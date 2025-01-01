忠诚度管理软件 - 最热门应用

忠诚度管理软件使企业能够建立、监督和评估客户忠诚度计划。这些工具使企业能够识别经常光顾的顾客和潜在的回头客，从而促进提供折扣或奖励积分等激励措施以鼓励他们再次光顾。忠诚度管理软件主要被零售、电子商务、旅游和酒店行业的企业对消费者 (B2C) 公司采用，是营销团队的宝贵资产。这些团队利用该软件来提高客户保留率、优化重复销售并提高整体客户生命周期价值 (CLV)。
提交新应用
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Giftbit
giftbit.com
Giftbit是一个用户友好的数字礼品卡平台，允许批量购买、发送和跟踪礼品卡，适用于激励和奖励项目。
Fivestars
fivestars.com
Fivestars是一个综合支付和营销平台，帮助企业通过奖励、促销和自动化与客户沟通，提升客户忠诚度。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Stamped
stamped.io
Stamped是一款多渠道电子商务营销自动化平台，帮助商家优化客户获取和留存，通过评论和忠诚度激励提升销售。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Marsello
marsello.com
Marsello是一款综合营销解决方案，帮助企业通过电子邮件、短信和忠诚度计划提升客户关系和保持率，支持数据分析和自动化营销。
Gameball
gameball.co
游戏球是一个忠诚度和奖励平台，旨在将访客转化为忠实客户，通过游戏化的奖励机制提升客户参与和保留率。
inCust
incust.com
inCust是一款客户生命周期管理平台，帮助企业吸引及留住客户，处理支付，分析客户活动并进行沟通。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
Voucherify
voucherify.io
Voucherify是一个基于API的云端促销和忠诚度管理平台，帮助企业创建、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡等。
Poket
poket.com
Poket是一款综合奖励程序软件，帮助商家提高重复销售和客户忠诚度，支持个性化的客户奖励管理和促销活动。
Lootly
lootly.io
Lootly 是一个忠诚度与奖励、推荐和 VIP 平台，帮助电子商务品牌与客户建立良好关系并管理奖励计划。
OptCulture
optculture.com
OptCulture是一款针对零售行业的客户互动和忠诚度解决方案，通过整合客户数据，为零售商提供购买和行为洞察，支持忠诚度计划和多渠道营销。
Paystone
paystone.com
Paystone是一款集客户参与软件和支付处理于一体的应用，支持小型企业管理忠诚度计划和礼品卡。
TapMango Merchant
tapmango.com
TapMango Merchant是一款客户忠诚度和参与平台，让商家创建自定义奖励计划以提升客户保留和回购率。
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango客户应用程序通过整合忠诚度计划和品牌互动，提升客户参与度和忠诚度，提供便捷的奖励和个性化优惠。
Perkville
perkville.com
珀克维尔是一款面向健康、健身、美容和零售行业的忠诚度和奖励解决方案，支持定制化积分和奖励计划，帮助企业提升客户保留率。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一个互动促销平台，帮助企业通过定制数字刮卡提高客户参与度、收集潜在客户数据和增强顾客忠诚度。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant是一款数字忠诚度平台，帮助小型企业简化营销、管理库存、跟踪订单并增强客户关系。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen是一个帮助企业创建和管理客户忠诚度计划的平台，通过个性化奖励和分析优化客户互动。
O4S
o4s.io
O4S是一个技术平台，通过数据驱动的方法与解决方案，帮助企业优化和管理其渠道合作伙伴关系，提高业绩。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency是一个数字奖励应用，为全球客户提供来自顶级品牌的数字奖励，支持24种货币，适用于促销、忠诚计划和激励。
Paylode
paylode.com
Paylode是一个客户特权平台，帮助企业快速创建和管理客户忠诚度和优惠计划，提高客户参与和保留率。
Propello
propello.com
Propello是一款奖励基础的客户忠诚度软件，通过安全的客户参与方案帮助企业降低流失率，提升转化和客户价值。
Nector
nector.io
Nector是一个忠诚度应用程序，帮助企业提高客户留存率、重复购买和获取新客户，同时提供数据分析和运营优化支持。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes是一个购物体验平台，帮助电商零售商与消费者互动，收集产品评价，创建忠诚度计划，展示实时流行产品等功能。
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme是一个忠诚度平台，帮助中小企业通过数字会员卡和客户分析增强客户保留，支持多种忠诚计划以提高业绩。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala是一个客户忠诚和评价平台，结合忠诚度计划、客户反馈和推荐系统，帮助企业提升客户留存和增加客户群。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推荐营销软件，帮助企业启动和优化推荐计划，支持多种奖励，易于与现有系统集成。
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage是一个数字忠诚度平台，为小型企业简化营销，帮助商家与客户联系，鼓励重复消费，促进业务增长。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral是一款客户忠诚度软件，能够简单追踪传统和数字营销活动。
Shopuddy
shopuddy.com
Shopuddy 应用可帮助小企业向客户的 Apple Wallet 和 Google Wallet 发放数字奖励卡和优惠券，快速实施各种忠诚度计划。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo是一个数字化忠诚卡服务，帮助中小型零售商和餐饮企业创建并管理自有的忠诚度计划，提升客户参与度和保留率。
Ackroo
ackroo.com
Ackroo是一个基于云的平台，帮助商家管理忠诚度、礼品卡和促销交易，以提高客户参与度和销售。
99minds
99minds.io
99minds是一款全渠道营销自动化平台，帮助企业管理客户参与、礼品卡、忠诚度计划及推荐方案，支持多种电商平台和POS系统的集成。
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty是一款数字忠诚度管理应用，帮助企业创建和管理数字邮票卡，通过移动钱包奖励客户并跟踪消费历史。
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
袋鼠业务是一个全渠道忠诚度平台，通过个性化奖励和营销工具帮助企业提高客户忠诚度和增长。
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo是一个企业级的SaaS忠诚度平台，利用AI和数据分析帮助品牌建立全面的奖励计划，提升客户参与和忠诚度。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件云是一个客户忠诚度平台，帮助企业收集和分析客户数据，提供个性化体验以提高客户参与和忠诚度。
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion 是一个忠诚度管理平台，帮助企业提升客户保留率和终身价值，支持定制忠诚度计划和数据分析。
Glue Loyalty
glueloyalty.com
胶水忠诚度应用是一款自动化的客户忠诚管理工具，帮助企业建立客户关系、定制忠诚度计划并分析客户数据，从而提高客户保留率和收入。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo是一款提升客户体验的应用，通过高级促销解决客户生命周期中的促销挑战，帮助提高转化率和参与度。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant帮助离线企业建立与客户的联系，提供客户关系管理系统、白标应用和POS集成，支持忠诚度计划管理。
Loyale
loyale.io
Loyale是一款基于云的客户忠诚度平台，提供奖励计划和营销工具，可与Shopify等平台集成，支持客户细分、通知和自动化工作流程。
AiTrillion
aitrillion.com
AiTrillion是一个集成的营销自动化平台，专为电子商务卖家设计，提供忠诚计划、电子邮件营销和产品推荐等功能，增强客户参与和保留。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一个为电商品牌提供个性化忠诚度和推荐计划的应用，让用户通过完成订单等操作赚取积分，促进客户留存。
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Kangaroo成员应用程序通过奖励计划增强客户忠诚度，让企业管理客户参与和奖励，支持定制化和全渠道体验。