机器翻译服务 - 最热门应用 - 布基纳法索

OpenL

openl.io

OpenL 是一款人工智能驱动的翻译工具，旨在通过实现不同语言之间的无缝通信将世界团结在一起。该工具会自动检测文本的语言，并通过单击按钮将其翻译成所需的语言。 OpenL 提供超过 15 种语言的翻译，包括英语、法语、西班牙语、日语和德语等。 OpenL 的突出特点之一是它能够准确翻译上下文特定的术语和短语，使其成为专业翻译项目的可行选择。 该工具允许用户申请翻译积分，免费提供一定数量的积分，并且可以选择升级到专业帐户以获得其他功能。 OpenL 采用高质量的人工智能算法创建，利用机器学习和自然语言处理来生成准确的翻译。 该工具由 lvwzhen 和 matt 设计，并由 Ouch! 的...