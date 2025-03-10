机器学习软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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机器学习软件通过利用算法产生结果来优化任务。这些解决方案被集成到各种平台中，并应用于不同的行业。通过增加数据处理不断完善输出，它们提高了速度和准确性。无论是在金融服务还是农业领域，这些解决方案都可以改善流程和效率。示例包括自动化流程、增强客户服务、识别安全风险以及实现上下文协作。 重要的是，最终用户与机器学习驱动的应用程序间接交互，因为这些算法构成了人工智能系统的支柱。这在聊天机器人和自动化保险索赔管理软件等应用程序中很明显。 要获得机器学习资格，产品必须： * 提供基于数据的学习和适应能力。 * 作为应用程序智能学习的主要来源。 * 接受来自各种来源的数据输入。 * 产生专门解决从学习数据中得出的问题的输出。
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Muvi.com
muvi.com
Muvi.com是一个流媒体解决方案平台，提供视频编码、转码及管理功能，支持多种格式，适合内容创建者和分销商。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI平台利用先进的语言模型提供文本生成、摘要和自然语言处理等功能，支持实时交互和API集成，简化运营与提高效率。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助机器学习预测的力量帮助各种规模的公司提高盈利能力。我们通过释放您已拥有的客户数据中的隐藏价值来促进电子商务品牌的发展。
Weka
weka.io
WEKA 凭借云的简单性和本地性能，帮助数据驱动的组织几乎在任何地方无缝、可持续地存储、处理和管理数据。我们的软件定义的云原生数据平台将停滞的数据孤岛转变为流数据管道，为人工智能和高性能计算等下一代工作负载提供动力。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一个一站式市场，可访问适用于各行业各种用例的各种人工智能模型。 Vivas.AI 将权力平衡从机器学习工程师转向应用工程师。应用程序开发人员不再需要在内部开发模型，而只需将它们拖放到他们选择的低代码平台中即可使用它们来构建他们最喜欢的应用程序。用户可以使用示例数据验证模型，并访问模型卡、最佳实践和限制，以确保客户对他们选择的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商业模式具有包容性，致力于提供一个可供多个供应商提供其模型的市场。这使得 Vivas.AI 市场更具包容性和广泛性。简而言之，Vivas.AI 渴望成为 AI/ML 市场的“Uber”。
Keysight
keysight.com
Keysight应用程序为用户提供全面的电子设计和测试解决方案，支持各种行业的产品开发和市场推进。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® 是数字孪生领域的权威。它联合行业、政府和学术界，推动数字孪生技术的词汇、架构、安全性和互操作性方面的一致性。它推进了从航空航天到自然资源的数字孪生技术的使用。 数字孪生联盟是一个由用户组成的全球生态系统，他们正在推动数字孪生使用的最佳实践并定义新的数字孪生标准的要求。 数字孪生联盟向任何对数字孪生感兴趣的企业、组织或实体开放。我们的全球会员致力于在整个运营和供应链中使用数字孪生，并为自己及其客户获取最佳实践和标准要求。
DataScale
getdatascale.com
Datascale是一个基于人工智能的数据管理系统，帮助自动化数据发现，整理查询并可视化分析关系。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku 使不同的团队能够利用人工智能的潜力。 初创公司创始人可以在专家指导下推出 AI SaaS。 Python 开发人员可以使用“低代码”构建人工智能应用程序。 营销和销售可以利用人工智能识别的销售机会。
myLang
mylang.me
MyLang 是一个提供神经机器翻译的应用，支持91种语言，通过API与网站或应用程序集成，保护个人信息并支持HTML标记。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify 是用于数字媒体测量和分析的领先软件平台。 DoubleVerify 的使命是让数字广告生态系统更强大、更安全。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的障碍。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并进行处理。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理系统 (AIMS) 平台是所需的工具组合，可帮助将来自多个渠道的数据路由到复杂的机器学习系统中，并以清晰、无缝的方式提供见解供企业使用。
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI是一个AI平台，允许用户发现、定制和部署私有及开源AI解决方案，简化不同AI模型的管理和集成。
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，使人类质量的翻译从根本上更加高效。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI是一个无代码机器学习平台，帮助企业利用AI进行数据分析、模型训练和实时监控，简化业务决策过程。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC是一个为深度学习和高性能计算提供GPU优化软件的平台，供数据科学家和开发人员使用。
Wiro
wiro.ai
Wiro 成立于 2023 年，旨在满足各行业对人工智能和机器学习技术不断增长的需求。 Wiro.ai 让所有人都能在云端访问机器学习，而不会牺牲可用性或功能。简化且易于使用的 Wiro API 可以快速构建和服务产品。 我们致力于开发有助于加速人工智能应用开发的智能解决方案。我们的工作站、服务器和云服务以及超融合基础设施可以帮助开发人员、工程师和研究人员。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 提供一个平台，帮助企业开发和使用大型语言模型，支持创建AI应用，处理文档并集成多种工具。
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一个集成的人工智能平台，可以收集和处理大量分散的信息，通过人工智能进行快速分析并生成易于理解的视觉效果。
Codenull.ai
codenull.ai
