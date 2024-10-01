机器学习软件 - 最热门应用 - 新喀里多尼亚

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机器学习软件通过利用算法产生结果来优化任务。这些解决方案被集成到各种平台中，并应用于不同的行业。通过增加数据处理不断完善输出，它们提高了速度和准确性。无论是在金融服务还是农业领域，这些解决方案都可以改善流程和效率。示例包括自动化流程、增强客户服务、识别安全风险以及实现上下文协作。 重要的是，最终用户与机器学习驱动的应用程序间接交互，因为这些算法构成了人工智能系统的支柱。这在聊天机器人和自动化保险索赔管理软件等应用程序中很明显。 要获得机器学习资格，产品必须： * 提供基于数据的学习和适应能力。 * 作为应用程序智能学习的主要来源。 * 接受来自各种来源的数据输入。 * 产生专门解决从学习数据中得出的问题的输出。
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Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Prolific
prolific.com
Prolific 是一个平台，使研究人员能够从大量经过审查的研究参与者和任务执行者中大规模收集高质量的人力数据。使用 Prolific 平台，研究人员可以定位、联系和管理 Prolific 多样化、经过审查和公平对待的研究参与者，以提供改变世界的研究和下一代人工智能。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。 Riku.AI 将最好的大型语言模型聚合在一个地方，使人工智能技术的学习、构建和共享变得尽可能简单。
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator 加泰罗尼亚语 <> {西班牙语、英语、葡萄牙语、法语}基于 Apertium 技术。
SAP
sap.com
SAP 是领先的企业应用和商业人工智能公司。他们站在业务和技术的交叉点，他们的创新旨在直接解决真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和要求最高的流程的支柱。 SAP 的集成产品组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户和供应链）整合到一个推动进步的统一生态系统中。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注...
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ 是一家机器学习公司，提供业界第一个以软件为中心的专用 MLSoC™ 平台。 凭借一键式性能，我们允许客户解决任何计算机视觉问题，同时以最低功耗实现 10 倍的性能提升，从而在嵌入式边缘轻松部署和扩展 ML。 SiMa.ai 最初专注于计算机视觉应用，由技术专家和商业资深人士领导，并得到一批致力于帮助客户将机器学习引入其平台的顶级投资者的支持。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化平台是一个独特的人工智能语言平台，为企业和语言服务提供商将翻译、评分和自动化工具集成到一个地方。它提供可扩展性、供应商中立的方法以及用于性能优化的高级分析。它随时可用，可访问其所有关键产品，有助于轻松启动和快速扩展。凭借单点登录 (SSO) 和直观的界面，Phrase 提供了一个用户友好的集中式生态系统。短语本地化平台包括： 短语翻译管理系统 (Phrase TMS) 使用行业级 CAT 工具进行翻译项目管理 短语字符串 开发人员友好型工具，用于软件、游戏和网站副本本地化 短语编排器 无代码、可自定义的工作流程，可自动执行您的手册处理短语分析 富有洞察力的数据，以优化您的成本、质量和...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用于深度学习、机器学习和高性能计算 (HPC) 的 GPU 优化软件的中心，负责处理所有管道，以便数据科学家、开发人员和研究人员可以专注于构建解决方案、收集见解并交付解决方案商业价值
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
Deep Block
deepblock.net
Deep Block 是一款创新软件，它彻底改变了计算机视觉模型的开发和利用，而且无需编码。 Deep Block 经过 6 年的精心打造，使其能够处理最苛刻的高分辨率图像。 借助 Deep Block，您可以访问世界上最快的人工智能驱动平台来进行高分辨率图像分析。 Deep Block 使您能够从各种图像（包括遥感和显微镜数据）中获得有价值的见解。无论您是开始大规模图像分析还是探索机器视觉技术的可能性，Deep Block 都能让您以前所未有的速度和效率实现这一目标。 但这还不是全部。 Deep Block 不仅仅提供图像分析平台。它提供了一套全面的功能，旨在简化整个机器学习模型开发过程...
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 为企业构建基础模型和人工智能系统，以加速 GenAI 在生产中的使用。通过根据您的特定需求量身定制的准确、可靠且可扩展的 AI 为您最关键的企业工作流程提供支持。
myLang
mylang.me
MyLang Me 版本：通过 API 对网站或应用程序进行神经机器翻译 * 持续的机器学习； * 添加新语言； * 个人信息的保护； * 使用 HTML 标记。 Me版本包含91种语言，包括中文（简体）、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、爱沙尼亚语、芬兰语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、拉脱维亚语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、瑞典语、土耳其语等 对于 Me 版本，您可以加入我们的联属计划。通过分享您的个人链接，您可以获得 15% 的销售额。 MyLang Pro 版本：用于访问专业词典的统...
