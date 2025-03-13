日志分析软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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日志分析软件有助于应用程序日志文件的记录和分析，以实现记录保存和洞察。该软件增强了日志收集并提供用于存储数据的集中数据库。它还具有分析组件，例如预构建的仪表板，有助于识别事件的原因和影响。此外，这些工具允许查询日志以发现可操作的见解。监控功能是日志分析的一个重要方面，通常通过机器学习进行增强，有助于检测、预测和防止未来的异常情况。公司使用这些数据来了解性能问题、解决这些问题并实施防止再次发生的策略，最终旨在提高应用程序性能和可靠性。
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Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
Logz.io
logz.io
Logz.io 是一个日志管理和分析平台，帮助云本地企业监控和保护环境，提供实时可见性和集成的故障排除功能。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
logit.io
logit.io
Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Sematext
sematext.com
Sematext是一个统一的监控平台，提供基础设施监控、应用性能监控、日志管理和用户体验监控，适用于各类组织。
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一个集成了NGINX和LuaJIT的Web平台，帮助开发者构建可扩展的Web应用和服务。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一个可观察性平台，用于管理和处理日志数据，提供实时分析和警报，帮助用户优化数据管理和提升运营效率。
Memfault
memfault.com
Memfault是一个嵌入式设备的可观察性工具，自动收集调试和崩溃数据，管理OTA更新，支持Linux、Android及MCU。
Middleware
middleware.io
Middleware是实时云可观测平台，集成指标、日志和追踪，帮助快速调试问题，提升开发和运维效率，优化用户体验。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一个全栈可观察性平台，提供实时日志、指标和跟踪分析，支持数据存储和访问，帮助组织优化应用性能。
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta应用程序通过实时数据分析和自动化，帮助用户监视、识别异常并优化系统性能，减少故障排除时间。
Anodot
anodot.com
Anodot是一个实时监测和分析平台，利用AI检测异常、预测业务表现，并优化云成本，帮助企业提高运营效率。
Validato
validato.io
Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款员工行为分析和监控软件，通过AI技术帮助企业识别风险、提高安全性和生产力，支持多平台部署。
Cribl
cribl.io
Cribl是一款数据处理和流平台，帮助用户实时管理和路由日志、指标和跟踪数据，优化数据流并支持成本控制。