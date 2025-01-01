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机器学习软件 - 最热门应用

机器学习软件通过利用算法产生结果来优化任务。这些解决方案被集成到各种平台中，并应用于不同的行业。通过增加数据处理不断完善输出，它们提高了速度和准确性。无论是在金融服务还是农业领域，这些解决方案都可以改善流程和效率。示例包括自动化流程、增强客户服务、识别安全风险以及实现上下文协作。 重要的是，最终用户与机器学习驱动的应用程序间接交互，因为这些算法构成了人工智能系统的支柱。这在聊天机器人和自动化保险索赔管理软件等应用程序中很明显。 要获得机器学习资格，产品必须： * 提供基于数据的学习和适应能力。 * 作为应用程序智能学习的主要来源。 * 接受来自各种来源的数据输入。 * 产生专门解决从学习数据中得出的问题的输出。

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

OpenAI平台利用先进的语言模型提供文本生成、摘要和自然语言处理等功能，支持实时交互和API集成，简化运营与提高效率。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。

SAP

SAP

sap.com

SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。

V7

V7

v7labs.com

V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。

Prolific

Prolific

prolific.com

多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。

Softcatalà Traductor

Softcatalà Traductor

softcatala.org

Softcatalà Traductor 是一个基于 Apertium 技术的翻译应用，支持加泰罗尼亚语与西班牙语、英语、葡萄牙语和法语之间的翻译。

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。

SAS

SAS

sas.com

SAS应用程序是一款综合分析软件，支持数据管理和预测分析，适用于多个行业，易于云部署，适合技术和非技术用户。

SiMa.ai

SiMa.ai

sima.ai

SiMa.ai是一个支持机器学习解决方案开发的嵌入式边缘平台，专注于计算机视觉和实时决策。提供高效、低功耗的ML部署。

NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

ngc.nvidia.com

NVIDIA NGC是一个为深度学习和高性能计算提供GPU优化软件的平台，供数据科学家和开发人员使用。

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j是一个图形数据库，提供数据存储和查询功能，支持复杂关系分析，适用于推荐系统、欺诈检测等应用。

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Riku.AI是一款无代码平台，允许用户创建、定制和共享AI模型，简化了大型语言模型的使用过程。

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。

AI21 Labs

AI21 Labs

ai21.com

AI21 Labs 提供一个平台，帮助企业开发和使用大型语言模型，支持创建AI应用，处理文档并集成多种工具。

Encord

Encord

encord.com

Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。

myLang

myLang

mylang.me

MyLang 是一个提供神经机器翻译的应用，支持91种语言，通过API与网站或应用程序集成，保护个人信息并支持HTML标记。

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

NextBrain AI是一个无代码机器学习平台，帮助企业利用AI进行数据分析、模型训练和实时监控，简化业务决策过程。

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Deep Block 是一款无需编码的计算机视觉模型开发软件，支持高分辨率图像分析，提供全面的机器学习模型开发工具。

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Gooey.AI是一个AI平台，允许用户发现、定制和部署私有及开源AI解决方案，简化不同AI模型的管理和集成。

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale是一个基于人工智能的数据管理系统，帮助自动化数据发现，整理查询并可视化分析关系。

BMC

BMC

bmc.com

BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

BentoCloud是一个用于构建和管理AI应用的托管平台，支持多种AI模型并提供自动化资源管理和可观察性工具。

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI帮助企业快速构建、启动和管理AI应用，无需数据科学家或自定义基础设施，支持Excel、Google Sheets及API使用。

Muvi.com

Muvi.com

muvi.com

Muvi.com是一个流媒体解决方案平台，提供视频编码、转码及管理功能，支持多种格式，适合内容创建者和分销商。

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight应用程序为用户提供全面的电子设计和测试解决方案，支持各种行业的产品开发和市场推进。

Weka

Weka

weka.io

Weka 是一个数据平台，帮助组织在云端和本地高效管理和处理数据，将数据孤岛转化为实时数据管道，支持AI和高性能计算。

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai是一个基于AI的云成本优化和性能调优工具，帮助DevOps和SRE团队实现实时优化，提升客户体验和节省云开支。

Recombee

Recombee

recombee.com

Recombee是一个AI驱动的推荐工具，通过个性化建议提高电子商务用户体验和满意度，帮助企业增加收入。

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad是一款安全的AI翻译工具，支持120多种语言，专注于多语言客户服务和文档翻译，提升全球客户体验。

Codenull.ai

Codenull.ai

codenull.ai

Codenull.ai 是一个无需代码即可构建 AI 模型的应用，适用于投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等多种场景。

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

ModelFront AI 提高翻译效率，通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，实现高质量的翻译。

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds 是一个智能推荐平台，专注于在线发现和用户互动，为客户提供精准的推荐，保护用户隐私。

Linguise

Linguise

linguise.com

Linguise 是一款高质量的自动网站翻译工具，支持超过85种语言，适用于WordPress、Joomla等CMS，实现快速而准确的网页翻译。

rellify

rellify

rellify.com

Rellify帮助用户轻松制定内容策略，以实现可衡量的效果，节省时间和专业知识需求。

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

地球物理见解应用程序支持地震数据的处理、可视化和解释，帮助用户分析复杂的地球物理数据，深入了解地下条件。

Brightics AI

Brightics AI

brightics.ai

Brightics AI是一个集成的人工智能平台，帮助用户收集和分析数据，并生成易于理解的可视化结果，以支持决策。

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

数字双胞胎财团应用程序促进行业、学术界和政府之间的合作，支持数字双胞胎系统的开发与验证。

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

Vivas.AI 是一个一站式市场，提供多种人工智能模型，方便应用开发者通过低代码平台快速构建应用，确保透明性和信任。

Black Crow AI

Black Crow AI

blackcrow.ai

黑乌鸦AI帮助企业利用客户数据进行预测，以优化资源分配和个性化体验，提升盈利能力和客户关系，同时确保数据隐私。

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter是一个利用机器学习技术，实现实时个性化内容推荐的应用，帮助企业优化数字平台，提升用户体验和参与度。

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive是一款针对电子商务和酒店行业的人工智能和机器学习平台，通过推荐引擎提供个性化体验，提升品牌转化率。

Smarsh

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smarsh.com

Smarsh是一款数字通信治理和归档解决方案，帮助组织管理电子通信、降低合规风险并简化数据存储。

Wiro

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wiro.ai

Wiro是一款于2023年成立的云端应用，提供简单易用的机器学习API，帮助开发人员快速构建和服务AI产品。

DoubleVerify

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doubleverify.com

DoubleVerify是一个数字媒体测量与分析软件平台，帮助广告客户确保品牌安全并评估广告效果。

Shimoku

Shimoku

shimoku.com

Shimoku帮助不同团队利用人工智能。创业者可在专家指导下推出AI SaaS，开发者通过“低代码”构建AI应用，营销和销售团队可利用AI识别的机会。

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin是一个无结账购物技术平台，利用AI和传感器跟踪商品，实现快速便捷的购物体验，适用于多种零售场所。

Qualetics

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Qualetics是一款AI平台，帮助企业利用数据科学解决商业问题，实现数据收集、分析与洞察的简化。

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B2Metric是一个AI/ML数据分析平台，帮助企业分析客户行为，提供洞察以改善客户参与和保留。

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