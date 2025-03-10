日志分析软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行补救。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电信。要了解更多信息，请访问 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我们。