无需编写任何代码即可构建任何人工智能模型。使用这些模型进行投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士于 2008 年创立，其愿景是将机器学习方法应用于地震解释，以降低石油和天然气勘探的风险以及油田开发的成本。公司成立后不久，史密斯博士就召集了业内最优秀的人才来开发下一代地震解释软件。 该小组的使命是将机器学习应用于地震解释问题，并在任何地球科学家都可以使用的现成商业软件产品中提供新功能。 新的人工智能工作台，品牌为Paradise，将具有直观、优雅的界面，指导地球科学家将机器学习应用到许多不同类型的地质调查中。经过三年多的开发，包括一年的现场试验，Paradise 在 2013 年勘探地球物理学家协会 (SEG) 年会上作为商业产品推出，此后在全球范围内得到稳定采用，包括国家石油公司 (NOC) 和国际石油公司。 Geophysical Insights 继续在 Paradise AI 工作台中构建功能，事实证明，该工作台可以通过机器学习和深度学习技术揭示对地震响应的更深刻的见解。 Paradise 专为大型数据集而构建，是一种“大数据”解决方案，可轻松从单个工作站扩展到企业。通过使用 GPU 计算支持的监督和无监督机器学习算法的组合，地震解释人员可以从 Paradise 的地震和井数据中提取比传统解释工具更多的信息。
rellify
rellify.com
制定可推动结果的内容策略过去很困难，并且需要大量时间和专业知识。 现在，Rellify 让您可以轻松创建可提供可衡量结果的内容策略。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai是一个支持机器学习解决方案开发的嵌入式边缘平台，专注于计算机视觉和实时决策。提供高效、低功耗的ML部署。
Linguise
linguise.com
Linguise 是一款高质量的网站自动翻译工具。 通过超过 85 种语言的云 AI 翻译增加您的网站流量。 Linguise 与传统翻译系统和自动翻译系统相比具有许多优势。网站翻译可以在 WordPress、Joomla 和所有使用 PHP 的 CMS 或网站构建器上完成（工具的主要部分） 他们之中 ： * 无论大小，5 分钟即可完成完整网站 * 100%内容翻译，包括动态元素 * 得益于“神经翻译”模型，出色的翻译质量 * 具有翻译者自定义访问权限的前端翻译编辑器 * 对所有相关语言的页面进行索引 * 流量平均增加40% * 对性能的影响非常低 * 翻译中小型网站 200 000 字每年 115 美元（或每月 15 美元） * 一个月完全免费，我们提供免费安装
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。
Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI是一款无代码平台，允许用户创建、定制和共享AI模型，简化了大型语言模型的使用过程。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatalà Traductor 是一个基于 Apertium 技术的翻译应用，支持加泰罗尼亚语与西班牙语、英语、葡萄牙语和法语之间的翻译。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block 是一款无需编码的计算机视觉模型开发软件，支持高分辨率图像分析，提供全面的机器学习模型开发工具。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh 通过在数字通信中呈现关键业务信号，使公司能够将监督转变为远见。各种规模的受监管组织都依靠 Smarsh 的云原生数字通信捕获、保留和监督解决方案组合来帮助他们识别通信数据中的监管和声誉风险，以免这些风险成为罚款或头条新闻。 Smarsh 服务的全球客户群涵盖北美、欧洲和亚洲的顶级银行，以及领先的经纪公司、保险公司、注册投资顾问以及美国州和地方政府机构。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表，但条款和详细信息可能有所不同。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一个用于构建和管理AI应用的托管平台，支持多种AI模型并提供自动化资源管理和可观察性工具。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一个由 AI/ML 驱动的数据分析平台，使营销、数据分析和 CRM 团队能够更好地了解客户趋势和行为。 B2Metric 使用机器学习来自动化数据分析并生成预测性见解，这可用于提高客户参与度、保留率和增长。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先进的人工智能翻译工具，旨在简化多语言客户服务和文档翻译。其平台使企业能够跨消息传递渠道和帮助中心提供无缝的多语言定制支持，从而在无需额外资源的情况下增强全球客户体验。 Lingpad 提供什么： * 即时 AI 驱动翻译：120 多种语言的即时、准确的 AI 翻译 * 以客户服务为中心的解决方案：专为支持团队量身定制，实现即时本地化响应 * 帮助中心本地化：轻松翻译和维护多语言知识库/帮助中心和常见问题解答 * 文档翻译：支持40多种文件类型 * 语境 AI 技术：理解细微差别，实现更自然的翻译 * 自动化：简化手动任务，减少时间和成本 好处： * 增强多语言客户体验 * 不受语言限制全球扩张 * 减少运营成本和翻译时间 * 通过即时翻译缩短响应时间 * 保持所有客户沟通的一致性 通过 Lingpad 经济高效的定价体验所有这些产品和优势，旨在为您的投资带来最大价值。 与流行的客户服务平台无缝集成：Zendesk；对讲机；高尔吉亚；正面;新鲜桌面 适合： *跨任何行业的客户支持团队 * 全球业务 * 电子商务公司 * SaaS 提供商 * 任何需要高效多语言沟通的组织 * 任何需要人工智能翻译的组织
Crossing Minds
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Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
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IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
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sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
SAS
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SAS应用程序是一款综合分析软件，支持数据管理和预测分析，适用于多个行业，易于云部署，适合技术和非技术用户。
Neo4j
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Neo4j是一个图形数据库，提供数据存储和查询功能，支持复杂关系分析，适用于推荐系统、欺诈检测等应用。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。