机器学习软件 - 最热门应用

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机器学习软件通过利用算法产生结果来优化任务。这些解决方案被集成到各种平台中，并应用于不同的行业。通过增加数据处理不断完善输出，它们提高了速度和准确性。无论是在金融服务还是农业领域，这些解决方案都可以改善流程和效率。示例包括自动化流程、增强客户服务、识别安全风险以及实现上下文协作。 重要的是，最终用户与机器学习驱动的应用程序间接交互，因为这些算法构成了人工智能系统的支柱。这在聊天机器人和自动化保险索赔管理软件等应用程序中很明显。 要获得机器学习资格，产品必须： * 提供基于数据的学习和适应能力。 * 作为应用程序智能学习的主要来源。 * 接受来自各种来源的数据输入。 * 产生专门解决从学习数据中得出的问题的输出。
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI平台利用先进的语言模型提供文本生成、摘要和自然语言处理等功能，支持实时交互和API集成，简化运营与提高效率。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor 是一个基于 Apertium 技术的翻译应用，支持加泰罗尼亚语与西班牙语、英语、葡萄牙语和法语之间的翻译。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
SAS
sas.com
SAS应用程序是一款综合分析软件，支持数据管理和预测分析，适用于多个行业，易于云部署，适合技术和非技术用户。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai是一个支持机器学习解决方案开发的嵌入式边缘平台，专注于计算机视觉和实时决策。提供高效、低功耗的ML部署。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC是一个为深度学习和高性能计算提供GPU优化软件的平台，供数据科学家和开发人员使用。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j是一个图形数据库，提供数据存储和查询功能，支持复杂关系分析，适用于推荐系统、欺诈检测等应用。
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI是一款无代码平台，允许用户创建、定制和共享AI模型，简化了大型语言模型的使用过程。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 提供一个平台，帮助企业开发和使用大型语言模型，支持创建AI应用，处理文档并集成多种工具。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
myLang
mylang.me
MyLang 是一个提供神经机器翻译的应用，支持91种语言，通过API与网站或应用程序集成，保护个人信息并支持HTML标记。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI是一个无代码机器学习平台，帮助企业利用AI进行数据分析、模型训练和实时监控，简化业务决策过程。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block 是一款无需编码的计算机视觉模型开发软件，支持高分辨率图像分析，提供全面的机器学习模型开发工具。
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI是一个AI平台，允许用户发现、定制和部署私有及开源AI解决方案，简化不同AI模型的管理和集成。
DataScale
getdatascale.com
Datascale是一个基于人工智能的数据管理系统，帮助自动化数据发现，整理查询并可视化分析关系。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一个用于构建和管理AI应用的托管平台，支持多种AI模型并提供自动化资源管理和可观察性工具。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI帮助企业快速构建、启动和管理AI应用，无需数据科学家或自定义基础设施，支持Excel、Google Sheets及API使用。
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com是一个流媒体解决方案平台，提供视频编码、转码及管理功能，支持多种格式，适合内容创建者和分销商。
Keysight
keysight.com
Keysight应用程序为用户提供全面的电子设计和测试解决方案，支持各种行业的产品开发和市场推进。
Weka
weka.io
Weka 是一个数据平台，帮助组织在云端和本地高效管理和处理数据，将数据孤岛转化为实时数据管道，支持AI和高性能计算。
Sedai
sedai.io
Sedai是一个基于AI的云成本优化和性能调优工具，帮助DevOps和SRE团队实现实时优化，提升客户体验和节省云开支。
Recombee
recombee.com
Recombee是一个AI驱动的推荐工具，通过个性化建议提高电子商务用户体验和满意度，帮助企业增加收入。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad是一款安全的AI翻译工具，支持120多种语言，专注于多语言客户服务和文档翻译，提升全球客户体验。
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai 是一个无需代码即可构建 AI 模型的应用，适用于投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等多种场景。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 提高翻译效率，通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，实现高质量的翻译。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是一个智能推荐平台，专注于在线发现和用户互动，为客户提供精准的推荐，保护用户隐私。
Linguise
linguise.com
Linguise 是一款高质量的自动网站翻译工具，支持超过85种语言，适用于WordPress、Joomla等CMS，实现快速而准确的网页翻译。
rellify
rellify.com
Rellify帮助用户轻松制定内容策略，以实现可衡量的效果，节省时间和专业知识需求。
Geophysical Insights
geoinsights.com
地球物理见解应用程序支持地震数据的处理、可视化和解释，帮助用户分析复杂的地球物理数据，深入了解地下条件。
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI是一个集成的人工智能平台，帮助用户收集和分析数据，并生成易于理解的可视化结果，以支持决策。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
数字双胞胎财团应用程序促进行业、学术界和政府之间的合作，支持数字双胞胎系统的开发与验证。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一个一站式市场，提供多种人工智能模型，方便应用开发者通过低代码平台快速构建应用，确保透明性和信任。
Black Crow AI
blackcrow.ai
黑乌鸦AI帮助企业利用客户数据进行预测，以优化资源分配和个性化体验，提升盈利能力和客户关系，同时确保数据隐私。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter是一个利用机器学习技术，实现实时个性化内容推荐的应用，帮助企业优化数字平台，提升用户体验和参与度。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive是一款针对电子商务和酒店行业的人工智能和机器学习平台，通过推荐引擎提供个性化体验，提升品牌转化率。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh是一款数字通信治理和归档解决方案，帮助组织管理电子通信、降低合规风险并简化数据存储。
Wiro
wiro.ai
Wiro是一款于2023年成立的云端应用，提供简单易用的机器学习API，帮助开发人员快速构建和服务AI产品。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify是一个数字媒体测量与分析软件平台，帮助广告客户确保品牌安全并评估广告效果。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku帮助不同团队利用人工智能。创业者可在专家指导下推出AI SaaS，开发者通过“低代码”构建AI应用，营销和销售团队可利用AI识别的机会。
Zippin
getzippin.com
Zippin是一个无结账购物技术平台，利用AI和传感器跟踪商品，实现快速便捷的购物体验，适用于多种零售场所。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics是一款AI平台，帮助企业利用数据科学解决商业问题，实现数据收集、分析与洞察的简化。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric是一个AI/ML数据分析平台，帮助企业分析客户行为，提供洞察以改善客户参与和保留。