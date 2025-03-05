Talkable

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Talkable 的营销技术使电子商务品牌能够通过推荐和忠诚度营销计划获取并留住高价值客户。作为满足您的推荐营销和忠诚度营销需求的单一来源解决方案，品牌能够创建无缝的用户体验，旨在提高品牌参与度和建立品牌亲和力。 对于推荐和忠诚度解决方案，Talkable 提供全面的细分功能、内置 A/B 测试套件以及一流的欺诈预防智能。 Talkable 不仅仅是一个技术解决方案，我们也是您的合作伙伴。因此，每个客户都有一个专门的专家团队，他们将制定战略、设想、创建、部署和优化您的所有活动。客户成功团队将作为营销团队的延伸，设计超出您期望的推荐和忠诚度计划。 Talkable 最适合年收入超过 400 万美元的品牌。其企业客户平均从推荐计划中获得 52 倍的投资回报率。 Talkable 的营销解决方案用于： * 通过深入的数据分析来识别、定位和奖励最有价值的客户。 * 以低成本获取并留住最高价值的客户 * 推动更多销售并增加收入 Talkable 成立于 2009 年，率先提供了数字化追踪口碑营销病毒式传播的能力，最终引发了推荐营销的诞生。如今，Talkable 制定并实施了长期增长战略，目标是获取新客户、提高保留率、提高生命周期价值，而所有这些的每次转化费用都显着低于其他营销渠道。