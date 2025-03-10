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忠诚度管理软件使企业能够建立、监督和评估客户忠诚度计划。这些工具使企业能够识别经常光顾的顾客和潜在的回头客，从而促进提供折扣或奖励积分等激励措施以鼓励他们再次光顾。忠诚度管理软件主要被零售、电子商务、旅游和酒店行业的企业对消费者 (B2C) 公司采用，是营销团队的宝贵资产。这些团队利用该软件来提高客户保留率、优化重复销售并提高整体客户生命周期价值 (CLV)。
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Poket
poket.com
Poket 是一款屡获殊荣的一体化忠诚度计划软件，可帮助企业增加重复销售并吸引更多新的忠诚客户。借助Poket，无论身处哪个行业，商家都可以设置适合其业务的忠诚度计划类型的任意组合。该平台允许商家随时随地管理和编辑忠诚度计划，并为精确定制的自动化活动设置促销规则客户的消费习惯、忠诚度平衡或活动绩效。该解决方案具有推荐自动化、社交媒体共享奖励、有针对性的营销自动化、客户参与游戏化等功能。企业可以使用客户的手机号码或电子邮件甚至应用程序进行交易，并可以通过商店访问登录来管理一切。商家可以通过移动推送通知、电子邮件甚至短信与客户联系。 Poket 提供三种计划：FREE（永久）、Strong（7 天免费试用*）和 Mighty（7 天免费试用*）。 *无需信用卡 它为客户提供了“Poket Rewards”应用程序，允许他们管理和跟踪他们的奖励、存储电子卡和电子优惠券以及推荐朋友。商家还可以下载专为 Android 和 iOS 构建的“Poket Business”应用程序。
TapMango Merchant
tapmango.com
简单而强大的客户保留和获取平台。为您建立自己的品牌奖励计划。
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
利用袋鼠奖励 (Kangaroo Rewards) 提高客户忠诚度和增长，袋鼠奖励是受到数千家中小型企业和财富 500 强公司信赖的领先全渠道忠诚度引擎。通过有针对性的奖励、自动化营销和您自己的品牌应用程序打造超个性化的互动。见证平均订单价值飙升，因为客户感到受到重视，花费更多，并且回报更多。通过轻松设置和专家支持简化操作。我们以激光为中心的数据洞察力可优化您的计划、最大化投资回报率并增加纯利润。 Kangaroo 与领先的 POS、电子商务和营销平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）集成。立即预订演示！
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
利用袋鼠奖励 (Kangaroo Rewards) 提高客户忠诚度和增长，袋鼠奖励是受到数千家中小型企业和财富 500 强公司信赖的领先全渠道忠诚度引擎。通过有针对性的奖励、自动化营销和您自己的品牌应用程序打造超个性化的互动。见证平均订单价值飙升，因为客户感到受到重视，花费更多，并且回报更多。通过轻松设置和专家支持简化操作。我们以激光为中心的数据洞察力可优化您的计划、最大化投资回报率并增加纯利润。 Kangaroo 与领先的 POS、电子商务和营销平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）集成。立即预订演示！
Paylode
paylode.com
Paylode是一个客户特权平台，帮助企业快速创建和管理客户忠诚度和优惠计划，提高客户参与和保留率。
Gameball
gameball.co
游戏球是一个忠诚度和奖励平台，旨在将访客转化为忠实客户，通过游戏化的奖励机制提升客户参与和保留率。
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty 是世界领先的网络应用程序，用于为 Apple 和 Google 钱包创建和管理数字邮票卡。在线设计您的卡片、向客户发送推送消息、捕获交易历史记录并查看客户见解。无需技术知识，无需接触 POS，也无需开发应用程序。
99minds
99minds.io
99minds 是一个全方位的客户参与、获取和保留解决方案。我们是一个面向电子商务和店内的全渠道营销自动化平台，需要礼品卡处理和管理、忠诚度和奖励计划、优惠券和推荐解决方案。 99minds 最好的部分是易于使用、即插即用、经济高效的营销平台，使营销团队能够创建活动以进行个性化促销并构建全渠道客户体验。 99minds 帮助您将消费者转变为品牌拥护者。创建激发客户兴趣的个性化活动 - 生成数百万张优惠券、数据驱动的折扣代码、购物者推荐计划、说服顾客留下来的忠诚度计划、设置自动产品捆绑以及基于位置的促销。最适合在 Bigcommerce Shopify、Woocommerce、Salesforce Commerce、MIVA、Cart.com 和 Shopware 等电子商务平台上为任何垂直行业的企业和各种规模的零售商打造。与 Square、Lightspeed、Vend、Heartland Retail、Hike、Runit、Retail Pro 等销售点 (POS) 集成。营销自动化与 CRM、CDP 和电子邮件营销工具集成，例如 Hubspot、Active Campaign、Aweber、Segment、Listtrack、Salesforce、Mailchimp、Klaviyo、Sendlane、Sendgrid、Ominsend
