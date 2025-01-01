Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 忠诚度管理软件 - 最热门应用

忠诚度管理软件使企业能够建立、监督和评估客户忠诚度计划。这些工具使企业能够识别经常光顾的顾客和潜在的回头客，从而促进提供折扣或奖励积分等激励措施以鼓励他们再次光顾。忠诚度管理软件主要被零售、电子商务、旅游和酒店行业的企业对消费者 (B2C) 公司采用，是营销团队的宝贵资产。这些团队利用该软件来提高客户保留率、优化重复销售并提高整体客户生命周期价值 (CLV)。