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI 是一个为企业提供用户友好的无代码机器学习解决方案的平台。它允许用户利用人工智能的力量，而不需要编码专业知识。 该平台提供了简化机器学习过程的各种功能和优势。首先，NextBrain AI 提供解释性机器学习和可行的见解。 用户可以轻松了解人工智能驱动的结果并做出明智的决策。其次，该平台通过其直观的界面提供快速、准确的机器学习功能。 用户无需技术专业知识即可取得显着的成果。连接性是 NextBrain AI 的另一个关键功能。该平台与各种数据源和应用程序集成，使用户能够利用数据的力量并根据自己的特定需求调整人工智能解决方案。 此外，NextBrain AI 还提...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一种数据科学和机器学习引擎，它使用数据中的关系来改进预测。它插入企业数据生态系统，以便您可以快速将更多数据科学项目投入生产。使用包含超过 65 种预先调整的图形算法的目录，数据科学家可以在几秒钟内探索数十亿个数据点，以识别隐藏的联系并生成引人注目的可视化效果，从而帮助利益相关者做出更好的决策。实际的业务应用程序和运营受益于上下文优先分析，只有图形才能跨项目提供，例如推荐引擎、异常和欺诈检测、路线优化、营销、网络分析等等。
Encord
encord.com
Encord 是从数据中解锁人工智能的端到端平台。大规模安全地开发、测试和部署预测性和生成式人工智能系统，以释放机器学习的价值。创建高质量的训练数据、利用主动学习管道、评估模型质量、微调模型等等，全部集中在一个易于使用的平台上。 * 注释 - 通过可定制的工作流程和质量控制工具，有效地标记任何视觉模式并管理大规模注释团队。 * 主动 - 测试、验证和评估您的模型，并展示、整理和优先考虑最有价值的数据进行标记，以增强模型性能。 * Apollo - 大规模训练、微调和管理专有模型和基础模型，用于生产人工智能应用程序。 * 加速 - 按需、专业的标签服务可帮助您扩大规模。 Encord 受到 R...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代...
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI 是一个集成了最好的私有和开源人工智能的平台，使用户能够发现、定制和部署人工智能解决方案。它主要是为寻求加快人工智能实施过程的开发人员和团队而设计的。 它的独特之处在于为各种人工智能工作流程提供了统一的平台，从而无需管理不同人工智能模型的单独用户凭证、访问权限和计费。其一些关键产品包括访问科技巨头和初创公司（如 OpenAI、谷歌、微软和 ElevenLabs 等）的私有和开放人工智能模型。 它还使用户能够比较和选择最适合自己需求的人工智能模型。为了提高生产力，Gooey.AI 提供了使用低代码和无代码选项创建 AI 配方的灵活性，有助于快速创建和部署 AI 解决方案。 ...
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一种基于人工智能的知识管理系统，有助于自动化数据发现并理解数据用例。 培养数据想法，组织保存的查询，并可视化分散分析的关系。 将人工智能与您保存的查询一起使用将消除基础设施设置，当您和您的团队一起处理我们的 SQL 注释时，您可以立即从数据目录中获得见解。
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
Muvi.com
muvi.com
Muvi 是一家领先的流媒体解决方案公司，拥有十多年的专业知识，提供各种基于 SaaS 的产品，专为点播和直播需求量身定制。 凭借 Muvi One、Muvi Live、Muvi Flex 和 Muvi Playout 等产品，以及 Muvi Player SDK 和 Alie，它为内容流、存储、分发和货币化提供端到端解决方案。 Muvi 的使命是为各种规模的企业提供灵活、安全和可定制的流媒体平台，彻底改变全球内容交付。凭借对创新坚定不移的承诺，Muvi 旨在树立行业基准，并成为企业进入数字流媒体领域的首选。
Weka
weka.io
WEKA 凭借云的简单性和本地性能，帮助数据驱动的组织几乎在任何地方无缝、可持续地存储、处理和管理数据。我们的软件定义的云原生数据平台将停滞的数据孤岛转变为流数据管道，为人工智能和高性能计算等下一代工作负载提供动力。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先进的人工智能翻译工具，旨在简化多语言客户服务和文档翻译。其平台使企业能够跨消息传递渠道和帮助中心提供无缝的多语言定制支持，从而在无需额外资源的情况下增强全球客户体验。 Lingpad 提供什么： * 即时 AI 驱动翻译：120 多种语言的即时、准确的 AI 翻译 * 以客户服务为中心的解决方案：专为支持团队量身定制，实现即时本地化响应 * 帮助中心本地化：轻松翻译和维护多语言知识库/帮助中心和常见问题解答 * 文档翻译：支持40多种文件类型 * 语境 AI 技术：理解细微差别，实现更自然的翻译 * 自动化：简化手动任务，减少时间和成本 好处： * 增强多语言...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表...