Ackroo
ackroo.com
通过供应商和行业整合，Ackroo 为各种规模的商家提供营销、支付和销售点解决方案。 Ackroo 的自助式、数据驱动、基于云的营销平台可帮助商家在店内和在线处理和管理销售点的忠诚度、礼品卡和促销交易，以吸引、吸引和发展客户，同时增加收入和边距。 Ackroo 的支付服务通过一些全球最大的支付技术和服务提供商为商家提供低成本支付处理选项。 Ackroo 的混合管理和销售点解决方案有助于管理和优化高尔夫、游艇、网球俱乐部等利基行业的一般运营。所有解决方案都致力于帮助客户巩固、简化和改善商家营销、支付和销售点生态系统。 Ackroo 总部位于加拿大安大略省汉密尔顿。欲了解更多信息，请访问：www.ackroo.com。
Lootly
lootly.io
Lootly 是一个忠诚度与奖励、推荐和 VIP 平台，帮助电子商务品牌与客户建立良好关系并管理奖励计划。
O4S
o4s.io
O4S 是一个技术平台，彻底改变了分销主导型企业与其渠道合作伙伴的互动方式。通过尖端的解决方案和数据驱动的方法，O4S 使企业能够精确定位和激励高绩效渠道合作伙伴，从而促进销售并培养持久的合作伙伴关系。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一个购物者体验平台，使电子商务零售商能够动态地与购物者互动。电子商务零售商可以使用 SiteVibes 收集真实的产品评论、创建忠诚度计划、使 Instagram 上的用户生成内容可供购物、显示社交证明消息，并通过一个易于使用的界面显示实时趋势产品。该平台还为电子商务和采购商提供可操作的分析和多功能工具集。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一个互动促销平台，帮助企业通过定制数字刮卡提高客户参与度、收集潜在客户数据和增强顾客忠诚度。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一个专注于零售业的客户参与和忠诚度解决方案。它吸收来自不同零售系统和来源（如 POS 软件、电子商务引擎、信息网站甚至物理形式）的选择加入的客户数据。利用这些数据，它为零售商提供购买和行为洞察力，以及执行忠诚度计划、多渠道营销活动和促销、瞄准回访和重复销售的能力。
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango 通过提供客户参与平台来加强关系，通过企业自己的忠诚度计划为企业提供创新解决方案。
inCust
incust.com
inCust 提供客户生命周期管理平台，让任何企业都能吸引和留住客户、销售预付费商品、处理付款、分析客户活动、与客户沟通等。零售商受益于个人忠诚度计划、数字优惠券和礼品卡、预付费商品和服务订阅、众多沟通渠道以及 inCust 平台的其他出色业务功能
Loyale
loyale.io
Loyale 是一个基于云的客户忠诚度平台，为公司提供奖励计划和营销工具。它可以与 Shopify、WooCommerce、Lightspeed、Mailchimp 等现有堆栈集成，以实现工作流程自动化。该软件提供积分、奖励、优惠券、礼品卡、反馈表、打孔卡和 VIP 客户等高级功能。作为一个营销自动化平台，Loyale 允许企业以令人难以置信的投资回报率开展高转化率的营销活动。 - 根据人口统计或购买行为细分客户。 - 通过推送通知、电子邮件和帖子与客户沟通。 - 安排由时间或操作触发的个性化一次性或重复自动化。 - 根据实时数据生成报告以分析和提高性能。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant 帮助全球线下企业与客户建立有意义的联系。其专有平台提供强大的 CRM 系统、白标应用程序和 POS 集成。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen是一个帮助企业创建和管理客户忠诚度计划的平台，通过个性化奖励和分析优化客户互动。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo 是为中小型零售商和餐馆提供的数字会员卡服务。 Loyalzoo 提供价格实惠、基于订阅的系统，允许任何规模的零售商运行自己的店内忠诚计划。Loyalzoo 是为中小型零售商和餐馆提供的数字忠诚卡服务。 Loyalzoo 提供价格实惠、基于订阅的系统，允许任何规模的零售商运行自己的店内忠诚度计划。
Nector
nector.io
Nector 忠诚度应用程序是企业培养客户忠诚度、推动重复购买、获取新客户、收集见解和简化运营的宝贵工具。通过实施个性化忠诚度计划，企业可以激励重复购买并为客户创造价值感。推荐功能可以帮助企业进入新的客户网络，而分析则可以为数据驱动的决策提供有价值的见解。通过无缝集成并专注于增强客户体验，Nector 是建立牢固的客户关系和推动业务增长的强大工具。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 通过独特的目录为世界各地的客户提供数字奖励，其中包括 36 个国家的 24 种不同货币的顶级品牌、预付和其他类似现金的选项。 NeoCurrency 是一家总部位于美国的独立提供商，为促销和忠诚度计划、市场研究、员工奖励和销售激励提供数字奖励和奖品。
Propello
propello.com
