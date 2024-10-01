机器翻译服务 - 最热门应用 - 塞浦路斯

Checksub

checksub.com

Checksub 是一款人工智能驱动的工具，旨在生成字幕并将视频翻译成 200 多种语言。其平台还提供人工智能语音克隆和配音功能，旨在为不同受众提供本地化视频。 该工具专门用于在短时间内生成高质量字幕，将脚本转换为同步视频字幕。此外，用户还可以自定义字幕的样式和动画，增强内容的影响力。 另一个集成功能是“烧入字幕”，您可以使用嵌入的字幕导出视频，或作为单独的字幕文件导出，从而提供样式和动画的进一步自定义。 生成字幕或配音后，在线编辑器允许用户编辑和重新生成任何句子以对其进行优化。值得注意的是，Checksub 允许公司和个人将视频翻译成多种语言，扩大社交媒体覆盖范围，并在 YouTube...