Codenull.ai
codenull.ai
无需编写任何代码即可构建任何人工智能模型。使用这些模型进行投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI 通过预测哪些机器翻译不需要人工编辑或审核，使人类质量的翻译从根本上更加高效。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
rellify
rellify.com
制定可推动结果的内容策略过去很困难，并且需要大量时间和专业知识。 现在，Rellify 让您可以轻松创建可提供可衡量结果的内容策略。
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI 是一个一站式市场，可访问适用于各行业各种用例的各种人工智能模型。 Vivas.AI 将权力平衡从机器学习工程师转向应用工程师。应用程序开发人员不再需要在内部开发模型，而只需将它们拖放到他们选择的低代码平台中即可使用它们来构建他们最喜欢的应用程序。用户可以使用示例数据验证模型，并访问模型卡、最佳实践和限制，以确保客户对他们选择的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商业模式具有包容性，致力于提供一个可供多个供应商提供其模型的市场。这使得 Vivas.AI 市场更具包容性和广泛性。简而言之，Vivas.AI 渴望成为 AI/ML 市场的“Uber”。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助机器学习预测的力量帮助各种规模的公司提高盈利能力。我们通过释放您已拥有的客户数据中的隐藏价值来促进电子商务品牌的发展。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Smarsh
smarsh.com
Smarsh 通过在数字通信中呈现关键业务信号，使公司能够将监督转变为远见。各种规模的受监管组织都依靠 Smarsh 的云原生数字通信捕获、保留和监督解决方案组合来帮助他们识别通信数据中的监管和声誉风险，以免这些风险成为罚款或头条新闻。 Smarsh 服务的全球客户群涵盖北美、欧洲和亚洲的顶级银行，以及领先的经纪公司、保险公司、注册投资顾问以及美国州和地方政府机构。
Linguise
linguise.com
Linguise 是一款高质量的网站自动翻译工具。 通过超过 85 种语言的云 AI 翻译增加您的网站流量。 Linguise 与传统翻译系统和自动翻译系统相比具有许多优势。网站翻译可以在 WordPress、Joomla 和所有使用 PHP 的 CMS 或网站构建器上完成（工具的主要部分） 他们之中 ： * 无论大小，5 分钟即可完成完整网站 * 100%内容翻译，包括动态元素 * 得益于“神经翻译”模型，出色的翻译质量 * 具有翻译者自定义访问权限的前端翻译编辑器 * 对所有相关语言的页面进行索引 * 流量平均增加40% * 对性能的影响非常低 * 翻译中小型网站 200 000 字每...
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士于 2008 年创立，其愿景是将机器学习方法应用于地震解释，以降低石油和天然气勘探的风险以及油田开发的成本。公司成立后不久，史密斯博士就召集了业内最优秀的人才来开发下一代地震解释软件。 该小组的使命是将机器学习应用于地震解释问题，并在任何地球科学家都可以使用的现成商业软件产品中提供新功能。 新的人工智能工作台，品牌为Paradise，将具有直观、优雅的界面，指导地球科学家将机器学习应用到许多不同类型的地质调查中。经过三年多的开发，包括一年的现场试验，Para...
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一个集成的人工智能平台，可以收集和处理大量分散的信息，通过人工智能进行快速分析并生成易于理解的视觉效果。
Wiro
wiro.ai
Wiro 成立于 2023 年，旨在满足各行业对人工智能和机器学习技术不断增长的需求。 Wiro.ai 让所有人都能在云端访问机器学习，而不会牺牲可用性或功能。简化且易于使用的 Wiro API 可以快速构建和服务产品。 我们致力于开发有助于加速人工智能应用开发的智能解决方案。我们的工作站、服务器和云服务以及超融合基础设施可以帮助开发人员、工程师和研究人员。
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify 是用于数字媒体测量和分析的领先软件平台。 DoubleVerify 的使命是让数字广告生态系统更强大、更安全。
Shimoku
shimoku.com
Shimoku 使不同的团队能够利用人工智能的潜力。 初创公司创始人可以在专家指导下推出 AI SaaS。 Python 开发人员可以使用“低代码”构建人工智能应用程序。 营销和销售可以利用人工智能识别的销售机会。
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® 是数字孪生领域的权威。它联合行业、政府和学术界，推动数字孪生技术的词汇、架构、安全性和互操作性方面的一致性。它推进了从航空航天到自然资源的数字孪生技术的使用。 数字孪生联盟是一个由用户组成的全球生态系统，他们正在推动数字孪生使用的最佳实践并定义新的数字孪生标准的要求。 数字孪生联盟向任何对数字孪生感兴趣的企业、组织或实体开放。我们的全球会员致力于在整个运营和供应链中使用数字孪生，并为自己及其客户获取最佳实践和标准要求。
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的障碍。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并进行处理。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一个由 AI/ML 驱动的数据分析平台，使营销、数据分析和 CRM 团队能够更好地了解客户趋势和行为。 B2Metric 使用机器学习来自动化数据分析并生成预测性见解，这可用于提高客户参与度、保留率和增长。