快速上市、基于白标奖励的客户忠诚度软件。提高参与度、减少客户流失、提高转化率、产生新的收入来源并提高客户终身价值。
Shopuddy
shopuddy.com
使小型企业能够向客户的 Apple Wallet 和 Google Wallet 发放数字奖励卡和优惠券。品牌可以快速部署各种类型的忠诚度计划，以吸引回头客，提高客户忠诚度水平并增加您的钱包份额。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral 是一款简单的客户忠诚度软件，可跟踪传统营销以及数字营销工作。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant是一款数字忠诚度平台，帮助小型企业简化营销、管理库存、跟踪订单并增强客户关系。
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage 是一个数字忠诚度平台，可简化小型企业的营销。它拥有与客户联系、鼓励重复访问和发展业务所需的一切。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo 的使命是重新定义促销活动，使其成为更大更好成果的催化剂。我们正在开创一种新的客户体验类别；解决整个客户生命周期中的促销挑战，我们称之为 PromotionX。优衣库的促销体验平台将高级促销的效果与卓越的客户体验相结合，以提高转化率和参与度，通过激励措施和激发行动的在线体验，帮助您在关键时刻瞄准合适的人群。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue 是一款功能强大、全自动的忠诚度管理器，可以在您处理业务的同时照顾您的客户。 Glue 专为帮助当地企业主增加和维持客户群和收入而设计。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
Stamped
stamped.io
Stamped是一款多渠道电子商务营销自动化平台，帮助商家优化客户获取和留存，通过评论和忠诚度激励提升销售。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
LoyaltyLion
loyaltylion.com
超越积分和奖励的关系。 让您现有的客户为您发展业务。如何？使用 LoyaltyLion 创建超越积分和奖励的忠诚度计划，通过更好的客户关系推动更大的客户终身价值和成本效益的获取。
Giftbit
giftbit.com
Giftbit是一个用户友好的数字礼品卡平台，允许批量购买、发送和跟踪礼品卡，适用于激励和奖励项目。
Paystone
paystone.com
用于发展您的业务的软件和支付处理。 我们将客户互动软件和支付处理相结合，为您的每笔交易提供更多发展业务的机会。
Marsello
marsello.com
Marsello是一款综合营销解决方案，帮助企业通过电子邮件、短信和忠诚度计划提升客户关系和保持率，支持数据分析和自动化营销。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
Fivestars
fivestars.com
Fivestars是一个综合支付和营销平台，帮助企业通过奖励、促销和自动化与客户沟通，提升客户忠诚度。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龙、水疗和零售行业领先的保留和推荐解决方案。我们的奖励计划直接与 POS 或调度系统集成，可以为每个企业量身定制。 Perkville 系统在世界各地的企业中得到应用，可以推动推荐、奖励客户回访和购买，甚至生成社交媒体帖子。了解 Perkville 如何帮助您增加客户群并发展业务。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
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kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Boomerangme
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Boomerangme.biz 是一个面向中小型企业的忠诚度平台，专为代理机构设计。我们将所有印刷促销信息数字化，并向企业提供免费的推送通知渠道。这有助于提高中小型企业的保留率、收入和客户群。白标经销商帐户通过向数字机构提供忠诚度即服务来帮助获得额外的经常性收入。
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo 是一个企业级、基于 SaaS 的人工智能忠诚度平台，可帮助品牌推出整体奖励计划，同时收集和利用其个性化引擎生成的零方和第一方数据。 Zinrelo 将技术与深度数据分析和持续的战略咨询相结合，以解锁忠诚度的多个维度，包括交易、社交、宣传、参与、行为和情感。在过去 14 年里，Zinrelo 已与全球数千个品牌合作。我们不断发展的全球合作伙伴网络、技术创新和数据驱动的情报可确保您的忠诚度计划具有战略性、独特性和结果驱动性。
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voucherify.io
Voucherify是一个基于API的云端促销和忠诚度管理平台，帮助企业创建、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡等。