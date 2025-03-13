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忠诚度管理软件 - 最热门应用

忠诚度管理软件使企业能够建立、监督和评估客户忠诚度计划。这些工具使企业能够识别经常光顾的顾客和潜在的回头客，从而促进提供折扣或奖励积分等激励措施以鼓励他们再次光顾。忠诚度管理软件主要被零售、电子商务、旅游和酒店行业的企业对消费者 (B2C) 公司采用，是营销团队的宝贵资产。这些团队利用该软件来提高客户保留率、优化重复销售并提高整体客户生命周期价值 (CLV)。

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

Square

Square

squareup.com

Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Giftbit是一个用户友好的数字礼品卡平台，允许批量购买、发送和跟踪礼品卡，适用于激励和奖励项目。

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars是一个综合支付和营销平台，帮助企业通过奖励、促销和自动化与客户沟通，提升客户忠诚度。

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped是一款多渠道电子商务营销自动化平台，帮助商家优化客户获取和留存，通过评论和忠诚度激励提升销售。

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked是一个互动促销平台，帮助企业通过定制数字刮卡提高客户参与度、收集潜在客户数据和增强顾客忠诚度。

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage Merchant是一款数字忠诚度平台，帮助小型企业简化营销、管理库存、跟踪订单并增强客户关系。

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。

Marsello

Marsello

marsello.com

Marsello是一款综合营销解决方案，帮助企业通过电子邮件、短信和忠诚度计划提升客户关系和保持率，支持数据分析和自动化营销。

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyZen是一个帮助企业创建和管理客户忠诚度计划的平台，通过个性化奖励和分析优化客户互动。

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify是一个基于API的云端促销和忠诚度管理平台，帮助企业创建、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡等。

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly 是一个忠诚度与奖励、推荐和 VIP 平台，帮助电子商务品牌与客户建立良好关系并管理奖励计划。

Gameball

Gameball

gameball.co

游戏球是一个忠诚度和奖励平台，旨在将访客转化为忠实客户，通过游戏化的奖励机制提升客户参与和保留率。

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode是一个客户特权平台，帮助企业快速创建和管理客户忠诚度和优惠计划，提高客户参与和保留率。

inCust

inCust

incust.com

inCust是一款客户生命周期管理平台，帮助企业吸引及留住客户，处理支付，分析客户活动并进行沟通。

Poket

Poket

poket.com

Poket是一款综合奖励程序软件，帮助商家提高重复销售和客户忠诚度，支持个性化的客户奖励管理和促销活动。

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme是一个忠诚度平台，帮助中小企业通过数字会员卡和客户分析增强客户保留，支持多种忠诚计划以提高业绩。

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。

Paystone

Paystone

paystone.com

Paystone是一款集客户参与软件和支付处理于一体的应用，支持小型企业管理忠诚度计划和礼品卡。

O4S

O4S

o4s.io

O4S是一个技术平台，通过数据驱动的方法与解决方案，帮助企业优化和管理其渠道合作伙伴关系，提高业绩。

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral是一款客户忠诚度软件，能够简单追踪传统和数字营销活动。

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Shopuddy 应用可帮助小企业向客户的 Apple Wallet 和 Google Wallet 发放数字奖励卡和优惠券，快速实施各种忠诚度计划。

Propello

Propello

propello.com

Propello是一款奖励基础的客户忠诚度软件，通过安全的客户参与方案帮助企业降低流失率，提升转化和客户价值。

Nector

Nector

nector.io

Nector是一个忠诚度应用程序，帮助企业提高客户留存率、重复购买和获取新客户，同时提供数据分析和运营优化支持。

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo是一个数字化忠诚卡服务，帮助中小型零售商和餐饮企业创建并管理自有的忠诚度计划，提升客户参与度和保留率。

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture是一款针对零售行业的客户互动和忠诚度解决方案，通过整合客户数据，为零售商提供购买和行为洞察，支持忠诚度计划和多渠道营销。

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes是一个购物体验平台，帮助电商零售商与消费者互动，收集产品评价，创建忠诚度计划，展示实时流行产品等功能。

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

袋鼠业务是一个全渠道忠诚度平台，通过个性化奖励和营销工具帮助企业提高客户忠诚度和增长。

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo是一个企业级的SaaS忠诚度平台，利用AI和数据分析帮助品牌建立全面的奖励计划，提升客户参与和忠诚度。

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

附件云是一个客户忠诚度平台，帮助企业收集和分析客户数据，提供个性化体验以提高客户参与和忠诚度。

Perkville

Perkville

perkville.com

珀克维尔是一款面向健康、健身、美容和零售行业的忠诚度和奖励解决方案，支持定制化积分和奖励计划，帮助企业提升客户保留率。

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

胶水忠诚度应用是一款自动化的客户忠诚管理工具，帮助企业建立客户关系、定制忠诚度计划并分析客户数据，从而提高客户保留率和收入。

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy是一款推荐营销软件，帮助企业启动和优化推荐计划，支持多种奖励，易于与现有系统集成。

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoyaltyLion 是一个忠诚度管理平台，帮助企业提升客户保留率和终身价值，支持定制忠诚度计划和数据分析。

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Uniqodo是一款提升客户体验的应用，通过高级促销解决客户生命周期中的促销挑战，帮助提高转化率和参与度。

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage是一个数字忠诚度平台，为小型企业简化营销，帮助商家与客户联系，鼓励重复消费，促进业务增长。

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency是一个数字奖励应用，为全球客户提供来自顶级品牌的数字奖励，支持24种货币，适用于促销、忠诚计划和激励。

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

LoyaltyPlant帮助离线企业建立与客户的联系，提供客户关系管理系统、白标应用和POS集成，支持忠诚度计划管理。

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale是一款基于云的客户忠诚度平台，提供奖励计划和营销工具，可与Shopify等平台集成，支持客户细分、通知和自动化工作流程。

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Ackroo是一个基于云的平台，帮助商家管理忠诚度、礼品卡和促销交易，以提高客户参与度和销售。

99minds

99minds

99minds.io

99minds是一款全渠道营销自动化平台，帮助企业管理客户参与、礼品卡、忠诚度计划及推荐方案，支持多种电商平台和POS系统的集成。

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

LoopyLoyalty是一款数字忠诚度管理应用，帮助企业创建和管理数字邮票卡，通过移动钱包奖励客户并跟踪消费历史。

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

TapMango客户应用程序通过整合忠诚度计划和品牌互动，提升客户参与度和忠诚度，提供便捷的奖励和个性化优惠。

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

AiTrillion是一个集成的营销自动化平台，专为电子商务卖家设计，提供忠诚计划、电子邮件营销和产品推荐等功能，增强客户参与和保留。

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala是一个客户忠诚和评价平台，结合忠诚度计划、客户反馈和推荐系统，帮助企业提升客户留存和增加客户群。

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io 是一个为电商品牌提供个性化忠诚度和推荐计划的应用，让用户通过完成订单等操作赚取积分，促进客户留存。

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Kangaroo成员应用程序通过奖励计划增强客户忠诚度，让企业管理客户参与和奖励，支持定制化和全渠道体验。

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

TapMango Merchant是一款客户忠诚度和参与平台，让商家创建自定义奖励计划以提升客户保留和回购率。

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