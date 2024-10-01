机器翻译服务 - 最热门应用 - 佛得角

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器翻译服务涉及使用自动化系统和算法将文本或内容从一种语言翻译成另一种语言。这些服务利用先进的自然语言处理和人工智能技术来分析和理解源文本的含义，以目标语言生成准确且连贯的翻译。机器翻译服务广泛应用于商业、技术、医疗保健和学术界等各个行业，以促进全球范围内的沟通并克服语言障碍。这些服务提供效率、速度和可扩展性，使其成为寻求经济高效的多语言通信和内容本地化解决方案的个人和组织的宝贵工具。
提交新应用
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程接口。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每天翻译超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚语-...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一项免费的神经机器翻译服务，于 2017 年 8 月 28 日推出，由总部位于德国科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 开发。 DeepL 目前提供以下 11 种语言和 110 个语言对之间的翻译：中文（简体）、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语和西班牙语。此外，通过英语枢轴使用两步过程，在所有这些语言中提出了语言等效的近似值。 DeepL 上没有广告。该公司希望通过许可翻译应用程序编程接口来赚钱。
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是领先的免费翻译器/翻译器。
Microsoft Translator
bing.com
微软翻译是微软提供的多语言机器翻译云服务。 Microsoft Translator 集成于多种消费者、开发者和企业产品中；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及适用于 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手机和 Android Wear 的 Microsoft Translator 应用程序。 Microsoft Tr...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免费在线翻译法语、俄语、西班牙语、德语、意大利语和许多其他语言的英语和回语，词典包含转录、发音和用法示例。 Yandex.Translate 适用于文字、文本和网页。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
轻松翻译 108 种语言的文本。
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破语言障碍。跨设备翻译对话，适用于一对一聊天和更大的群体互动。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一个智能人工智能翻译器，梦想着一个人们可以毫无语言障碍地交流的世界。 纳维尔·帕帕戈
百度翻译
fanyi.baidu.com
百度翻译打造的新一代AI大模型翻译平台，为用户提供翻译和阅读外文场景的一站式智能解决方案，包括AI翻译、英文润色、双语审校、语法分析等多种能力，是智能时代不可或缺的翻译生产力终极加速器。
Translate.com
translate.com
适用于任何规模企业的专家语言解决方案。 25K+ 专业译员。 90 个语言对。 24/7 在线翻译服务。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
不使用任何 Google 相关服务即可检索翻译，从而防止它们被跟踪。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻译速度快。格式保留。透明的定价。只需单击一下即可使您的文档成为多语言。一步即可将 1 种语言翻译成多种语言！ 通过直观、业务用户友好的界面轻松将内容翻译成 135 种语言，并根据需要集成人工反馈。 Translation Hub 使企业能够以以前无法实现的规模和成本定制和管理翻译工作负载。 - 快速翻译 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自定义翻译或使用 Google 的神经机器翻译模型 - 单一、透明的定价
有道翻译
fanyi.youdao.com
有道翻译提供即时免费的中文、英语、日语、韩语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、印尼语、意大利语、荷兰语、泰语全文翻译、网页翻译、文档翻译、PDF翻译、DOC翻译、PPT翻译、人工翻译、同传等服务。
OpenL
openl.io
OpenL 是一款人工智能驱动的翻译工具，旨在通过实现不同语言之间的无缝通信将世界团结在一起。该工具会自动检测文本的语言，并通过单击按钮将其翻译成所需的语言。 OpenL 提供超过 15 种语言的翻译，包括英语、法语、西班牙语、日语和德语等。 OpenL 的突出特点之一是它能够准确翻译上下文特定的术语和短语，使其成为专业翻译项目的可行选择。 该工具允许用户申请翻译积分，免费提供一定数量的积分，并且可以选择升级到专业帐户以获得其他功能。 OpenL 采用高质量的人工智能算法创建，利用机器学习和自然语言处理来生成准确的翻译。 该工具由 lvwzhen 和 matt 设计，并由 Ouch! 的...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex 提供一整套机器翻译和语音识别工具。核心功能包括文本、语音、图像和文档的翻译，支持广泛的应用程序。 该工具包利用神经机器翻译技术来提高效率和生产力。用户能够翻译文本、语音，甚至图像、文件和网站上的文本，涵盖多达 109 种语言。 该软件还提供基于云的翻译解决方案和本地翻译解决方案，确保数据隐私。一个关键的区别在于 Lingvanex 能够翻译超过 10,000 个翻译对，这表明其广泛的语言能力。 Lingvanex 旨在轻松集成到跨各种平台的产品中，包括 Linux、Windows、MacOS、Web 和移动设备。其特定功能之一是自定义词汇表，允许用户定义特定单词和短语...
Systran
systransoft.com
适用于所有文本的翻译工具。使用 SYSTRAN 翻译框轻松翻译您的文本。
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator 翻译服务旨在提供多种语言的单词、短语和文本的即时翻译。 每当您需要翻译工具与朋友、亲戚或商业伙伴交流、出国旅行或学习语言时，我们的 ImTranslator 始终为您提供帮助。
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
翻译君是腾讯出品的跨语言交流软件，支持中、英、日、韩等多门语言，具有翻译准确、高效，稳定的特点，非常适用于境外旅游、对外交流、国际办公等情境，给你带来流畅的翻译体验。
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译，字节跳动旗下的机器翻译品牌，支持超过100种语种的免费在线翻译，并支持多种领域翻译
StringTranslate
stringtranslate.com
世界最佳翻译超过6000字。 我们在世界各地提供免费翻译服务。字数、次数不限。您不必成为会员即可使用该服务。
NiuTrans
niutrans.com
小牛翻译云平台,提供文本翻译,PDF/Word/Excel/ppt文档翻译功能；文档翻译译文保留原文排版,每日赠送免费翻译页数,满足日常翻译使用,支持译文原文双语对照译文下载。
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译TranSmart是由腾讯AI Lab发布的一款AI辅助翻译产品，可满足用户快速翻译的需求，用AI辅助人工翻译提高效率和质量。 TranSmart采用了团队自研的人机交互式机器翻译技术，融合神经网络机器翻译、统计机器翻译、输入法、语义理解、数据挖掘等多项前沿技术，配合亿级双语平行数据，是一款人工智能辅助翻译互联网落地产品，可为用户提供实时智能翻译辅助，帮助用户更好更快地完成翻译任务。
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
欢迎访问彩云小译官网！我们提供高效准确的在线翻译工具，包括文字翻译、文档翻译、网页翻译、术语库、浏览器插件和双语对照服务。借助先进的人工智能技术，彩云小译能够满足您的多语言沟通需求。
Apertium
apertium.org
Apertium 是一个基于规则的机器翻译平台。它是免费软件，根据 GNU 通用公共许可证的条款发布。