日志分析软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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日志分析软件有助于应用程序日志文件的记录和分析，以实现记录保存和洞察。该软件增强了日志收集并提供用于存储数据的集中数据库。它还具有分析组件，例如预构建的仪表板，有助于识别事件的原因和影响。此外，这些工具允许查询日志以发现可操作的见解。监控功能是日志分析的一个重要方面，通常通过机器学习进行增强，有助于检测、预测和防止未来的异常情况。公司使用这些数据来了解性能问题、解决这些问题并实施防止再次发生的策略，最终旨在提高应用程序性能和可靠性。
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Sematext
sematext.com
Sematext是一个统一的监控平台，提供基础设施监控、应用性能监控、日志管理和用户体验监控，适用于各类组织。
Edge Delta
edgedelta.com
在几分钟内检测到每个异常并解决生产问题。过去，保持应用程序正常运行意味着为每个潜在问题定义监视器。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
Validato
validato.io
Validato 是一个持续安全验证平台，它在生产中使用安全使用的违规和攻击模拟，模拟进攻性网络攻击方法来测试和验证安全控制配置。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新发明了它创建的类别，使用基于人工智能的用户行为分析来帮助公司在远程、混合和办公室环境中预防风险并提高生产力。 Veriato 的平台在一个强大的平台中提供内部风险管理 (IRM)、行为分析、用户活动监控 (UAM) 和数据丢失防护 (DLP) 的解决方案。 Veriato 提供监控、警报、报告和屏幕截图，使客户能够具有预测性和主动性，而不是被动性，这对网络安全至关重要。该平台帮助全球企业、中小企业和政府实体提高参与度、生产力和安全性。
Middleware
middleware.io
中间件是一种实时云观测平台，可将所有指标、日志和跟踪纳入一个统一的时间线中，以便更快地调试问题。它可以帮助您从所有容器中消除数据和见解的孤岛，使您的开发人员和 DevOps 能够识别根本原因并实时解决问题。各种规模的企业都使用我们的平台来减少停机时间并改善用户体验。主要产品 > 实时监控 > 日志监控 > APM 和跟踪 > 统一仪表板，可在一处查看指标、日志和跟踪等所有数据。 > 警报和通知 > 根本原因分析 > 经济高效 > 数据安全和保护
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一个集成了NGINX和LuaJIT的Web平台，帮助开发者构建可扩展的Web应用和服务。
Cribl
cribl.io
Cribl Stream 是一个可观察性和数据流平台，用于实时处理日志、指标、跟踪和可观察性数据，使 ITops/SRE/SecOps/O11y 团队能够收集他们想要的数据，以他们需要的格式塑造数据，将数据路由到任何他们想要的地方，并按需重放数据；从而使客户能够观察更多，花费更少，拥有选择和灵活性，并提供对其数据的控制。在正确的时间以正确的格式将正确的数据流传送到正确的目的地。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行补救。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电信。要了解更多信息，请访问 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我们。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一个全栈可观察性平台，提供实时日志、指标和跟踪分析，支持数据存储和访问，帮助组织优化应用性能。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一种用于嵌入式设备的可观察性工具。一旦您的设备部署到现场，就会自动收集全面的调试和崩溃数据以及关键的运行状况和性能指标。 Memfault 还允许您通过受控、可重复且低风险的流程来管理 OTA 更新到您的车队的分发。 Memfault 支持任何运行 Linux、Android 的嵌入式设备以及运行任何 RTOS 或裸机的 MCU。
Logz.io
logz.io
Logz.io 是一个日志管理和分析平台，帮助云本地企业监控和保护环境，提供实时可见性和集成的故障排除功能。
logit.io
logit.io
Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一个可观察性平台，用于管理和处理日志数据，提供实时分析和警报，帮助用户优化数据管理和提升运营效率。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。