是一个可行的选择。 ** 自定义：使用翻译...
TranslateFX
translatefx.com
人工智能协助专业人士进行法律和金融翻译。节省翻译各种商业文件的时间和金钱。 TranslateFX 利用机器学习和自然语言处理的最新进展开发人工智能辅助文档翻译平台。
Textshuttle
textshuttle.com
使用 Textshuttle 以您的标志性风格无缝沟通 - 使用每种语言，在您的整个企业中进行沟通。基于人工智能的自动语言处理创新解决方案以定制方式翻译语气和内容，并在整个公司内实现一致、安全的通信。
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby 是一个尖端的 SaaS 平台，专门利用人工智能技术翻译营销资产和活动广告。该工具使品牌能够扩大影响力并开拓全球新的受众和市场。 GetGloby 能够翻译成 100 多种语言，确保根据每个公司独特的品牌声音定制翻译，利用人工智能技术保持一致性和共鸣。 GetGloby 的主要功能之一是其翻译引擎，它将机器翻译与高级创译功能相结合。 这项尖端技术考虑了不同语言的细微差别，同时保持了原始内容的本质和语气。此外，GetGloby 通过聘请本土人工审校员来确保质量，他们利用他们的语言专业知识和文化见解来确保翻译的准确性和流畅性。 GetGloby 的专有技术融合了人工智能、复杂的...
Language I/O
languageio.com
语言 I/O 确保任何客户服务代理都可以在任何渠道上以任何语言与任何客户交谈。借助人工智能的力量，您的全天候模型现在支持世界上的每一种语言，无论是聊天、语音还是电子邮件。我们独特的模型可确保您根据代理和客户使用的语言对获得最佳翻译。这样，您的对话不仅准确而且人性化。我们对所有个人信息进行加密，以便您客户的数据始终受到保护并留下零痕迹。 Language I/O 与 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 无缝集成。我们还提供 API。
Intento
inten.to
Intento 使用机器翻译和多语言生成 AI 构建用于企业本地化的 AI 代理。其企业语言中心使 Procore 和 Subway 等公司能够为所有市场和受众提供一致、真实的语言体验。它将机器翻译和生成式人工智能模型结合到多代理人工智能工作流程中，根据客户数据进行定制，并将其集成到客户现有的软件系统中，以实现本地化、营销、客户支持和其他业务功能。 借助 Intento，客户可以为全球所有用户和团队成员实现高质量的实时翻译。企业语言中心已通过 ISO-27001 认证，确保高需求行业中 GenAI 解决方案的企业顶级安全性。 Intento 还提供 ISO-9001 认证的专家帮助来建立和维...